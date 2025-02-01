Zadovoljna.si
'Na enih predelih plaže je ogromno smeti, na drugih ogromno ljudi'

'Na enih predelih plaže je ogromno smeti, na drugih ogromno ljudi'

Blog
0
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Trači
3
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
0
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
0
Prve sezone šova Na lovu je konec

Prve sezone šova Na lovu je konec

Oddaje
0
Lucija Ćirović in kulinarični vodnik po Indoneziji

Lucija Ćirović in kulinarični vodnik po Indoneziji

"Gremo nekaj pojest!" je bila bratrančeva najpogostejša izjava na tem potovanju. Moja pa: "Katero jed bomo preizkusili danes?!" Čeprav bi morala reči: "Že? Saj smo ravnokar jedli." Poleg ekspresnega ogledovanja znamenitosti je bilo degustiranje različnih indonezijskih jedi naš šport – in trenirali smo non stop. Povsod. Raznorazne zanimive in posebne jedi.
Blog
1
Lucija Ćirović je obiskala aktiven vulkan

Lucija Ćirović je obiskala aktiven vulkan

V Singapurju živi moja sestrična z družino. Prvenstveno je bil to razlog, da sem obiskala Singapur. Singapur je ogromno mesto. Pravzaprav je otok. V resnici je država. No, Singapur je vse našteto: otoška mestna država. Čeprav je med najmanjšimi, je ena najbogatejših držav na svetu in je super prehod v Azijo: tam živijo predstavniki narodov iz cele Azije, ima azijsko klimo, deluje malce evropsko, vsekakor pa svetovljansko.
Blog
0
Lucija Ćirović spakirala kovčke in odšla v Indonezijo

Lucija Ćirović spakirala kovčke in odšla v Indonezijo

"Šla bom v Indonezijo!" sem najavila. Pričakovala sem odzive: "Vau! To! Neverjetno! Carica!" V resnici pa je bil najpogostejši odziv: "A nisi tam že bila?"
Blog
1
Najmočnejše sledi vzgoje puščamo v trenutkih, ko malo pozabimo, da vzgajamo

Najmočnejše sledi vzgoje puščamo v trenutkih, ko malo pozabimo, da vzgajamo

Sedela sem na tleh med kupi oblačil, čevljev in smučarske prtljage. Sortirala sem stvari, ki so že premajhne in tiste, ki bodo počakale, če še kdo pri hišo malo poraste. Zraven mene se je naveličana osemletnica namrdovala, zakaj si mora vse to oblačiti in da ji tiste zelene hlače in tista bedna fantovska bunda itak ne bodo nikoli všeč!
Blog
0
'Bi lahko mirno dejala, da sem res 'fajn' živela in dala svetu to, zaradi česar sem prišla?'

'Bi lahko mirno dejala, da sem res 'fajn' živela in dala svetu to, zaradi česar sem prišla?'

Danica ji je bilo ime. Še zdaj ne vem, kdaj točno sva postali prijateljici. Poznala sem jo od vedno. Bila je mama mojih vrstnikov, s katerimi smo se v najstniškem obdobju ogromno družili. Nato smo punce in fantje ubrali svoje poti; midve z Danico pa sva se pa po nekem času našli pri folklorni skupini. Bila so to lepa druženja skozi ples, petje in igro.
Blog
0
'Nekega dne me nihče ne bo stokrat na dan poklical mama. Nekega dne bo moja kava ostala topla in stuširala se bom lahko brez prekinitev'

'Nekega dne me nihče ne bo stokrat na dan poklical mama. Nekega dne bo moja kava ostala topla in stuširala se bom lahko brez prekinitev'

Ura je 2:30 zjutraj. Parkirala sem avto na dvorišču. Malo sem še posedela in pustila, da so solze odpolzele po licu ... Težko jim dodam predznak. A vsekakor so podobne tistim, ki so mi pred leti šle tako zelo na živce. Mamine. Vedno, ko sem odhajala, je jokala. Pa se nista obrnile še dve dekadi in jih točim sama. Naš prvorojenec je odpotoval za nekaj dni. Pa nič takega. Saj je že večkrat. Sicer tokrat prvič z letalom in angleškimi funti, vendar sem mirna in nekje v sebi vem, da bo vse dobro.
Blog
1
'Vsak izziv potrebuje nekaj energije in v vsakem so dragocena učenja, ki sestavljajo pot srečnih ljudi.'

