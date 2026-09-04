Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo

Jutranja kava je za mnoge nepogrešljiv del dneva, a vse več ljubiteljev tega priljubljenega napitka posega po nekoliko nenavadnem dodatku. Namesto mleka ali sladkorja v skodelico dodajo žličko ekstra deviškega oljčnega olja. Trend, ki se je razširil po družbenih omrežjih in kavarnah po svetu, naj bi prinašal več koristi kot zgolj zanimiv okus.

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Nova različica priljubljene jutranje kave

V zadnjih letih je vse več govora o tako imenovani 'olive oil coffee', torej kavi z dodatkom ekstra deviškega oljčnega olja. Kot poroča hrvaški tportal, ljubitelji tega napitka verjamejo, da kombinacija kakovostnega oljčnega olja in kofeina pomaga pri bolj enakomernem sproščanju energije ter daljšem občutku sitosti.

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Kako pripraviti kavo z oljčnim oljem oz. 'oleato'?

Priprava je preprosta. V skodelico espressa ali črne filtrirane kave dodamo približno čajno žličko hladno stiskanega ekstra deviškega oljčnega olja, napitek pa nato dobro premešamo ali spenimo. Tako dobimo bolj kremasto teksturo in nekoliko blažji okus kave.

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Zakaj je oljčno olje tako cenjeno?

Ekstra deviško oljčno olje velja za enega najpomembnejših stebrov mediteranske prehrane. Bogato je z nenasičenimi maščobami, predvsem oleinsko kislino, vsebuje pa tudi polifenole in druge antioksidante. Raziskave, ki jih navaja Mayo Clinic, kažejo, da je redno uživanje oljčnega olja povezano z boljšim zdravjem srca in ožilja ter nižjim tveganjem za nekatere kronične bolezni. Podobno poudarjajo tudi strokovnjaki Univerze v Utahu, ki navajajo, da je oljčno olje vir vitaminov E in K ter spojin, ki pomagajo pri zmanjševanju vnetij v telesu.

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Lahko pomaga pri občutku sitosti?

Eden najpogosteje omenjenih razlogov za dodajanje oljčnega olja v kavo je občutek daljše sitosti. Maščobe se prebavljajo počasneje kot ogljikovi hidrati, zato lahko upočasnijo praznjenje želodca in pomagajo pri bolj postopnem sproščanju energije. Po navedbah portala tportal naj bi zato nekateri ljudje po takšni kavi manj posegali po prigrizkih med obroki.

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Strokovnjaki obenem opozarjajo, da takšna kava ni čudežna rešitev za hujšanje. Gre predvsem za zanimivo alternativo običajnim dodatkom v kavi, ki jo je smiselno vključiti v sicer uravnoteženo prehrano.

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Kaj pa kofein?

Nekateri zagovorniki tega trenda trdijo, da lahko maščobe v oljčnem olju nekoliko upočasnijo absorpcijo kofeina, zaradi česar naj bi bila raven energije bolj stabilna in manj izrazito nihala. Prav zato številni poročajo, da po takšni kavi občutijo manj nenadnega padca energije kot po običajni črni kavi. Čeprav je na tem področju potrebnih še več raziskav, nutricionisti poudarjajo, da kombinacija kakovostnega oljčnega olja in kave za večino zdravih ljudi ni problematična.

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Kdo naj bo previden?

Kljub priljubljenosti trend ni primeren za vsakogar. Kot opozarja tportal, naj bodo previdni predvsem ljudje z občutljivim želodcem, refluksom, težavami s trebušno slinavko ali drugimi prebavnimi težavami. Kombinacija kofeina in olja na prazen želodec lahko pri nekaterih povzroči neprijeten občutek ali pospeši prebavo. Pomembno je upoštevati tudi, da oljčno olje poveča energijsko vrednost napitka. Ena žlica oljčnega olja vsebuje približno 120 kalorij, zato ni zanemarljiva izbira, še posebej pri ljudeh, ki pazijo na skupni dnevni energijski vnos.

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