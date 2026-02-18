Zadovoljna.si
Dieta

Mit o hitrem hujšanju: Ali občasni post resnično deluje?

N. Č.
18. 02. 2026 04.00
0

Vas zanima, ali je občasni post resnično čudežna rešitev za odvečne kilograme? Nova študija trdi, da 'hitre rešitve' ne obstajajo in da je njegov vpliv morda precenjen.

V svetu, preplavljenem z instantnimi rešitvami in hitrimi dietami, se je intermitentni oziroma prekinitveni post izkazal kot ena najbolj razglašenih metod za uravnavanje telesne teže. Toda nova obsežna analiza, objavljena v reviji Cochrane Database of Systematic Reviews, podaja kritičen vpogled in, kot poroča BBC, resno postavlja pod vprašaj njegov domnevni revolucionarni vpliv.

Ali lahko s postenjem res shujšamo?
Kaj je občasni oziroma prekinitveni post?

Občasni oziroma prekinitveni post, popularno znan tudi kot 'intermittent fasting', je postal izjemno priljubljen pristop k hujšanju v zadnjih letih. Ta praksa vključuje omejevanje prehranjevanja na določena obdobja v dnevu ali na določene dni v tednu. Na primer, pri dieti 5:2 pet dni jeste normalno in dva dni močno omejite vnos hrane. Druga oblika vključuje uživanje hrane le v osemurnem 'prehranjevalnem oknu' vsak dan.

Kljub splošnemu prepričanju o njegovi učinkovitosti najnovejša obsežna metaanaliza zbuja resne pomisleke. Kot piše BBC, študija nakazuje, da občasni post morda ne prinaša pričakovanih rezultatov za izgubo telesne teže pri debelih osebah ali tistih z odvečnimi kilogrami. Raziskovalci namreč pravijo, da morda "nima skoraj nikakršnega vpliva na izgubo telesne teže in kakovost življenja", zato je treba ponovno ovrednotiti našo predstavo o hitrih rešitvah za boj z odvečnimi kilogrami in se usmeriti v bolj preizkušene metode, še poročajo.

Študija nakazuje, da občasni post morda ne prinaša pričakovanih rezultatov za izgubo telesne teže pri debelih osebah ali tistih z odvečnimi kilogrami.
Študija nakazuje, da občasni post morda ne prinaša pričakovanih rezultatov za izgubo telesne teže pri debelih osebah ali tistih z odvečnimi kilogrami.

Podatki, ki so bili vključeni v raziskavo

Za oceno učinkovitosti občasnega posta so raziskovalci preiskali obsežno zbirko podatkov, ki je vključevala rezultate 22 različnih študij. Te študije so zajele skupno skoraj 2.000 odraslih posameznikov, kar zagotavlja precejšnjo velikost vzorca za robustno analizo. Osrednje vprašanje je bilo, ali občasni post, ki je potekal do 12 mesecev, prinaša večje koristi pri izgubi teže v primerjavi s klasičnimi dietnimi nasveti ali brez kakršnihkoli intervencij, piše BBC.

Obravnavali so več različnih pristopov občasnega posta: uživanje hrane v določenem časovnem oknu vsak dan (npr. že omenjeno 8-urno okno), postenje na določene dni v tednu (npr. dieta 5:2) in izmenično spreminjanje dni z normalnim in z zelo omejenim vnosom hrane.

Ste že slišali za prekinitveni post?
Ste že slišali za prekinitveni post?

Kaj so ugotovili?

Ugotovitve so bile zgovorne: v primerjavi s tradicionalnimi dietnimi nasveti, ki se osredotočajo na zmanjšanje kalorij in zdrave prehranjevalne navade, je analiza razkrila minimalno ali nobeno razliko v izgubi teže ali izboljšanju kakovosti življenja, poročata BBC in ABC News. Prav tako je bila razlika minimalna pri primerjavi z udeleženci, ki niso prejeli nobenih dietnih navodil ali so čakali na svetovanje, še dodajajo.

Raziskava ima določene pomanjkljivosti

Raziskovalci so sicer odprto priznali, da so njihovi rezultati glede izgube teže pri primerjavi intermitentnega posta s tistimi, ki niso prejemali nobenih dietnih nasvetov, v določeni meri negotovi. Ta negotovost izhaja predvsem iz pomanjkljivosti analiziranih študij. Kot navaja analiza v Cochrane Database of Systematic Reviews, je bila večina teh študij zasnovana brez najstrožjih metodoloških standardov. Vključevale so relativno majhno število ljudi, kar znatno otežuje natančno določitev resničnih učinkov, poročata BBC in ABC News.

Dr. Baptiste Leurent, izredni profesor medicinske statistike na univerzi University College London, pa je poudaril, da posamezne študije, kljub svojim pomanjkljivostim, skupaj "jasno kažejo, da intermitentni post ponuja malo koristi". Omenil je tudi, da je to "še en primer razhajanja med percepcijo javnosti in znanstvenimi dokazi".

Profesor Keith Frayn, profesor emeritus človeškega metabolizma z Univerze v Oxfordu, je še omenil, da se je intermitentni post pogosto promoviral kot metoda za izgubo telesne teže na podlagi trditev o "posebnih učinkih na metabolizem". Kljub temu pa je študija dokazala, da "imajo takšne trditve majhno veljavo", dodaja Frayn in poudarja, da za tiste z odvečno težo ni "hitrih rešitev", razen zmanjšanja vnosa kalorij. S tem se ruši mit o intermitentnem postu kot "čudežni" dieti.

Še vedno je potrebnih več raziskav

Poudarek te analize je bil na vplivu občasnega posta na hujšanje, analiza v Cochrane Database of Systematic Reviews pa poudarja, da je potrebno "več raziskav" za podrobno preučitev njegovega vpliva na "druge vidike zdravja".

Ključno sporočilo te obsežne analize je, da je navdušenje nad občasnim postom, kot 'hitro rešitvijo' za hujšanje, verjetno prenapihnjeno. Raziskava jasno kaže, da pomembnih razlik v izgubi teže ni v primerjavi s klasičnim zmanjšanjem vnosa kalorij. Za trajne rezultate se še vedno priporoča zmernost in dolgoročne zdrave prehranjevalne navade.

Vir: bbc.com, abc.net.au

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
intermitentni post hujšanje zdravje post občasni post prekinitveni post postenje občasno postenje izguba telesne teže
