Živila, ki jih imamo za zdrave, so včasih polna sladkorja, maščob in kalorij, saj se marketinški triki osredotočajo na privlačne oznake, ne pa na dejansko vsebino. Oznake, kot so 'all-natural' ali 'gluten-free', zvenijo privlačno, a pogosto povedo le del zgodbe, piše Tportal, ki razkriva 10 'zdravih' živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja.

10 'zdravih' živil, za katera ne vemo, da vsebujejo veliko sladkorja

1. Sadni jogurti

Sadni jogurti veljajo za zdravo izbiro, saj vsebujejo probiotike in mlečne beljakovine, vendar je resnica pogosto drugačna. Večina industrijsko pripravljenih sadnih jogurtov vsebuje zelo veliko dodanega sladkorja, ki se uporablja za izboljšanje okusa. En lonček lahko vsebuje toliko sladkorja kot sladkana pijača. Čeprav so na embalaži pogosto prikazane jagode ali breskve, je dejanska količina sadja majhna, sladkor pa prevladuje. Za bolj zdravo izbiro je priporočljivo izbrati navaden jogurt in mu dodati sveže sadje.

2. Granola in kosmiči

Granola in različni kosmiči za zajtrk se pogosto oglašujejo kot zdrava izbira, bogata z vlakninami in energijo. V resnici pa številne različice vsebujejo velike količine sladkorja, medu ali sirupov. Zaradi pečenja v sladkih mešanicah se njihova kalorična vrednost močno poveča. Ena porcija granole lahko vsebuje več sladkorja kot sladica. Boljša izbira so naravni ovseni kosmiči brez dodanega sladkorja.

3. Suho sadje

Suho sadje velja za naravno sladico in zdrav prigrizek, vendar je zelo koncentriran vir sladkorja. Med sušenjem se odstrani voda, sladkor pa ostane, zato so rozine, datlji in suhe marelice zelo kalorični. Majhna pest suhega sadja lahko vsebuje toliko sladkorja kot več kosov svežega sadja. Zaradi tega je zelo lahko pojesti preveliko količino. Za nadzor vnosa sladkorja je boljša izbira sveže sadje.

4. Sadni sokovi

Sadni sokovi se pogosto dojemajo kot zdrava alternativa gaziranim pijačam, vendar vsebujejo zelo veliko naravnega in pogosto tudi dodanega sladkorja. Med predelavo se večina vlaknin odstrani, ostane pa tekočina s koncentriranim sladkorjem. Kozarec sadnega soka lahko vsebuje enako količino sladkorja kot sladkana pijača. Bolj zdrava izbira je uživanje celega sadja ali pitje vode.

5. Športne pijače

Športne pijače so namenjene profesionalnim športnikom in zelo intenzivni vadbi, vendar jih pogosto uživajo tudi ljudje brez večjih naporov. Vsebujejo veliko sladkorja, ki naj bi zagotavljal energijo, vendar pri običajni telesni aktivnosti ni potreben. Za povprečnega človeka so te pijače predvsem vir praznih kalorij. Za hidracijo je voda veliko boljša in brez sladkorja.

6. Energijske ploščice

Energijske ploščice se oglašujejo kot zdrav in priročen prigrizek, vendar se pogosto po sestavi ne razlikujejo bistveno od čokoladic. Vsebujejo veliko sladkorja, sirupov in maščob, kar jih naredi zelo kalorične. Čeprav so majhne, imajo visoko energijsko vrednost in malo hranil. Bolj zdrava alternativa je sadje ali pest oreščkov brez dodanega sladkorja.

7. Rastlinska mleka z okusom

Rastlinska mleka, kot so mandljevo, ovseno ali riževo, veljajo za zdravo izbiro, vendar aromatizirane različice pogosto vsebujejo veliko sladkorja. Vaniljeva ali čokoladna različica lahko vsebuje skoraj toliko sladkorja kot sladkana pijača. Poleg tega imajo nekatera rastlinska mleka malo beljakovin. Najboljša izbira so neoslajene različice brez dodanega sladkorja.

8. Solatni prelivi

Solate veljajo za zdravo hrano, vendar lahko preliv popolnoma spremeni njihovo prehransko vrednost. Številni kupljeni prelivi vsebujejo veliko sladkorja, da izboljšajo okus. Že majhna količina preliva lahko doda več gramov sladkorja in veliko kalorij. Zdrava alternativa je doma pripravljen preliv iz oljčnega olja, limoninega soka ali kisa.

9. Večzrnati kruh

Večzrnati kruh se pogosto zamenjuje s polnozrnatim kruhom, vendar to ni vedno isto. Veliko večzrnatega kruha je narejenega iz rafinirane moke in vsebuje dodan sladkor za boljši okus in teksturo. Kljub zdravemu videzu ima lahko precej sladkorja in malo vlaknin. Prava izbira je kruh, kjer je prva sestavina polnozrnata moka.

10. Zamrznjeni jogurt

Zamrznjeni jogurt velja za bolj zdravo različico sladoleda, vendar pogosto vsebuje skoraj enako količino sladkorja. Da je okus prijeten, se mu dodajajo sladkorji in sirupi, pogosto pa tudi sladki prelivi. Tako postane bolj sladica kot zdrava izbira. Če želite manj sladkorja, je boljša možnost navaden jogurt s svežim sadjem.

