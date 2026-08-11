To se zgodi, če redno ješ borovnice: koristi, ki jih ženske obožujejo

Avgust je čas, ko so sveže borovnice še vedno dostopne. Prav zato se v tem obdobju največ govori o njihovih učinkih na zdravje, počutje in kožo. Borovnice veljajo za eno najbolj hranilnih vrst jagodičevja, saj vsebujejo izjemno veliko antioksidantov, vitaminov in vlaknin, ki poleti pridejo še posebej do izraza. Ko je telo izpostavljeno vročini, soncu in dehidraciji, so borovnice naravna pomoč za energijo, kožo in prebavo.

Preberi še 6 prednosti rednega uživanja borovnic

Zakaj veljajo za superhrano?

Borovnice so pogosto označene kot superhrana zaradi visoke vsebnosti antocianinov – naravnih antioksidantov, ki pomagajo zmanjševati oksidativni stres. Ta nastane zaradi sončenja, vročine, onesnaženosti in vsakodnevnih obremenitev. Poleg tega vsebujejo vitamin C, vitamin K, mangan in vlaknine, ki skupaj podpirajo imunski sistem, prebavo in regeneracijo kože. Poleti, ko je koža zaradi UV-žarkov bolj obremenjena, so borovnice naravna pomoč pri obnovi in zaščiti. Mnoge ženske poročajo, da se jim ob rednem uživanju borovnic izboljša videz kože, zmanjša občutek zabuhlosti in poveča sijaj.

icon-expand Borovnice FOTO: AdobeStock

Učinki na kožo, energijo in počutje

Borovnice so izjemno priljubljene med ženskami, ki iščejo naravne načine za lepšo kožo. Antioksidanti pomagajo zmanjševati proste radikale, ki nastanejo zaradi sonca, kar lahko prispeva k bolj enakomernemu videzu kože. Vitamin C podpira tvorbo kolagena, kar je pomembno za čvrstost in elastičnost. Borovnice pa vplivajo tudi na počutje. Zaradi naravnih sladkorjev in vlaknin pomagajo stabilizirati energijo, antocianini pa lahko podpirajo kognitivne funkcije. Poleti, ko se pogosto pojavlja utrujenost zaradi vročine, so borovnice lahka in osvežilna rešitev.

Preberi še Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje

Podpora prebavi in hormonskemu ravnovesju

Vlaknine v borovnicah pomagajo uravnavati prebavo, kar je poleti še posebej dobrodošlo, saj je prehrana pogosto bolj lahka in hitra. Borovnice so nežne za želodec, ne povzročajo napihnjenosti in so primerne tudi za tiste, ki imajo občutljivo prebavo.

Preberi še To se zgodi z vašim telesom, če jeste robide vsak dan

Zaradi svoje sestave lahko borovnice podpirajo tudi hormonsko ravnovesje. Antioksidanti pomagajo zmanjševati vnetja, ki so pogosto povezana s hormonskimi nihanji, vitamin C pa podpira delovanje nadledvičnih žlez, ki so ključne za uravnavanje stresa.

icon-expand Borovnice FOTO: AdobeStock

Preprosti poletni recepti z borovnicami

Poletni borovničevi smoothie za energijo Za osvežitev v vročih dneh lahko pripraviš preprost smoothie iz borovnic, grškega jogurta in žlice medu. Borovnice poskrbijo za antioksidante, jogurt za beljakovine, med pa za naravno energijo. Ta kombinacija je odlična za zajtrk ali popoldanski prigrizek, ko se pojavi utrujenost.

Priporočamo

Borovničev smoothie icon-clock 10 min

Jogurtova skleda za lepo kožo Borovnice lahko zmešaš z navadnim jogurtom, chia semeni in žličko limoninega soka. Vitamin C iz limone in borovnic podpira tvorbo kolagena, chia semena pa dodajo omega-3 maščobe, ki so dobre za kožo. To je idealen obrok po sončenju.

Priporočamo

Borovničev tiramisu v kozarcu icon-clock 45 min

Hitra borovničeva omaka za sladice Če želiš nekaj bolj sladkega, lahko iz borovnic pripraviš hitro omako. Borovnice segreješ na nizki temperaturi, dodaš malo vode in medu ter kuhaš nekaj minut. Omaka je odlična za palačinke, sladoled ali jogurt, hkrati pa ohrani večino hranil.

Priporočamo

Jogurtova strjenka z borovničevim prelivom icon-clock 2 h 22 min

Več receptov najdete na Okusno.je.