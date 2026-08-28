Pistacije: majhen prigrizek, ki bi ga morale pogosteje vključiti v jedilnik

Dobre so za srce

Pistacije vsebujejo predvsem nenasičene maščobe, ki veljajo za zdravju prijaznejšo izbiro. Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje pistacij pomaga pri ohranjanju zdravih vrednosti holesterola in krvnega tlaka, dveh pomembnih dejavnikov za zdravje srca in ožilja. Po podatkih klinike Cleveland so pistacije del mediteranskega načina prehranjevanja, ki ga strokovnjaki že dolgo povezujejo z manjšim tveganjem za bolezni srca.

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Presenetljivo nasitijo

Čeprav so oreščki kalorično bogato živilo, so pistacije med manj kaloričnimi. Ena pest vsebuje približno šest gramov beljakovin in tri grame vlaknin, kar pomaga ustvariti občutek sitosti. Zato so lahko dobra izbira za vse, ki skušajo zmanjšati poseganje po manj zdravih prigrizkih med obroki. Prav kombinacija beljakovin, vlaknin in zdravih maščob poskrbi, da lakota ne nastopi tako hitro.

icon-expand Ena pest vsebuje približno šest gramov beljakovin in tri grame vlaknin, kar pomaga ustvariti občutek sitosti. FOTO: Shutterstock

Zaveznik prebave

Vlaknine niso pomembne le za občutek sitosti, temveč tudi za zdravo prebavo. Pistacije delujejo kot prebiotik, kar pomeni, da hranijo koristne bakterije v črevesju. Te imajo pomembno vlogo pri prebavi, delovanju imunskega sistema in splošnem počutju. Strokovnjaki poudarjajo, da raznolika črevesna mikrobiota ni pomembna le za prebavo, temveč vpliva tudi na številne druge procese v telesu.

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Kaj pa možgani?

Čeprav nobeno živilo samo po sebi ni čudežna rešitev za bistrejši um, strokovnjaki poudarjajo, da prehrana, bogata z antioksidanti in zdravimi maščobami, podpira tudi delovanje možganov. Pistacije vsebujejo antioksidante, kot sta lutein in zeaksantin, ki pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom.

Polne antioksidantov

Pistacije sodijo med živila z visoko vsebnostjo antioksidantov. Ti pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki lahko poškodujejo celice in prispevajo k staranju organizma. Prav zaradi bogastva rastlinskih spojin, vitaminov in karotenoidov jih številni prehranski strokovnjaki uvrščajo med najbolj hranljive oreščke.

icon-expand Pistacije sodijo med živila z visoko vsebnostjo antioksidantov. FOTO: Shutterstock

Kako jih vključiti v prehrano?

Pistacij ni treba jesti le kot prigrizek. Poskusite jih lahko:

- kot dodatek grškemu jogurtu,

- posute po solati,

- v ovsenih kosmičih,

- kot dodatek domači granoli,

- v smutijih ali zelenjavnih skledah.

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Koliko jih je dovolj?

Strokovnjaki priporočajo zmernost. Za večino ljudi je povsem dovolj ena manjša pest na dan, predvsem če pistacije nadomestijo manj zdrave prigrizke in ne predstavljajo dodatnega vnosa kalorij.

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