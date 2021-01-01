Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Trači
0
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže
Osebna rast
0
Edini način za hujšanje, ki deluje
Šport in zdravje
0
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Oddaje
0
Arhiv člankov
Mojca Mitev: Včasih sem se čudila, kako ima lahko toliko ljudi tako lepo življenje.Nikoli nam ne bo nič padlo iz neba in vse, kar dosegamo, dosežemo zaradi sebe, zaradi vloženega truda in ker smo vztrajni. Če hočemo nekaj doseči, moramo za to tudi nekaj narediti.
Ambasadorke
0
Njena jutranja navada je ključ za zdravo in sijočo kožoTokrat je svojo lepotno rutino z nami delila ambasadorka Zadovoljna.si Mojca Mitev. Priljubljena blogerka se jutranjega rituala drži tudi, kadar potuje s svojo družino, ta pa se začne že zvečer, saj Mojca skrbi za nego svoje kože in ji večkrat na teden privošči negovalno masko in piling, ki temelji na tem, da globinsko očisti kožo in pore ter s tem poskrbi, da koža lažje vpije čim več aktivnih sestavin iz maske, ki sledi.
Ambasadorke
0
Lepotna rutina Lane Briški, ki bi si je želela vsakaAmbasadorka Zadovoljna.si Lana Briški se zaveda, da je jutranja rutina zelo pomembna za uspešen in produktiven dan. Zaupala nam je, da svoj lepotni ritual vedno začne s kozarcem vode, s katerim poskrbi, da je njena koža sijoča in zdrava, k temu pa veliko pripomorejo tudi kozmetični izdelki, s katerimi jo dnevno neguje.
Ambasadorke
0
Mojca Mitev: Za lepimi trenutki se pogosto skriva manj lepa resničnost!Mojca Mitev je ustanoviteljica priljubljenega lifestyle in popotniškega bloga Dream Team Travel Note in ambasadorka Zadovoljna.si. Popotnica iz okolice Maribora nam je zaupala, da je po duši avanturistka in da ne mine dan, ko ne bi razmišljala o novih zanimivih mestih za preživljanje lepih dni. Na družbenem omrežju Instagram ima že skoraj 50 tisoč sledilcev, kar je tudi posledica tega, da svoje delo jemlje resno. "Ključ do uspeha je vedno enak: vztrajnost in trdo delo," pravi in doda: "Zavedam se, da s svojimi objavami vplivam na določen del ljudi in na njihovo mišljenje, zato se trudim deliti kar se da realne fotografije, poučne vsebine ter pozitivne misli."
Ambasadorke
0
Lana Briški: 'Preveč sem kreativna, samosvoja in izven družbenih okvirjev!'22-letna Lana Briški je od treh deklet, ki so postale ambasadorke Zadovoljna.si. Danes je uspešna Instagramerka in YouTube vlogerka, kot majhna deklica pa si je vedno želela postati novinarka. Tej želji kasneje sicer ni sledila, je pa v družbenih medijih našla izziv, ki ga je iskala. "Od nekdaj sem se zavedala, da delovni čas od 8h do 16h ni zame. Preveč sem kreativna, samosvoja in izven družbenih okvirjev. Želela sem graditi svoje sanje in ne pomagati graditi sanj nekomu drugemu." In to danes tudi počne!
Ambasadorke
0
Ambasadorke Zadovoljna.si so postale ...Razkrivamo imena treh zmagovalk, ki bodo za naslednje 3 mesece postale ambasadorke Zadovoljna.si!
Ambasadorke
0
Katera naj postane ambasadorka Zadovoljna.si? Glasujte!To so finalistke, ki se potegujejo za naziv ambasadorka Zadovoljna.si. Katere 3 bodo za 3 mesece postale ambasadorke, bodo odločili vaši glasovi!
Ambasadorke
Renata Keković: Vse se zgodi z razlogom in vsaka stvar je za nekaj dobra!Renata Keković se je ukvarjala z manekenstvom, prodajo, inštrukcijami, napisala je knjigo o tem, kako je prekinila nasilno razmerje, zdaj pa spodbuja dekleta k razmisleku o tem, da ni potrebno trpeti po nepotrebnem in nudi nasvete o tem, kako kvalitetno živeti (tudi brez partnerja).
Ambasadorke
0
Nataša Mernik: Pomembno je, kako se mi počutimo v svojem telesuNataša Mernik je 21-letna blogerka, 'plus size' model in vodja prvega body positive gibanja v Sloveniji - I am all (wo)men - ki vse ljudi, ne glede na barvo, obliko ali velikost, spodbuja h zdravemu odnosu do lastnega telesa in ljubezni do sebe.
Ambasadorke
0
Sara Sedej: Dandanes so standardi za žensko vedno višjiSara Sedej je rekreativna športnica, ki želi z dekleti deliti nasvete in trike za šport, jih motivirati in spodbuditi k telesni aktivnosti. To poskuša narediti tudi prek svojega Instagram profila.
Ambasadorke
0
Neli Crnkovič: Življenje je polno presenečenj in nepričakovanih ovinkovNeki Crnkovič želi deliti nasvete, kako poskrbeti za dobro počutje od znotraj in zunaj. Rada preizkuša nove recepte, predvsem pa se vse bolj posveča veganski prehrani, ki ima veliko pozitivnih učinkov na njeno počutje in hkrati pomaga okolju.
Ambasadorke
0