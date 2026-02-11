Viralni napitek, ki je odlična zamenjava za kavo

Zaradi rastočega zanimanja za bolj zdrav življenjski slog, matcha z dodanim kolagenom hitro postaja nov hit, ki izpodriva tradicionalno kavo. Mnogi jo izberejo, ker želijo preprečiti nervozo in hitre padce energije, ki so značilni za kavo.

Viralni napitek, ki združuje dve priljubljeni sestavini

Ta trendovska pijača, ki združuje priljubljeno matcho in kolagen, obljublja dolgotrajno energijo brez stranskih učinkov, hkrati pa poskrbi za vaš videz. Gre za kombinacijo dveh ključnih sestavin: matche, znane po mirni in stabilni energiji, ter kolagena, ki je postal nepogrešljiv dodatek za ohranjanje mladostnega videza. Povezovanje matche in kolagena tako nudi celovit pristop k dobremu počutju in estetiki, pri čemer koristi segajo od boljšega uravnavanja teže do sijoče kože, močnih las in nohtov.

Zakaj obožujemo matcho?

Matcha čaj ponuja energijo, ki se bistveno razlikuje od kave. Ključna je vsebnost kofeina in L-teanina, aminokisline, ki spodbuja sproščeno osredotočenost in mirnost. Za razliko od kave, ki lahko povzroči živčnost in padce energije, matcha zagotavlja enakomerno in trajno spodbudo, idealno za jutro ali čas pred vadbo. Poleg tega je matcha bogata z antioksidanti, ki ne izboljšajo le razpoloženja in koncentracije, ampak so po poročanju NIH (National Institutes of Health) pomembni tudi za pospeševanje metabolizma in spodbujanje porabe maščob. Zato je matcha pogosto priporočljiva v dietah za hujšanje. Skratka, pitje matche namesto kave pomeni bolj umirjeno, a dolgotrajnejšo energijo, izboljšano koncentracijo in dodaten prispevek k vaši presnovi, piše Tportal.

Zakaj obožujemo kolagen?

Medtem ko matcha hrani um, kolagen gradi telesno strukturo. Kot najbolj razširjena beljakovina v telesu, kolagen ohranja kožo napeto, sklepe oblazinjene in vezivna tkiva močna. Vendar pa naravna proizvodnja kolagena upada že po 20. letu, kar se kaže v pojavu gubic in manjši gibljivosti, poroča Tportal. Tukaj pridejo na vrsto kolagenski peptidi – hidrolizirane oblike kolagena, ki se zlahka raztopijo in jih telo lažje absorbira. Študije, vključno z raziskavami NIH, potrjujejo, da kolagenski dodatki lahko v samo 8 tednih izboljšajo elastičnost kože za 13,6 % in hidracijo za 12,5 %. Ker je kolagen beljakovina, prav tako pomaga podaljšati občutek sitosti, kar je koristno pri nadzorovanju telesne teže in obvladovanju apetita. Upoštevajte torej, da kolagen ni le lepotni dodatek, temveč tudi ključni element za vitalnost telesa od znotraj navzven.

Ali toplota uniči kolagen in ali matcha kakorkoli ovira njegove koristi?

Glede na znanstvene dokaze, hidrolizirani kolagenski peptidi so toplotno stabilni do 150 C. Ker je temperatura običajne matcha latte pijače precej nižja (med 70-80C), penjenje ali segrevanje ne bo poškodovalo kolagena niti zmanjšalo njegove učinkovitosti, piše Wellbeing Nutrition. Nadalje, matcha s svojimi antioksidanti (katehini) aktivno ščiti pred oksidativnim stresom, ki povzroča razgradnjo kolagena v telesu. S tem matcha dejansko pomaga pri ohranjanju naravnega kolagena v telesu, kar ustvarja sinergističen učinek, ko je kombinirana z dodatkom kolagena – kolagen zagotavlja nove gradnike, matcha pa varuje obstoječe, še dodajajo pri Tportal.

Je kombinacija kolagena in matche varna za vse?

Večina ljudi ga dobro prenaša, vendar se morajo tisti z občutljivostjo na kofein, nosečnostjo ali zdravstvenimi težavami posvetovati z zdravstvenim delavcem, opozarja Wellbeing Nutrition in dodaja, da morate biti pozorni na alergene.

Kdaj je optimalen čas za uživanje napitka iz matche in kolagena?

Priporočljivo je, da napitek uživate sredi dopoldneva ali med obroki, ne pa skupaj z živili, bogatimi z železom, kot sta na primer špinača in leča, še posebej, če ste nagnjeni k nizki vsebnosti feritina, poročata NIH in Wellbeing Nutrition, saj ne želite zmanjšati absorpcije železa.

