Se še spomnite teh oddaj, ki smo jih gledali na POP TV?
Oddaje
0
Neverjetna transformacija igralca, ki ga poznamo vsi
Trači
0
To bi si morala prebrati vsaka ženska
Novice
Škornji, ki si jih boste to zimo zaželeli takoj!
Novice
Arhiv člankov
Jesenski sadež, ki ščiti srce in prebavoVsem je dobro poznan rek 'jabolko na dan odžene zdravnika stran', pa je temu res tako?
Dieta
0
Priljubljena začimba, ki vsebuje dragocene mineraleČesen v prahu je več kot le nadomestek za svež česen, ki ga dodajamo v omake, marinade in na pečen piščanec. Ta aromatična začimba je polna mineralov in antioksidantov, ki podpirajo imunski sistem, zdravje kosti in ščitnice, hkrati pa je na voljo skozi celo leto.
Dieta
0
Hrustljava semena za zdravo srce in boljši spanecBučna semena ponujajo vrsto pozitivnih učinkov, od zniževanja krvnega tlaka do izboljšanja kakovosti spanja. V nadaljevanju preberite, kako jih preprosto vključiti v vsakodnevno prehrano.
Dieta
0
Starodavna začimba z neverjetnimi zdravilnimi učinkiKoriander ni le nepogrešljiva začimba v kuhinji, temveč tudi naravno zdravilo s številnimi koristnimi učinki. Njegovi antioksidanti in fitokemikalije se borijo proti vnetjem, uravnavajo krvni sladkor, izboljšujejo inzulinsko občutljivost in delujejo pomirjevalno na telo ter duha.
Dieta
0
Cink in imunost: 8 ključnih živil za sezono prehladovKer telo cinka ne proizvaja, je ključnega pomena dnevni vnos s hrano. V nadaljevanju predstavljamo 8 živil, ki so bogata s tem mineralom.
Dieta
0
Prehrana za ženske nad 50: 5 živil za močne kosti, srce in vitalnostOdkrijte ključnih pet živil, kot so losos, grški jogurt, leča, piščanec in skuta, ki pomagajo ženskam po 50. letu ohranjati močne kosti, zdravje srca ter vitalnost kljub hormonskim spremembam.
Dieta
0
Ti 'zdravi' dodatki morda niso tako učinkoviti, kot ste misliliTržišče je polno izdelkov, ki obljubljajo upočasnitev staranja, izgubo teže in boljše počutje. Toda ali nam res lahko čudežno pomagajo?
Dieta
0
Ta pozabljena rastlina je zakladnica zdravjaKomarček je pogosto zanemarjeno živilo, polno antioksidantov in vlaknin, vsebuje pa tudi mnoge vitamine ter minerale, ki podpirajo naše zdravje.
Dieta
0
Začimba, ki pomaga v boju proti bakterijskim okužbamOdkrijte skrivnosti origana, priljubljene sredozemske začimbe, ki poleg vrhunskega okusa ponuja bogastvo vitaminov, mineralov in antioksidantov.
Dieta
0
Zakaj je dobro jesti bučna semena vsak dan?Bučna semena so majhna, a izjemno hranljiva. Polna zdravih maščob, mineralov in antioksidantov, jih je enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano, hkrati pa lahko prinesejo številne koristi za zdravje.
Dieta
0
10 živil za maksimalno energijo skozi cel danModeren življenjski slog zahteva stalno energijo. Odkrijte 10 živil, ki vam bodo pomagala ohranjati energijo in dobro počutje skozi ves dan.
Dieta
0