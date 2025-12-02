Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
0
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Novice
0
Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati
Osebna rast
0
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Oddaje
0
Arhiv člankov
Slovo Simone Weiss še vedno odmevaDanes mineva deset let od slovesa Simone Weiss. Ob tej obletnici je njen mož Goran Šarac na Facebooku delil ganljivo objavo in fotografijo pokojne Simone.
Novice
0
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenjePretekli teden se je zaključila pravljična sedma sezona oddaje Ljubezen po domače, ki je tudi letos poskrbela za številne zabavne, čustvene in nepredvidljive preobrate. Kako pa se je razpletla zgodba posameznih parov po koncu snemanja? Povzemamo razkritja in izjave, objavljene na 24ur.com.
Oddaje
1
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026Leto 2026 obljublja barvno prelomnico v svetu las – pričakujemo tako drznejše, izražene odtenke kot tudi prefinjene, naravne barve, ki poudarjajo luksuzni videz. Trend se giblje med kontrastnimi odtenki in mehkejšimi, harmoničnimi prehodi, kar pomeni, da bo vsak našel primerno barvo zase, ne glede na to, ali želi izstopati ali ohraniti subtilen, vsakdanji videz.
Ženske frizure
0
Edini način za hujšanje, ki delujeKolikokrat ste začeli dieto, se držali vseh pravil in po nekaj tednih ugotovili, da se kilogrami ponovno vračajo? Ta začaran krog je pogost in vodi v občutek neuspeha, izgubo motivacije in frustracijo. Resnica je, da diete redko delujejo dolgoročno, ker ne rešujejo temelja problema: naših navad, življenjskega ritma, stresa in odnosa do hrane.
Šport in zdravje
0
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenjePo možganski kapi leta 2001 se je življenje Sharon Stone močno spremenilo. Gre za dogodek, ki je imel vpliv na vse vidike njenega življenja, a na koncu si je opomogla in zdaj je srečnejša kot kdajkoli prej.
Trači
0
Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledatiVOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
Oddaje
0
Lepota
Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate
Božični nohti 2025 prinašajo kombinacijo klasične elegance in drzne kreativnosti, ki bo poudarila praznično razpoloženje. Če želite, da bo vaša manikura zasijala ob božičnem večeru z družino in prijatelji, v nadaljevanju predstavljamo trende, ki jih ne smete spregledati. Za vas pa smo pripravili tudi kviz, ki razkriva, kateri trend je prava izbira za vas!
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušileStekleni nohti so trend, ki je svojo pot navduševanja začel že lani. V trendu ostaja tudi letos in zagotovo ga bomo na nohtih modnih navdušenk videli tudi v prihodnjih mesecih.
Lepota
0
Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranjeAli je eliksir mladosti skrit v temni čokoladi? Presenetljive ugotovitve raziskav kažejo na fascinantno povezavo med teobrominom in biološkim staranjem. Čeprav to ni izgovor za neomejeno sladkanje, pa odpira vrata k razumevanju prehranskih vplivov na dolgo življenje.
Lepota
0
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega letaZadnji mlaj leta 2025, 20. decembra ob 2.43, prinaša temno nebo in močne vplive. Odkrijte, zakaj bodo raki, strelci in ribe to lunacijo občutili najmočneje ter kakšne priložnosti odpira ta prazna luna za osebno rast.
Horoskop znamenja
0
Najlepše okrašeno mesto blizu SlovenijeDecember poleg prijetnih druženj ponuja priložnost za čarobne izlete. Slovenci pogosto izbiramo bližnja mesta, ki združujejo sproščenost, lepoto in praznično vzdušje. Med njimi izstopa Reka, hrvaško obmorsko mesto, kjer advent dobi posebno, mediteransko noto.
Potovanja
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcevKunal Nayyar, bolj znan kot Raj iz Velikih pokovcev, živi zasebno življenje v objemu nekdanje miss Indije, Nehe Kapur. Kdo je lepotica, s katero se je poročil?
Trači
0