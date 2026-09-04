Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kava in olje
Prehrana

Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo

N. Č.
04. 09. 2026 19.00
0

Ste že slišali za trend, ki nadomešča mleko in sladkor v kavi? Spoznajte prednosti dodajanja žličke ekstra deviškega oljčnega olja v svojo skodelico, ki prinaša kremasto teksturo in mediteranski pridih v vašo jutranjo rutino.

Jutranja kava je za mnoge nepogrešljiv del dneva, a vse več ljubiteljev tega priljubljenega napitka posega po nekoliko nenavadnem dodatku. Namesto mleka ali sladkorja v skodelico dodajo žličko ekstra deviškega oljčnega olja. Trend, ki se je razširil po družbenih omrežjih in kavarnah po svetu, naj bi prinašal več koristi kot zgolj zanimiv okus.

Zato kave ne bi smeli piti takoj po prebujanju
Preberi še
Zato kave ne bi smeli piti takoj po prebujanju

Nova različica priljubljene jutranje kave

V zadnjih letih je vse več govora o tako imenovani 'olive oil coffee', torej kavi z dodatkom ekstra deviškega oljčnega olja. Kot poroča hrvaški tportal, ljubitelji tega napitka verjamejo, da kombinacija kakovostnega oljčnega olja in kofeina pomaga pri bolj enakomernem sproščanju energije ter daljšem občutku sitosti.

Ali drži, da pitje mrzle kave vpliva na lepoto?
Preberi še
Ali drži, da pitje mrzle kave vpliva na lepoto?

Kako pripraviti kavo z oljčnim oljem oz. 'oleato'?

Priprava je preprosta. V skodelico espressa ali črne filtrirane kave dodamo približno čajno žličko hladno stiskanega ekstra deviškega oljčnega olja, napitek pa nato dobro premešamo ali spenimo. Tako dobimo bolj kremasto teksturo in nekoliko blažji okus kave.

Kakšno kavo pa vi pijete?
Kakšno kavo pa vi pijete?FOTO: AdobeStock

Zakaj je oljčno olje tako cenjeno?

Ekstra deviško oljčno olje velja za enega najpomembnejših stebrov mediteranske prehrane. Bogato je z nenasičenimi maščobami, predvsem oleinsko kislino, vsebuje pa tudi polifenole in druge antioksidante. Raziskave, ki jih navaja Mayo Clinic, kažejo, da je redno uživanje oljčnega olja povezano z boljšim zdravjem srca in ožilja ter nižjim tveganjem za nekatere kronične bolezni.

Podobno poudarjajo tudi strokovnjaki Univerze v Utahu, ki navajajo, da je oljčno olje vir vitaminov E in K ter spojin, ki pomagajo pri zmanjševanju vnetij v telesu.

Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Preberi še
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil

Lahko pomaga pri občutku sitosti?

Eden najpogosteje omenjenih razlogov za dodajanje oljčnega olja v kavo je občutek daljše sitosti. Maščobe se prebavljajo počasneje kot ogljikovi hidrati, zato lahko upočasnijo praznjenje želodca in pomagajo pri bolj postopnem sproščanju energije. Po navedbah portala tportal naj bi zato nekateri ljudje po takšni kavi manj posegali po prigrizkih med obroki.

Čudežni napitek, ki je obnorel družbena omrežja
Preberi še
Čudežni napitek, ki je obnorel družbena omrežja

Strokovnjaki obenem opozarjajo, da takšna kava ni čudežna rešitev za hujšanje. Gre predvsem za zanimivo alternativo običajnim dodatkom v kavi, ki jo je smiselno vključiti v sicer uravnoteženo prehrano.

Kakšno kavo pa vi pijete?
Kakšno kavo pa vi pijete?FOTO: Shutterstock

Kaj pa kofein?

Nekateri zagovorniki tega trenda trdijo, da lahko maščobe v oljčnem olju nekoliko upočasnijo absorpcijo kofeina, zaradi česar naj bi bila raven energije bolj stabilna in manj izrazito nihala. Prav zato številni poročajo, da po takšni kavi občutijo manj nenadnega padca energije kot po običajni črni kavi.

Čeprav je na tem področju potrebnih še več raziskav, nutricionisti poudarjajo, da kombinacija kakovostnega oljčnega olja in kave za večino zdravih ljudi ni problematična.

Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Preberi še
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju

Kdo naj bo previden?

Kljub priljubljenosti trend ni primeren za vsakogar. Kot opozarja tportal, naj bodo previdni predvsem ljudje z občutljivim želodcem, refluksom, težavami s trebušno slinavko ali drugimi prebavnimi težavami. Kombinacija kofeina in olja na prazen želodec lahko pri nekaterih povzroči neprijeten občutek ali pospeši prebavo.

Pomembno je upoštevati tudi, da oljčno olje poveča energijsko vrednost napitka. Ena žlica oljčnega olja vsebuje približno 120 kalorij, zato ni zanemarljiva izbira, še posebej pri ljudeh, ki pazijo na skupni dnevni energijski vnos.

Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!
Preberi še
Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!
Mailing
Zadovoljna fit
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: tportal.hr, Mayo Clinic, Mayo Clinic Diet, University of Utah Health (HealthFeed)

kava z oljčnim oljem kava oleato oljčno olje olivno olje
Prehrana

Majhen prigrizek, ki bi ga morale pogosteje vključiti v jedilnik

Okusno.je To morate poskusiti: kava v torti, marinadi in celo soli!
Okusno.je Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Okusno.je Nepričakovana sestavina za boljšo ledeno kavo, ki jo imate zagotovo doma
Okusno.je Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Okusno.je Tega pri uporabi oljčnega olja nikar ne počnite!
Okusno.je Kako porabiti maskarpone?
Okusno.je Za domači mascarpone potrebujete samo dve sestavini
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1928