'Nekega dne me nihče ne bo stokrat na dan poklical mama. Nekega dne bo moja kava ostala topla in stuširala se bom lahko brez prekinitev' Ura je 2:30 zjutraj. Parkirala sem avto na dvorišču. Malo sem še posedela in pustila, da so solze odpolzele po licu ... Težko jim dodam predznak. A vsekakor so podobne tistim, ki so mi pred leti šle tako zelo na živce. Mamine. Vedno, ko sem odhajala, je jokala. Pa se nista obrnile še dve dekadi in jih točim sama. Naš prvorojenec je odpotoval za nekaj dni. Pa nič takega. Saj je že večkrat. Sicer tokrat prvič z letalom in angleškimi funti, vendar sem mirna in nekje v sebi vem, da bo vse dobro.

