Kako zdrav je v resnici grški jogurt?

Grški jogurt je postal stalnica sodobne prehrane, čeprav je njegova tradicija dolga stoletja vpeta v mediteranski prostor. Danes ga cenimo zaradi goste teksture, visoke vsebnosti beljakovin in številnih koristi za zdravje.

Grški jogurt, ki je bil dolga stoletja steber mediteranske prehrane, je danes izredno priljubljen po vsem svetu. Njegova slava izhaja iz več razlogov: vsebuje več beljakovin, je bogat s probiotiki in je zelo praktičen za uporabo v najrazličnejših jedeh, tako slanih kot sladkih.

Vendar pa moramo biti pri nakupu previdni, saj ni vsak grški jogurt enak, opozarja Tportal. Strokovnjaki svetujejo, da smo pozorni na deklaracije in izbiramo produkte, ki imajo čim krajši seznam sestavin in manj dodanega sladkorja. S pravilno izbiro in pametnim kombiniranjem z drugimi živili lahko resnično izkoristimo njegove številne koristi za naše zdravje in ga enostavno vključimo v dnevne obroke, še poudarjajo na Tportalu. Na ta način postane grški jogurt več kot le živilo, postane funkcionalni del naše zdrave prehrane, ki aktivno prispeva k vitalnosti in dobremu počutju.

Kaj pravzaprav je grški jogurt?

Čeprav se imenuje grški, ta jogurt sploh ni nujno iz Grčije. Ime se nanaša na poseben način priprave: jogurt se cedi, da se odstrani sirotka. Zaradi tega postane izjemno gost in kremast. Takšen postopek priprave koncentrira hranilne snovi, kar pomeni, da grški jogurt običajno vsebuje bistveno več beljakovin kot navaden jogurt.

V sodobni prehrani ima dvojno vlogo: je hitra in hranljiva malica, hkrati pa tudi vsestranska sestavina, ki jo lahko enostavno vključimo v najrazličnejše recepte, od zajtrkov do večerij. Zato je tako priljubljen med tistimi, ki iščejo praktične in hranljive rešitve za uravnoteženo prehrano, poroča Tportal. S cedenjem se odstrani odvečna tekočina, kar pomeni, da je končni produkt bolj koncentriran z mlečnimi proteini, kar prispeva k daljšemu občutku sitosti in podpira mišično regeneracijo po telesni aktivnosti.

Visoka vsebnost beljakovin: glavna prednost grškega jogurta

Visoka vsebnost beljakovin v grškem jogurtu je neposredna posledica procesa cejenja sirotke, kar pomeni koncentriran izdelek. Ena porcija, približno 150 gramov nemastnega, naravnega grškega jogurta, lahko vsebuje okoli 15 gramov beljakovin. To je več kot dvakrat več kot v številnih standardnih jogurtih enake porcije, poroča Tportal.

Poleg tega je grški jogurt 'kompleten' vir beljakovin, kar pomeni, da zagotavlja vseh devet esencialnih aminokislin, ki jih naše telo ne more proizvesti samo in jih mora pridobiti s hrano. Pomembno pa je vedeti, da kljub bogati vsebnosti beljakovin grški jogurt ni nujno najboljši vir vseh ostalih hranil – običajni jogurt ima pogosto več kalcija, še opozarjajo. Strokovnjaki poudarjajo, da večina ljudi že zaužije dovolj beljakovin, zato je ključnega pomena izbrati kakovosten vir beljakovin – hrano, ki poleg beljakovin ponuja tudi druge koristne hranilne snovi za celostno podporo telesu. Zato bodite pozorni na širši hranilni profil izdelka, ne samo na vsebnost beljakovin.

Naraven vir probiotikov za zdravo črevesje

Vsak jogurt, vključno z grškim, je naraven vir probiotikov oziroma 'dobrih bakterij', ki pomagajo pri ohranjanju zdrave črevesne mikrobiote. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje fermentiranih živil ugodno vpliva na zdravje črevesja. Nekatere opazovalne študije celo povezujejo pogosto uživanje jogurta z manjšim tveganjem za nekatere vrste raka debelega črevesa. Vendar pa moramo biti pri teh ugotovitvah previdni, opozarjajo na Tportalu, saj gre za povezavo in ne za dokaz vzročno-posledične zveze.

Zato je pomembno, da te informacije vzamemo z rezervo in jih ne obravnavamo kot dokončen dokaz. Ključno je, da grški jogurt vključimo v celostno in uravnoteženo prehrano, ki vključuje različna hranila za podporo zdravju črevesja. Dober primer so vlaknine, ki služijo kot hrana za probiotike in so bistvene za vzdrževanje zdravega in raznolikega mikrobioma.

Vitamin B12: pomemben bonus za energijo in živčni sistem

Porcija (približno 150 g) nemastnega grškega jogurta zagotavlja nekaj več kot 1 g vitamina B12. To pokriva skoraj polovico priporočenega dnevnega vnosa za odrasle, ki naj bi bil 2,4 g.

Vitamin B12 je izredno pomemben za nastajanje rdečih krvnih celic, ki prenašajo kisik po telesu. Prav tako je ključen za vzdrževanje energije in normalno delovanje živčnega sistema. Zato je grški jogurt zelo praktičen način za dopolnitev vnosa vitamina B12, še posebej v prehrani z manj mesa. Če torej razmišljate o virih vitamina B12, je grški jogurt odlična izbira.

Ta pomemben vitamin pomaga tudi pri zmanjševanju utrujenosti, saj je bistven za presnovo energije. Poleg tega podpira kognitivne funkcije, kar pomeni, da s pravilnim vnosom B12 poskrbimo tudi za bistro glavo in vitalen um. Vključitev grškega jogurta v dnevni jedilnik je torej pametna in okusna strategija za splošno zdravje in dobro počutje.

