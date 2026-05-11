Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet

Japonski zeleni čaji so v zadnjih letih postali globalni trend, pri čemer je matcha dolgo veljala za kraljico med njimi. A kot poroča Tportal.hr, jo zdaj izpodriva nov favorit – hojicha, pražen zeleni čaj z nižjo vsebnostjo kofeina in toplim, oreškastim okusom. Njegova priljubljenost na družbenih omrežjih raste iz dneva v dan, mnogi pa ga že imenujejo "nova matcha".

Preberi še Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake

Kaj je hojicha?

Hojicha je tradicionalni japonski zeleni čaj, ki izvira iz Kjota. Za razliko od matche, kjer posušene liste zmeljejo v fin prah, hojicha vključuje praženje listov zelenega čaja pri visokih temperaturah, običajno pa se uporabljajo listi bancha, včasih pa tudi sencha ali kukicha (mešanica), piše hrvaški Novi list.

Preberi še Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša

Praženje listom daje: rjavo do rdečkasto barvo, okus karamele, oreščkov, kakava in rahlih dimnih not ter zelo nizko vsebnost kofeina, ker se kofein med praženjem delno razgradi. Kot poudarja Tportal, je hojicha zaradi praženja mehkejša, manj travnata in bolj aromatična kot matcha.

icon-expand Japonski zeleni čaj - hojicha FOTO: Shutterstock

Kako se uporablja hojicha?

Hojicha se tradicionalno pripravlja iz lističev, vendar se danes – kot poroča Novi list – pogosto uporablja tudi hojicha v prahu, ki je priljubljena za latte napitke, sladice in kulinariko. To je sodobna inovacija, ki je nastala zaradi globalnega trenda matcha latte napitkov.

Preberi še Čudežni napitek, ki je obnorel družbena omrežja

Japonski zeleni čaj: zakaj je hojicha drugačna od matche?

Po podatkih Tportala hojicha vsebuje bistveno manj kofeina kot matcha – med 7 in 15 mg na skodelico, medtem ko lahko matcha vsebuje tudi do 70 mg. To jo naredi idealno izbiro za tiste, ki želijo uživati v zelenem čaju brez močnega stimulativnega učinka. Index.hr dodaja, da se hojicha pripravlja iz zrelejših listov, ki naravno vsebujejo manj kofeina in aminokislin, kar prispeva k njenemu blažjemu okusu.

icon-expand Hojicha latte - uporablja se tudi v prahu (moderna različica, ki jo pogosto vidimo tudi na družbenih omrežjih).) FOTO: Shutterstock

Zdravilne koristi hojiche

Hojicha prinaša več koristi, ki izhajajo iz njenega postopka praženja in naravno nizke vsebnosti kofeina. Ker se listi med praženjem delno razgradijo, je hojicha izjemno nežna za želodec in primerna tudi za večerne ure.

Preberi še Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?

Vsebuje L-teanin, ki spodbuja sprostitev in pomaga uravnavati stres, hkrati pa ohranja mentalno jasnost. Zaradi prisotnih antioksidantov, kot so polifenoli in katehini, lahko podpira zdravje srca in ožilja ter pomaga pri zmanjševanju oksidativnega stresa v telesu. Praženje ustvari tudi aromatične spojine, ki prispevajo k občutku topline in umirjenosti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zakaj je hojicha novi hit med japonskimi zelenimi čaji?

Po poročanju Tportala je razlog za njen meteorski vzpon preprost: hojicha ponuja energijo in fokus, vendar brez pretirane stimulacije. Njena nežna aroma je privlačna tudi tistim, ki ne marajo travnatega okusa matche. Index.hr dodaja, da je hojicha zaradi svoje vsestranskosti v prahu postala priljubljena v latte napitkih, sladicah in celo v kulinariki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kako se hojicha vključuje v sodobne čajne rituale?

Hojicha se tradicionalno pije po obroku, saj pomaga pri prebavi, poroča Tportal.hr. Danes pa jo najdemo tudi v številnih kavarnah po vsem svetu, kjer se pogosto pripravlja kot hojicha latte – kremast napitek z mlekom ali rastlinskim napitkom. Odlično se ujema tudi z vaniljo, cimetom in celo čokolado, zato postaja priljubljena tudi v sladicah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.