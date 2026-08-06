Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)

V vročinskem valu je pomembno, da poslušamo svoje telo in izbiramo obroke, ki nas ne obremenijo. Sveže solate, hladne sklede in lahkotne kombinacije zelenjave, beljakovin in sadja so popolna izbira za poletje in za vse dni, ko si želimo nekaj preprostega, okusnega in osvežilnega. Nekaj idej za okusne solate navajamo spodaj, več odličnih receptov pa si lahko prebereš na Okusno.je.
Poletje kliče po lahkotnih obrokih
V vročinskem valu telo izgublja več tekočine, presnova se upočasni, apetit pa pogosto pade. Zato strokovnjaki priporočajo obroke, ki so bogati z vodo, vlakninami in svežimi sestavinami. Solate, hladne sklede, zelenjavni krožniki in jedi z morskimi sadeži so idealne, ker nas nasitijo, ne da bi nas utrudile.
Poletni obroki naj bodo preprosti, hitro pripravljeni in polni svežine. Prav zato so solate z beljakovinami, zelenjavo in lahkotnimi prelivi odlična izbira za kosilo doma, na dopustu ali v službi, še posebej v poletju 2026, ko so dnevi rekordno vroči.
Ideje za lahkotne obroke za v službo
Sveža, lahka in hrustljava solata s kozicami
Ta solata je popolna poletna jed: kozice, hrustljava zelenjava, limetin preliv in nežna sladkoba manga ali breskev ustvarijo kombinacijo, ki jo boste jedle celo leto. Priprava je hitra, okus pa izjemno osvežilen.
Osnova je preprosta: popečene kozice, sveža solata, kumare, avokado, malo čilija in limetin sok. Lahko jo pripravite vnaprej in shranite v hladilniku – idealna za vroče dni, ko si želite nekaj lahkega, a hranljivega.
Poletna solata s kuskusom in zelenjavo
Kuskus je odlična osnova za obroke, ki jih vzamemo s seboj. Zmešajte ga s paradižnikom, papriko, svežimi zelišči, limoninim sokom in olivnim oljem. Dodate lahko tudi feta sir ali pečenega piščanca. Ta solata je nasitna, a še vedno lahkotna – popolna za vroče dni v pisarni.
Hladna testeninska solata s pestom
Testenine lahko poleti delujejo težke, a hladna testeninska solata je povsem druga zgodba. Uporabite mini testenine, dodajte žlico pesta, češnjev paradižnik, mocarelo in svežo baziliko. Shranjuje se odlično, zato jo lahko pripravite zvečer in vzamete s seboj naslednji dan.
Solata s tuno in jajcem
Klasična, a vedno odlična izbira. Tuna, kuhana jajca, zelena solata, koruza, kumare in jogurtov preliv ustvarijo obrok, ki je poln beljakovin, a še vedno izjemno lahek. Odlična je za dneve, ko potrebujete nekaj bolj nasitnega, a ne želite kuhati.
Caprese z breskvami
Caprese je poletna klasika, a različica z breskvami je še bolj osvežilna. Sveža mocarela, sladke breskve, bazilika in balzamični preliv ustvarijo popolno kombinacijo za vroče dni. Ta jed je idealna za malico ali lahko kosilo.
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