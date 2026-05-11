Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet

Japonski zeleni čaji so v zadnjih letih postali globalni trend, pri čemer je matcha dolgo veljala za kraljico med njimi. A kot poroča Tportal.hr, jo zdaj izpodriva nov favorit – hojicha, pražen zeleni čaj z nižjo vsebnostjo kofeina in toplim, oreškastim okusom. Njegova priljubljenost na družbenih omrežjih raste iz dneva v dan, mnogi pa ga že imenujejo "nova matcha".
Kaj je hojicha?
Hojicha je tradicionalni japonski zeleni čaj, ki izvira iz Kjota. Za razliko od matche, kjer posušene liste zmeljejo v fin prah, hojicha vključuje praženje listov zelenega čaja pri visokih temperaturah, običajno pa se uporabljajo listi bancha, včasih pa tudi sencha ali kukicha (mešanica), piše hrvaški Novi list.
Praženje listom daje: rjavo do rdečkasto barvo, okus karamele, oreščkov, kakava in rahlih dimnih not ter zelo nizko vsebnost kofeina, ker se kofein med praženjem delno razgradi. Kot poudarja Tportal, je hojicha zaradi praženja mehkejša, manj travnata in bolj aromatična kot matcha.
Kako se uporablja hojicha?
Hojicha se tradicionalno pripravlja iz lističev, vendar se danes – kot poroča Novi list – pogosto uporablja tudi hojicha v prahu, ki je priljubljena za latte napitke, sladice in kulinariko. To je sodobna inovacija, ki je nastala zaradi globalnega trenda matcha latte napitkov.
Japonski zeleni čaj: zakaj je hojicha drugačna od matche?
Po podatkih Tportala hojicha vsebuje bistveno manj kofeina kot matcha – med 7 in 15 mg na skodelico, medtem ko lahko matcha vsebuje tudi do 70 mg. To jo naredi idealno izbiro za tiste, ki želijo uživati v zelenem čaju brez močnega stimulativnega učinka. Index.hr dodaja, da se hojicha pripravlja iz zrelejših listov, ki naravno vsebujejo manj kofeina in aminokislin, kar prispeva k njenemu blažjemu okusu.
Zdravilne koristi hojiche
Hojicha prinaša več koristi, ki izhajajo iz njenega postopka praženja in naravno nizke vsebnosti kofeina. Ker se listi med praženjem delno razgradijo, je hojicha izjemno nežna za želodec in primerna tudi za večerne ure.
Vsebuje L-teanin, ki spodbuja sprostitev in pomaga uravnavati stres, hkrati pa ohranja mentalno jasnost. Zaradi prisotnih antioksidantov, kot so polifenoli in katehini, lahko podpira zdravje srca in ožilja ter pomaga pri zmanjševanju oksidativnega stresa v telesu. Praženje ustvari tudi aromatične spojine, ki prispevajo k občutku topline in umirjenosti.
Zakaj je hojicha novi hit med japonskimi zelenimi čaji?
Po poročanju Tportala je razlog za njen meteorski vzpon preprost: hojicha ponuja energijo in fokus, vendar brez pretirane stimulacije. Njena nežna aroma je privlačna tudi tistim, ki ne marajo travnatega okusa matche. Index.hr dodaja, da je hojicha zaradi svoje vsestranskosti v prahu postala priljubljena v latte napitkih, sladicah in celo v kulinariki.
Kako se hojicha vključuje v sodobne čajne rituale?
Hojicha se tradicionalno pije po obroku, saj pomaga pri prebavi, poroča Tportal.hr. Danes pa jo najdemo tudi v številnih kavarnah po vsem svetu, kjer se pogosto pripravlja kot hojicha latte – kremast napitek z mlekom ali rastlinskim napitkom. Odlično se ujema tudi z vaniljo, cimetom in celo čokolado, zato postaja priljubljena tudi v sladicah.
Vir: tportal.hr, novilist.hr, index.hr
