Čudežni napitek, ki je obnorel družbena omrežja

Pozabite na jabolčni kis, najnovejši 'wellness' trend na družbenih omrežjih je pitje oljčnega olja z limono. To pijačo promovirajo na platformah, kot sta TikTok in Instagram, obljubljajoč svežo in sijočo kožo, hitrejšo prebavo in razstrupljanje telesa. Ima ta napitek res toliko pozitivnih koristi?
Kako koristno za zdravje je oljčno olje?
Oljčno olje je v znanstveni skupnosti že dolgo priznano kot izjemno koristno za zdravje, kar potrjujejo tudi številne raziskave. Kot nepogrešljiv steber mediteranske prehrane, ki jo mnogi obravnavajo kot enega najbolj zdravih prehranjevalnih modelov na svetu, ima oljčno olje pomembno vlogo pri zmanjševanju tveganja za bolezni srca in ožilja, piše The Guardian. Študije kažejo, da redno uživanje lahko zmanjša verjetnost srčne ali možganske kapi za kar 25 odstotkov, še dodajajo.
Kako zdravo pa je uživanje limone?
Tudi uživanje limone ima številne koristi za naše zdravje. Glavna med njimi je krepitev imunskega sistema, saj visoka vsebnost vitamina C v limoni pomaga krepiti naš imunski sistem, posledično pa nas ščiti pred prehladi, gripo in drugimi boleznimi.
Limona vsebuje tudi vlaknine, ki pomagajo pri preprečevanju zaprtja in ohranjanju zdravega črevesja. Prav tako ne smemo pozabiti na antioksidante, ki pomagajo telesu v boju proti prostim radikalom, kar lahko zmanjša tveganje za pojav kroničnih bolezni, vključno s srčno-žilnimi boleznimi in rakom.
Poleg zdravstvenih koristi ima limona tudi nekaj lepotnih koristi, še posebej učinkovita je, ko govorimo o videzu kože, vitamin C namreč spodbuja proizvodnjo kolagena, ki je ključen za zdravo in mladostno kožo.
Ali kombinacija oljčnega olja in limone lahko res izboljša videz naše kože?
Trditve, da mešanica oljčnega olja z limono čisti ten in rešuje težave z aknami, so po mnenju dermatologinje dr. Lauren Kole najverjetneje posredne in izvirajo iz celovitejših prehranskih sprememb, piše The Guardian. Bolj kot sama kombinacija je verjetno, da uporabniki ob začetku trenda iz prehrane izločijo sladkor in predelano hrano, kar se nato odrazi na izboljšanju polti, še dodajajo.
Ali bi se moral kdo izogibati temu trendu?
Nekatere skupine ljudi bi k temu trendu morale pristopati previdno, sicer pa odmerek oljčnega olja in limoninega soka velja za nizkotvegan trend dobrega počutja, s katerim lahko eksperimentirate, piše The Guardian. Kljub temu pa bi morali k trendu pristopati previdno posamezniki, ki imajo težave z žolčnikom ter ljudje, ki imajo težave z malabsorpcijo maščob. Na sploh previdnost ni odveč pri ljudeh, ki imajo prebavne težave ali jemljejo zdravila. V tem primeru se je vredno posvetovati z zdravnikom.
Vir: theguardian.com
