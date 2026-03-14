7 trendi okusov pijač, ki kraljujejo v letu 2026

Ste že slišali za tako imenovani 'flavour maxxing'?

Trend flavour-maxxing pomeni, da so sodobne pijače usmerjene v izrazit okus, piše Beverage Daily. Tu je okus glavna zvezda, zato so iskani drzni, močni okusi. Poudarek je na intenzivnih in jasnih okusih, ki jih je enostavno prepoznati.

Nostalgični okusi, ki nas spominjajo na otroštvo

Nostalgični okusi prebujajo spomine na otroštvo in preteklost. Gre za okuse, ki so vezani na določena obdobja, kraje ali dogodke. Okusi, kot so sladkorna pena, žvečilni gumi, malinovec, sok s smetano ali na primer Coca-Cola, so doživeli preporod, saj potrošniki v težkih časih iščejo udobje, opozarja Beverage Daily in dodaja, da potrošniki želijo poznanost, vendar z določenim elementom presenečenja. Temu pravimo 'newstalgia' ali 'neo-nostalgija', saj gre za kombiniranje nostalgije z avanturo oziroma nečim novim. Ta trend torej kaže na željo po doživetjih, ki združujejo prijetno poznanost s ščepcem raziskovanja, kar daje potrošniku večplastno izkušnjo, ki zadovoljuje tako željo po sprostitvi kot po novih odkrivanjih, ki prinašajo zanimivost in živahnost.

Večna klasika so sadni okusi

Sadni okusi so vedno priljubljeni, vendar bo leto 2026 prineslo nove smeri v uporabi sadja in jagodičja. Še posebej priljubljeni naj bi bili hibridni okusi, poroča Beverage Daily. Priljubljene so torej kombinacije dveh različnih sadežev (npr. melona in jagoda, ananas in borovnica, mandarina in grenivka ...). Drugi pomemben segment so okusi grmovnic in divjine, ki vzbujajo nostalgijo in poudarjajo poreklo. Med te okuse spadajo sliva, divja jagoda in bezeg. Ti prinašajo zemeljske note in povezanost z naravo, ki so vedno bolj iskani med potrošniki, piše Beverage Daily.

Pikantni okusi z dodatkom

V ospredju niso več klasični pikantni okusi. Leta 2026 prevladujejo malce bolj nenavadne kombinacije: pikantno in sladko, sladko in slano ter sladko in kislo. Ne gre torej zgolj za pikantne okuse, temveč za širšo paleto, ki zadovoljuje želje sodobnih potrošnikov. Ta trend razširja možnosti za ustvarjalce pijač, saj ponuja prostor za kreativnost in odmik od konvencionalnih okusnih kombinacij.

icon-expand Katera pa je vaša najljubša pijača? FOTO: Shutterstock

Eksotični okusi, ki nas popeljejo na popotovanje

Ljubezen do potovanj in avantur ostaja močna, kar se kaže tudi v izbiri eksotičnih okusov v pijačah. Okusi eksotičnih citrusov, kot sta yuzu in filipinska limeta, so že močno razširjeni, zdaj pa porast priljubljenosti doživlja tudi korejska hruška, poroča Beverage Daily. Azijska kultura torej še vedno služi kot navdih.

Ne samo okusi, tudi funkcionalnost

Poudarek je tudi na harmoniji med okusom in namenom. Ostri toni citrusov se na primer dobro povezujejo z energijo in osredotočenostjo, zeliščni toni pa so odlični za pomirjanje in zdravje. Vedno bolj so torej poudarjene koristi, ki jih imajo posamezne pijače in sestavine v njih na naše telo.

Zemeljski toni postajajo vedno bolj priljubljeni

V povezavi s trendi dobrega počutja zemeljski toni prinašajo novo paleto okusov v sodobne pijače. Primer je matcha, pijača, ki je iz zdrave niše prerasla v 'mainstream' zvezdo, saj jo milenijci pijejo tako zaradi njenega edinstvenega okusa kot dramatične zelene barve.

