Kako zdrav je v resnici grški jogurt?

Dieta
Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?

Oddaje
Neverjetna transformacija igralca, ki ga poznamo vsi

Trači
To bi si morala prebrati vsaka ženska

Novice
Škornji, ki si jih boste to zimo zaželeli takoj!

Novice
Jesenski sadež, ki ščiti srce in prebavo

Vsem je dobro poznan rek 'jabolko na dan odžene zdravnika stran', pa je temu res tako?
Dieta
Priljubljena začimba, ki vsebuje dragocene minerale

Česen v prahu je več kot le nadomestek za svež česen, ki ga dodajamo v omake, marinade in na pečen piščanec. Ta aromatična začimba je polna mineralov in antioksidantov, ki podpirajo imunski sistem, zdravje kosti in ščitnice, hkrati pa je na voljo skozi celo leto.
Dieta
Hrustljava semena za zdravo srce in boljši spanec

Bučna semena ponujajo vrsto pozitivnih učinkov, od zniževanja krvnega tlaka do izboljšanja kakovosti spanja. V nadaljevanju preberite, kako jih preprosto vključiti v vsakodnevno prehrano.
Dieta
Starodavna začimba z neverjetnimi zdravilnimi učinki

Koriander ni le nepogrešljiva začimba v kuhinji, temveč tudi naravno zdravilo s številnimi koristnimi učinki. Njegovi antioksidanti in fitokemikalije se borijo proti vnetjem, uravnavajo krvni sladkor, izboljšujejo inzulinsko občutljivost in delujejo pomirjevalno na telo ter duha.
Dieta
Cink in imunost: 8 ključnih živil za sezono prehladov

Ker telo cinka ne proizvaja, je ključnega pomena dnevni vnos s hrano. V nadaljevanju predstavljamo 8 živil, ki so bogata s tem mineralom.
Dieta
Prehrana za ženske nad 50: 5 živil za močne kosti, srce in vitalnost

Odkrijte ključnih pet živil, kot so losos, grški jogurt, leča, piščanec in skuta, ki pomagajo ženskam po 50. letu ohranjati močne kosti, zdravje srca ter vitalnost kljub hormonskim spremembam.
Dieta
Ti 'zdravi' dodatki morda niso tako učinkoviti, kot ste mislili

Tržišče je polno izdelkov, ki obljubljajo upočasnitev staranja, izgubo teže in boljše počutje. Toda ali nam res lahko čudežno pomagajo?
Dieta
Ta pozabljena rastlina je zakladnica zdravja

Komarček je pogosto zanemarjeno živilo, polno antioksidantov in vlaknin, vsebuje pa tudi mnoge vitamine ter minerale, ki podpirajo naše zdravje.
Dieta
Začimba, ki pomaga v boju proti bakterijskim okužbam

Odkrijte skrivnosti origana, priljubljene sredozemske začimbe, ki poleg vrhunskega okusa ponuja bogastvo vitaminov, mineralov in antioksidantov.
Dieta
Zakaj je dobro jesti bučna semena vsak dan?

Bučna semena so majhna, a izjemno hranljiva. Polna zdravih maščob, mineralov in antioksidantov, jih je enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano, hkrati pa lahko prinesejo številne koristi za zdravje.
Dieta
10 živil za maksimalno energijo skozi cel dan

Moderen življenjski slog zahteva stalno energijo. Odkrijte 10 živil, ki vam bodo pomagala ohranjati energijo in dobro počutje skozi ves dan.
Dieta
Zato kave ne bi smeli piti takoj po prebujanju

Odkrijte, kdaj je najboljši čas za pitje kave. In ne, ni takoj po prebujanju.
Dieta
