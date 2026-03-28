8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec

N. Č.
28. 03. 2026 04.00
0

Strokovnjaki opozarjajo, da nekatera, morda celo zdrava živila, na prazen želodec povzročajo prebavne težave. Preverite, katerih živil po njihovem mnenju ni najbolje uživati na prazen želodec.

Vsi smo se že znašli v situaciji, ko smo se zbudili ali postali zelo lačni, pa smo pojedli prvo stvar, ki nam je prišla pod roko. Vendar strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da to ni vedno dobra ideja, še posebej, ko je naš želodec prazen.

Katerih živil ne bi smeli jesti na prazen želodec?

Sladki prigrizki

Ko zjutraj ali na prazen želodec posežemo po sladkih prigrizkih, kot so krofi, sladka peciva ali čokolade, to pomeni veliko obremenitev za našo trebušno slinavko, piše Tportal. Strokovnjaki pravijo, da hiter vnos sladkorja na prazen želodec povzroči nenaden skok inzulina, ki mu nato sledi enako hiter padec, kar povzroči utrujenost in pomanjkanje energije, še dodajajo.

Kaj pa si ve najraje privoščite za zajtrk?
Kaj pa si ve najraje privoščite za zajtrk?FOTO: Shutterstock

Citrusi

Sveže stisnjen pomarančni sok velja za simbol zdravega zajtrka, vendar nutricionisti svarijo, da uživanje citrusov na popolnoma prazen želodec ni dobra ideja. Poleg tega lahko dolgotrajno uživanje na tešče poveča tveganje za gastritis in razjede.

Tudi ve obožujete sveže stisnjen pomarančni sok?
Tudi ve obožujete sveže stisnjen pomarančni sok?FOTO: Shutterstock

Paradižnik

Enako previdnost svetujejo pri paradižniku. Čeprav je zelo zdrav, vsebuje veliko taninske kisline. Ta kislina v stiku s praznim želodcem poveča njegovo kislost, kar lahko privede do hudih želodčnih težav, piše Tportal. Če imate občutljiv želodec, se torej izogibajte obema živiloma kot prvemu jutranjemu obroku.

Bodite previdni pri uživanju paradižnika za zajtrk.
Bodite previdni pri uživanju paradižnika za zajtrk.FOTO: Profimedia

Surova zelenjava

Čeprav se sveže kumare, paprika ali zelena solata zdijo kot idealen dietni zajtrk, niso primerne za prazen želodec. Surova zelenjava vsebuje veliko aminokislin in vlaknin, ki so težko prebavljive, če v želodcu ni druge hrane. Zdravniki opozarjajo, da lahko to povzroči zgago, napihnjenost in bolečine v trebuhu, piše Tportal.

Hruške

Podobno je s hruškami. Tudi te niso priporočljive kot prvi jutranji obrok. Vsebujejo grobe naravne vlaknine, ki lahko poškodujejo občutljivo sluznico praznega želodca in povzročijo bolečine, še dodajajo. Zato je bolje, da hruške vmešate v ovseno kašo, ki bo obložila želodec in zmanjšala morebitne negativne učinke. Na ta način boste preprečili prebavno nelagodje.

Hruške
HruškeFOTO: AdobeStock

Banane

Banane so hiter in nasiten prigrizek, ki ga mnogi izberejo v naglici. Toda strokovnjaki opozarjajo, da če jih pojeste na popolnoma prazen želodec, lahko tvegate nagel skok ravni magnezija v krvi, piše Tportal. Takšno nenadno neravnovesje lahko dolgoročno obremeni vaš kardiovaskularni sistem, še dodajajo. Srce potrebuje stabilno okolje za optimalno delovanje, zato nenadni skoki mineralov niso priporočljivi. Namesto da banano pojeste samo, jo raje vključite v uravnotežen obrok. Lahko jo dodate ovseni kaši, smutiju ali pa jo pojeste skupaj z nekaj oreščki, da ublažite absorpcijo in preprečite nezaželene učinke na srce in ožilje.

Banane
BananeFOTO: Adobe Stock

Začinjena hrana

Zelo začinjena hrana na prazen želodec direktno draži želodčno sluznico in pospešuje prekomerno izločanje kisline, kar pogosto vodi do refluksa, piše Tportal. Sestavine, kot je kapsaicin v pekočih paprikah, so agresivne za občutljiv želodec in lahko povzročijo hitro prebavo z neprijetnimi stranskimi učinki.

Gazirana pijača

Enako neprimerna je gazirana pijača, problematične pa so lahko tudi hladne pijače. Gastroenterologi pojasnjujejo, da tovrstna pijača lahko 'šokira' prebavni sistem, piše Tportal. Hladne pijače zmanjšajo pretok krvi v želodec in upočasnijo prebavo ter metabolizem čez dan, še dodajajo. Začnite dan raje s kozarcem mlačne vode, ki je veliko bolj prijazna in podpira naravno delovanje vašega telesa.

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

