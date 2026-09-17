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Smoothie
Prehrana

Ali v smoothie dodajate banano in borovnice? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se zgodi

N. Č.
17. 09. 2026 04.00
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Milijoni ljudi v smoothie brez razmišljanja zmešajo banano in borovnice. Zdaj pa se po spletu širi trditev, da s tem zmanjšajo nekatere koristi borovnic. Kaj o tem pravijo raziskave in ali je res čas, da spremenimo svojo jutranjo rutino?

Borovnice in banana so ena najbolj priljubljenih kombinacij za smoothie. Mnogi ju izberejo zaradi okusa, priročnosti in občutka, da pripravljajo zdrav obrok. V zadnjih tednih pa se po družbenih omrežjih širi trditev, da naj bi banana zmanjšala nekatere koristne učinke borovnic. Je v tem kaj resnice ali gre le za še en prehranski mit?

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Zakaj so borovnice tako cenjene?

Borovnice veljajo za eno najbolj hranljivih vrst sadja. Bogate so s polifenoli, zlasti antocianini, ki jim dajejo značilno modro-vijolično barvo. Številne raziskave povezujejo uživanje borovnic s podporo zdravju srca, možganov in ožilja.

Prav zaradi visoke vsebnosti teh rastlinskih spojin številni strokovnjaki priporočajo redno vključevanje borovnic v prehrano.

Borovnice delujejo protivnetno.
Borovnice delujejo protivnetno.FOTO: Adobe Stock

Kje se je pojavila dilema?

Razprava se je razvila po objavi raziskav, ki so nakazale, da lahko encim polifenol oksidaza, ki ga vsebujejo nekatere vrste sadja, vpliva na količino polifenolov, ki jih telo absorbira. Med živili, ki vsebujejo ta encim, so tudi banane.

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Nekateri so zato sklepali, da kombinacija banane in borovnic ni najboljša izbira za smoothie, saj naj bi del koristnih spojin iz borovnic postal manj dostopen telesu.

Borovnice
Borovnice FOTO: AdobeStock

Kaj pravi znanost?

Pomembno je poudariti, da to ne pomeni, da borovnice v kombinaciji z banano izgubijo vse svoje koristi. Strokovnjaki opozarjajo, da so raziskave proučevale predvsem absorpcijo določenih polifenolov, ne pa celotne prehranske vrednosti obroka.

Borovnice tudi v takšni kombinaciji ohranijo vitamine, vlaknine, minerale in številne druge koristne rastlinske spojine. Poleg tega banana prispeva kalij, vlaknine in naravno sladkost, zaradi česar marsikdo poseže prav po tej kombinaciji.

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Prehranski strokovnjaki zato poudarjajo, da ni razloga, da bi se morali popolnoma odpovedati priljubljenemu smoothiju.

Smoothie
SmoothieFOTO: Shutterstock

Ali bi morali banano odstraniti iz smoothija?

Večina strokovnjakov meni, da ne.

Če želite iz borovnic potencialno izkoristiti čim več polifenolov, lahko občasno pripravite smoothie brez banane ali jo nadomestite z drugim sadjem, denimo z mangom, breskvijo ali jagodami. Vendar pa je za splošno zdravje pomembnejše, da redno uživate sadje in zelenjavo, kot pa da se pretirano obremenjujete s posameznimi kombinacijami.

Prehrana je namreč sestavljena iz številnih dejavnikov, ena sama sestavina pa običajno ne določa, ali je obrok zdrav ali nezdrav.

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Najpomembnejše sporočilo

Strokovnjaki se strinjajo, da je smoothie iz banane in borovnic še vedno hranljiva izbira, piše Tportal. Res je, da nekatere raziskave nakazujejo možen vpliv banane na absorpcijo določenih polifenolov, vendar to ne pomeni, da je takšna kombinacija škodljiva ali da se ji je treba izogibati.

Tudi ve dodajate banane v smoothie?
Tudi ve dodajate banane v smoothie?FOTO: Adobe Stock
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Če imate radi smoothie iz banan in borovnic, ga lahko brez slabe vesti še naprej pripravljate. Še bolje pa bo, če boste svojo prehrano obogatili z različnimi vrstami sadja, zelenjave, stročnicami, oreščki in polnovrednimi živili.

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Vir: tportal.hr; European Journal of Nutrition, Mayo Clinic.

Razlagalnik

Antocianini so skupina naravnih barvil, ki spadajo med flavonoide in so odgovorni za rdeče, vijolične in modre odtenke v številnih vrstah sadja in zelenjave, kot so borovnice, robide in rdeče grozdje. V telesu delujejo kot močni antioksidanti, kar pomeni, da pomagajo nevtralizirati proste radikale – nestabilne molekule, ki lahko poškodujejo celice in prispevajo k staranju ter kroničnim boleznim. Raziskave kažejo, da redno uživanje hrane, bogate z antocianini, lahko pomaga pri zmanjševanju vnetij, izboljšanju kognitivnih funkcij in zaščiti srčno-žilnega sistema pred oksidativnim stresom.

Polifenol oksidaza (PPO) je encim, ki ga najdemo v številnih rastlinah, vključno z bananami, jabolki in krompirjem. Njegova glavna biološka vloga je obrambni mehanizem rastline; ko se tkivo rastline poškoduje – na primer, ko banano olupimo ali narežemo – ta encim pride v stik s kisikom in polifenoli v rastlini. To sproži kemijsko reakcijo, ki vodi do nastanka rjavih pigmentov, znanih kot melanin. Ta proces, imenovan encimsko porjavitev, služi kot naravna zaščita pred mikroorganizmi in škodljivci, saj ustvari fizično pregrado na mestu poškodbe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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