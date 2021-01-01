Zadovoljna.si
'Last-minute' triki za popolno bikini postavo

Fit do poletja
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Trači
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže

Osebna rast
Edini način za hujšanje, ki deluje

Šport in zdravje
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Oddaje
Ste začele teči? Potem to morate vedeti

Ko so fitnes centri zaprli svoja vrata, se je marsikdo vprašal, kje bo sedaj treniral. In tako je poleg domače vadbe v zadnjih tednih postal ena izmed najbolj priljubljenih rekreacij tek. Tečejo tudi tisti, ki prej nikoli niso, a treba se je zavedati, da tako kot pri drugih športih lahko tudi pri teku lahko nastanejo poškodbe. Najpogostejše poškodbe, ki se pojavljajo pri tekačih, so vnetje Ahilove tetive, plantarni fascilitis, t. i. tekaško koleno in vnetje pokostnice na goleni. Kaj storiti v primeru teh poškodb in kako jih preprečiti?
Fit do poletja
Tega jedilnika bi se morale držati, če je vaš ITM ...

Koliko kilogramov pomeni zdravo telesno težo, je težko reči, saj je veliko odvisno od višine posameznika, jo je pa enostavneje določiti s pomočjo izračuna indeksa telesne mase (ITM). Indeks določite tako, da težo v kilogramih delite s kvadratom telesne višine v metrih. Vrednosti od 22,5 do 25 pomenijo idealno telesno težo, vse vrednosti, ki so višje od 25, pa pomenijo debelost (manjšo podhranjenost).
Fit do poletja
Brezplačna e-knjiga: Recepti za zdrave napitke

Da bi izboljšale svoje zdravje in počutje, pospešile metabolizem in se znebile odvečnih kilogramov, si lahko pomagate z različnimi napitki, ki so se izkazali za zelo učinkovite. Recepte za zdrave napitke smo zbrali v e-knjigi, ki si jo lahko povsem brezplačno prenesete tako, da izpolnite spodnjo prijavnico!
Fit do poletja
Brezplačna e-knjiga: Kako se znebiti trebuha?

Najbolj problematičen del telesa tako za moške kot za ženske je in vedno bo trebuh. Maščobni obročki okoli pasu nam največ preglavic povzročajo v toplejši polovici leta, ko se jih zaradi lahkotnih oblačil bolje vidi, zato v predpoletnih mesecih večina išče načine, kako se jih najhitreje znebiti. Kako shujšati v predelu trebuha, kako naj bo sestavljen jedilnik in kakšne so vaje za trebuh, je le nekaj trenutno najbolj pogosto zastavljenih vprašanj!
Fit do poletja
Preprost načrt za hujšanje, ki deluje!

Ko pomislimo na hujšanje, verjetno vsak najprej pomisli na stradanje, odrekanje, trpljenje, sitnobo in še marsikaj negativnega. A ni treba, da je tako. Hujšanje (lahko ga preimenujete tudi v nov, zdrav način življenja, če se boste bolje počutili), je lahko povsem zabavna stvar. Vas zanima, kako?
Fit do poletja
HOROSKOP: vodnarke naj se izogibajo sladkorju, device potrebujejo vaje za moč

Ko pomislimo na hujšanje, verjetno vsak najprej pomisli na stradanje, odrekanje, trpljenje, sitnobo in še marsikaj negativnega. A ni treba, da je tako. Hujšanje (lahko ga preimenujete tudi v nov, zdrav način življenja, če se boste bolje počutili), je lahko povsem zabavna stvar. Vas zanima, kako?
Fit do poletja
8 vrst sadja, ki ga lahko jeste na LCHF dieti

LCHF ali keto dieta je trenutno eden izmed najbolj priljubljenih načinov prehranjevanja ne le po svetu, ampak tudi pri nas. Gre za dieto, pri kateri zaužijete veliko beljakovin ter maščob in zelo malo ogljikovih hidratov (skoraj nič), ki jih najdemo tudi v sadju. Zaradi tega je večina vrst sadja prepovedana, obstaja pa nekaj takšnih, ki si jih lih privoščite tudi, če ste na LCHF dieti.
Fit do poletja
16:8 - dieta, ki je navdušila svet!

Dieta 16:8 je nov trend hujšanja, ki je v zadnjih mesecih osvojil svet, mnoge pa jo poznajo že dalj časa. Gre za način hujšanja, pri katerem se del časa postite, preostali del pa lahko mirno uživate v hrani in čeprav se vam bo morda sprva zdelo nemogoče 16 ur zdržati brez hrane, tisti, ki so dieto že poskusili, če želite tudi same preizkusiti ali res deluje, pa upoštevajte naslednje nasvete ...
Fit do poletja
Boljše od trebušnjakov! Najbolj preprosta vaja za raven trebušček!

Raven in čvrst trebušček je zagotovo nekaj, po čemer še posebej pred poletjem hrepenijo številne ženske. Če niste še začeli treningov in se niti ne držite morebitne novoletne zaobljube, da boste naredili kaj zase, je morda način, ki je pred vami, tisti pravi. Gre namreč za verjetno najbolj preprost način, kako poskrbeti za raven trebušček.
Fit do poletja
Vadba, s katero boste pokurile več kalorij kot s tekom!

Pohodništvo je eden najbolj učinkovitih načinov, kako izklesati in okrepiti svoje telo, obenem pa je to tudi ena najbolj prijetnih oblik športnih aktivnosti in sprostitve. Zato ni prav nič čudnega, da je pohodništvo že od nekdaj najbolj priljubljena oblika rekreacije med Slovenci. Če sodite med tiste, ki jim znojenje v fitnesu ne predstavlja užitka, so prihajajoči sončni dnevi kot nalašč za izlet v bližnje gore. Preden se povzpnete na bližnji hrib, pa je dobro upoštevati nekaj nasvetov, ki bodo vsem začetnikom prišli zelo prav.
Fit do poletja
Zaradi tega ne shujšate!

So ljudje, ki so ves čas na dieti, pa vendar ne shujšajo niti grama. Strokovnjaki sicer trdijo, da je za uspešno hujšanje dovolj, da manj jemo in več telovadimo. Pa vendar nam prav drobni grehi preprečujejo, da bi dosegli cilj.
Fit do poletja
14-minutna vadba za najboljšo zadnjico na plaži

Številne že odštevajo dneve do poletnega dopusta, le da nekatere to počnejo z veseljem, druge pa z grozo v očeh. A brez skrbi, če bi rade do takrat še malo učvrstile svojo zadnjico imate še nekaj časa. S pomočjo vaj, ki jih je pripravila nutricionistka in trenerka Rebecca Luise, za to potrebujete le 14 minut na dan!
Fit do poletja
