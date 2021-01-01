icon-video-call-1

Mojca Mitev: Za lepimi trenutki se pogosto skriva manj lepa resničnost! Mojca Mitev je ustanoviteljica priljubljenega lifestyle in popotniškega bloga Dream Team Travel Note in ambasadorka Zadovoljna.si. Popotnica iz okolice Maribora nam je zaupala, da je po duši avanturistka in da ne mine dan, ko ne bi razmišljala o novih zanimivih mestih za preživljanje lepih dni. Na družbenem omrežju Instagram ima že skoraj 50 tisoč sledilcev, kar je tudi posledica tega, da svoje delo jemlje resno. "Ključ do uspeha je vedno enak: vztrajnost in trdo delo," pravi in doda: "Zavedam se, da s svojimi objavami vplivam na določen del ljudi in na njihovo mišljenje, zato se trudim deliti kar se da realne fotografije, poučne vsebine ter pozitivne misli."