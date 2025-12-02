Zadovoljna.si
Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili

Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili

Kultni sandali se vračajo na modno sceno

Kultni sandali se vračajo na modno sceno

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Slovo Simone Weiss še vedno odmeva

Slovo Simone Weiss še vedno odmeva

Danes mineva deset let od slovesa Simone Weiss. Ob tej obletnici je njen mož Goran Šarac na Facebooku delil ganljivo objavo in fotografijo pokojne Simone.
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje

Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje

Pretekli teden se je zaključila pravljična sedma sezona oddaje Ljubezen po domače, ki je tudi letos poskrbela za številne zabavne, čustvene in nepredvidljive preobrate. Kako pa se je razpletla zgodba posameznih parov po koncu snemanja? Povzemamo razkritja in izjave, objavljene na 24ur.com.
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Leto 2026 obljublja barvno prelomnico v svetu las – pričakujemo tako drznejše, izražene odtenke kot tudi prefinjene, naravne barve, ki poudarjajo luksuzni videz. Trend se giblje med kontrastnimi odtenki in mehkejšimi, harmoničnimi prehodi, kar pomeni, da bo vsak našel primerno barvo zase, ne glede na to, ali želi izstopati ali ohraniti subtilen, vsakdanji videz.
Edini način za hujšanje, ki deluje

Edini način za hujšanje, ki deluje

Kolikokrat ste začeli dieto, se držali vseh pravil in po nekaj tednih ugotovili, da se kilogrami ponovno vračajo? Ta začaran krog je pogost in vodi v občutek neuspeha, izgubo motivacije in frustracijo. Resnica je, da diete redko delujejo dolgoročno, ker ne rešujejo temelja problema: naših navad, življenjskega ritma, stresa in odnosa do hrane.
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Po možganski kapi leta 2001 se je življenje Sharon Stone močno spremenilo. Gre za dogodek, ki je imel vpliv na vse vidike njenega življenja, a na koncu si je opomogla in zdaj je srečnejša kot kdajkoli prej.
Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledati

Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledati

VOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate
Lepota

Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

Božični nohti 2025 prinašajo kombinacijo klasične elegance in drzne kreativnosti, ki bo poudarila praznično razpoloženje. Če želite, da bo vaša manikura zasijala ob božičnem večeru z družino in prijatelji, v nadaljevanju predstavljamo trende, ki jih ne smete spregledati. Za vas pa smo pripravili tudi kviz, ki razkriva, kateri trend je prava izbira za vas!

Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile

Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile

Stekleni nohti so trend, ki je svojo pot navduševanja začel že lani. V trendu ostaja tudi letos in zagotovo ga bomo na nohtih modnih navdušenk videli tudi v prihodnjih mesecih.
Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranje

Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranje

Ali je eliksir mladosti skrit v temni čokoladi? Presenetljive ugotovitve raziskav kažejo na fascinantno povezavo med teobrominom in biološkim staranjem. Čeprav to ni izgovor za neomejeno sladkanje, pa odpira vrata k razumevanju prehranskih vplivov na dolgo življenje.
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta

3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta

Zadnji mlaj leta 2025, 20. decembra ob 2.43, prinaša temno nebo in močne vplive. Odkrijte, zakaj bodo raki, strelci in ribe to lunacijo občutili najmočneje ter kakšne priložnosti odpira ta prazna luna za osebno rast.
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije

December poleg prijetnih druženj ponuja priložnost za čarobne izlete. Slovenci pogosto izbiramo bližnja mesta, ki združujejo sproščenost, lepoto in praznično vzdušje. Med njimi izstopa Reka, hrvaško obmorsko mesto, kjer advent dobi posebno, mediteransko noto.
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev

Kunal Nayyar, bolj znan kot Raj iz Velikih pokovcev, živi zasebno življenje v objemu nekdanje miss Indije, Nehe Kapur. Kdo je lepotica, s katero se je poročil?
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih

65-letna Jennifer Grey je na dogodku v Beverly Hillsu presenetila z mladostnim videzom in osveženim stilom. Igralka, znana po Umazanem plesu, je ponovno v središču pozornosti. Preverite, kako je videti danes!
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski

Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino

Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino

Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Zabaviščni park, ki je pravi hit med Slovenci

