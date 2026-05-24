Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov

Grenivka je že dolgo znana kot sadež, ki se pogosto znajde na jedilnikih tistih, ki želijo izgubiti kakšen kilogram. Razlog? Vsebuje veliko vode (okoli 90 odstotkov), vlaknine ter pomembne vitamine, predvsem vitamin C.

Prav zaradi kombinacije teh lastnosti lahko pomaga pri boljšem občutku sitosti, hkrati pa podpira presnovne procese v telesu. Nekatere raziskave celo nakazujejo, da lahko redno uživanje grenivke, ob sicer uravnoteženi prehrani, prispeva k zmanjšanju telesne maščobe.

Pogosto se pojavljajo trditve, da grenivka kuri maščobo celo med spanjem. Resnica je nekoliko bolj prizemljena.

Grenivka vsebuje spojine, kot je naringenin, ki lahko vplivajo na presnovo. Vendar pa sama po sebi ne povzroči izgube teže – ključni so še vedno uravnotežena prehrana, gibanje in kalorijski primanjkljaj.