'Vsak izziv potrebuje nekaj energije in v vsakem so dragocena učenja, ki sestavljajo pot srečnih ljudi.'

Kako pa si ti lahko srečna, da imaš tako službo! Da si toliko prosta! Da lahko potuješ!
Osebna rast
0
Kaj in kdo smo brez odnosov?

Kaj in kdo smo brez odnosov?

Prešinilo me je, da preveč zahtevamo od življenja. Od drugih, predvsem pa sami od sebe. V glavi se mi pletejo zdaj že blede slike idealov, ki pa so še vedno dovolj žive, dovolj otipljive in vsaj za ta bežen trenutek resnične. Človek je načeloma dovolj pameten, da se zaveda dejstev, ne pa dovolj razgledan, da bi jih znal uporabiti.
Blog
0
Lucija Ćirović: Že moja stara mama je rekla: Vsaka stvar je za nekaj dobra!

Lucija Ćirović: Že moja stara mama je rekla: Vsaka stvar je za nekaj dobra!

Pozdrav iz karantene! Zaenkrat sem zdrava. Pa sosedje so tudi zdravi. No, se mi zdi, ker jih nisem videla že skoraj en teden. Tale virus, ki razsaja, je res zoprna zadeva. Ne samo, da ni preveč fino, ker je v nevarnosti naše zdravje, še manj je fino, da zanj (še) nimamo cepiva. Tudi ni preveč fino, da je treba biti doma, da se ne smemo družit in da so odpadli vsi dogodki. Ampak že moja stara mama je rekla: »Vsaka stvar je za nekaj dobra!«
Blog
1
22-letna Tea: 'Diham še vedno težko, slon se še ni premaknil iz pljuč.'

22-letna Tea: 'Diham še vedno težko, slon se še ni premaknil iz pljuč.'

22-letna Tea je ena tistih, ki so zboleli za koronavirusom in ki se sedaj iz domače oskrbe trudijo osveščati z deljenjem svoje osebne zgodbe. Predvsem zato, da bi opozorili mlade, da pred virusom ni varen nihče. "S svojim zapisom bi rada ljudi opozorila na resnost situacije. Rada bi vas opozorila, da ne trpijo samo rizične skupine, virus ne izbira. Že res, da mladi virus prebolijo, nato pa živijo naprej, kot da ni bilo nič, a čas, ko virus prebolevaš, je mučen," je v prvi objavi zapisala Tea.
Blog
1
'Pandemija, ki so jo razglasili, bo upočasnila svet in terjala, da se vsak spogleda s tem, kar nosi v sebi.'

'Pandemija, ki so jo razglasili, bo upočasnila svet in terjala, da se vsak spogleda s tem, kar nosi v sebi.'

Danes zjutraj, ko sem se vrnila iz jutranjega teka, so me preplavile misli. Priznam, za hip sem globoko vdihnila … Omg! Otroci, stari 5, 9 in 12 let, ostanejo doma. Jaz sem doma. Ves čas skupaj. Samo mi. Kuhanje, pranje, učenje … Ajme meni!
Blog
2
Včasih daš mnogo več s svojo pristno srčno vibracijo kot z mnogimi dejanji

Včasih daš mnogo več s svojo pristno srčno vibracijo kot z mnogimi dejanji

Povem ti eno zgodbo. Nastala je v zadnji jeseni prejšnjega tisočletja, v času, ko sem že dopolnila svojo polnoletnost in potovanje z avtoštopom še ni bilo nekaj neobičajnega.
Osebna rast
0
