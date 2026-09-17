Ali v smoothie dodajate banano in borovnice? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se zgodi

Borovnice in banana so ena najbolj priljubljenih kombinacij za smoothie. Mnogi ju izberejo zaradi okusa, priročnosti in občutka, da pripravljajo zdrav obrok. V zadnjih tednih pa se po družbenih omrežjih širi trditev, da naj bi banana zmanjšala nekatere koristne učinke borovnic. Je v tem kaj resnice ali gre le za še en prehranski mit?

Preberi še 'Rawnola' - ideja za zdrav in okusen zajtrk

Zakaj so borovnice tako cenjene?

Borovnice veljajo za eno najbolj hranljivih vrst sadja. Bogate so s polifenoli, zlasti antocianini, ki jim dajejo značilno modro-vijolično barvo. Številne raziskave povezujejo uživanje borovnic s podporo zdravju srca, možganov in ožilja. Prav zaradi visoke vsebnosti teh rastlinskih spojin številni strokovnjaki priporočajo redno vključevanje borovnic v prehrano.

icon-expand Borovnice delujejo protivnetno. FOTO: Adobe Stock

Kje se je pojavila dilema?

Razprava se je razvila po objavi raziskav, ki so nakazale, da lahko encim polifenol oksidaza, ki ga vsebujejo nekatere vrste sadja, vpliva na količino polifenolov, ki jih telo absorbira. Med živili, ki vsebujejo ta encim, so tudi banane.

Preberi še To se zgodi, če redno ješ borovnice: koristi, ki jih ženske obožujejo

Nekateri so zato sklepali, da kombinacija banane in borovnic ni najboljša izbira za smoothie, saj naj bi del koristnih spojin iz borovnic postal manj dostopen telesu.

icon-expand Borovnice FOTO: AdobeStock

Kaj pravi znanost?

Pomembno je poudariti, da to ne pomeni, da borovnice v kombinaciji z banano izgubijo vse svoje koristi. Strokovnjaki opozarjajo, da so raziskave proučevale predvsem absorpcijo določenih polifenolov, ne pa celotne prehranske vrednosti obroka. Borovnice tudi v takšni kombinaciji ohranijo vitamine, vlaknine, minerale in številne druge koristne rastlinske spojine. Poleg tega banana prispeva kalij, vlaknine in naravno sladkost, zaradi česar marsikdo poseže prav po tej kombinaciji.

Preberi še Viri vlaknin, ki bi jih morali redno uživati

Prehranski strokovnjaki zato poudarjajo, da ni razloga, da bi se morali popolnoma odpovedati priljubljenemu smoothiju.

icon-expand Smoothie FOTO: Shutterstock

Ali bi morali banano odstraniti iz smoothija?

Večina strokovnjakov meni, da ne. Če želite iz borovnic potencialno izkoristiti čim več polifenolov, lahko občasno pripravite smoothie brez banane ali jo nadomestite z drugim sadjem, denimo z mangom, breskvijo ali jagodami. Vendar pa je za splošno zdravje pomembnejše, da redno uživate sadje in zelenjavo, kot pa da se pretirano obremenjujete s posameznimi kombinacijami. Prehrana je namreč sestavljena iz številnih dejavnikov, ena sama sestavina pa običajno ne določa, ali je obrok zdrav ali nezdrav.

Preberi še Kaj se zgodi v telesu, če pojeste tri banane na dan?

Najpomembnejše sporočilo

Strokovnjaki se strinjajo, da je smoothie iz banane in borovnic še vedno hranljiva izbira, piše Tportal. Res je, da nekatere raziskave nakazujejo možen vpliv banane na absorpcijo določenih polifenolov, vendar to ne pomeni, da je takšna kombinacija škodljiva ali da se ji je treba izogibati.

icon-expand Tudi ve dodajate banane v smoothie? FOTO: Adobe Stock

Preberi še Kaj se zgodi, če za zajtrk pojeste banano?

Če imate radi smoothie iz banan in borovnic, ga lahko brez slabe vesti še naprej pripravljate. Še bolje pa bo, če boste svojo prehrano obogatili z različnimi vrstami sadja, zelenjave, stročnicami, oreščki in polnovrednimi živili.

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Vir: tportal.hr; European Journal of Nutrition, Mayo Clinic.