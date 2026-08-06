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Solata z rakci
Prehrana

Lahkotna solata, ki jo bomo jedle celo poletje (in še dolgo po njem)

N. Č.
06. 08. 2026 04.00
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Ko temperature presežejo 30 C, si večina od nas želi obrok, ki je svež, lahek in ne obteži želodca. Vročinski val nas naravnost prisili, da poiščemo jedi, ki hladijo, osvežijo in jih lahko pripravimo v nekaj minutah. Prav zato so poletne solate popoln odgovor na dneve, ko je kuhinja zadnje mesto, kjer bi želele preživeti čas.

V vročinskem valu je pomembno, da poslušamo svoje telo in izbiramo obroke, ki nas ne obremenijo. Sveže solate, hladne sklede in lahkotne kombinacije zelenjave, beljakovin in sadja so popolna izbira za poletje in za vse dni, ko si želimo nekaj preprostega, okusnega in osvežilnega. Nekaj idej za okusne solate navajamo spodaj, več odličnih receptov pa si lahko prebereš na Okusno.je.

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Poletje kliče po lahkotnih obrokih

V vročinskem valu telo izgublja več tekočine, presnova se upočasni, apetit pa pogosto pade. Zato strokovnjaki priporočajo obroke, ki so bogati z vodo, vlakninami in svežimi sestavinami. Solate, hladne sklede, zelenjavni krožniki in jedi z morskimi sadeži so idealne, ker nas nasitijo, ne da bi nas utrudile.

Poletni obroki naj bodo preprosti, hitro pripravljeni in polni svežine. Prav zato so solate z beljakovinami, zelenjavo in lahkotnimi prelivi odlična izbira za kosilo doma, na dopustu ali v službi, še posebej v poletju 2026, ko so dnevi rekordno vroči.

Solata Caprese
Solata CapreseFOTO: Shutterstock

Ideje za lahkotne obroke za v službo

Sveža, lahka in hrustljava solata s kozicami

Ta solata je popolna poletna jed: kozice, hrustljava zelenjava, limetin preliv in nežna sladkoba manga ali breskev ustvarijo kombinacijo, ki jo boste jedle celo leto. Priprava je hitra, okus pa izjemno osvežilen.

Osnova je preprosta: popečene kozice, sveža solata, kumare, avokado, malo čilija in limetin sok. Lahko jo pripravite vnaprej in shranite v hladilniku – idealna za vroče dni, ko si želite nekaj lahkega, a hranljivega.

Solata z rakci
Solata z rakciFOTO: Shutterstock

Poletna solata s kuskusom in zelenjavo

Kuskus je odlična osnova za obroke, ki jih vzamemo s seboj. Zmešajte ga s paradižnikom, papriko, svežimi zelišči, limoninim sokom in olivnim oljem. Dodate lahko tudi feta sir ali pečenega piščanca. Ta solata je nasitna, a še vedno lahkotna – popolna za vroče dni v pisarni.

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Hladna testeninska solata s pestom

Testenine lahko poleti delujejo težke, a hladna testeninska solata je povsem druga zgodba. Uporabite mini testenine, dodajte žlico pesta, češnjev paradižnik, mocarelo in svežo baziliko. Shranjuje se odlično, zato jo lahko pripravite zvečer in vzamete s seboj naslednji dan.

Testeninska solata s feto, pestom in češnjevimi paradižniki
Testeninska solata s feto, pestom in češnjevimi paradižnikiFOTO: Shutterstock

Solata s tuno in jajcem

Klasična, a vedno odlična izbira. Tuna, kuhana jajca, zelena solata, koruza, kumare in jogurtov preliv ustvarijo obrok, ki je poln beljakovin, a še vedno izjemno lahek. Odlična je za dneve, ko potrebujete nekaj bolj nasitnega, a ne želite kuhati.

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10 min

Caprese z breskvami

Caprese je poletna klasika, a različica z breskvami je še bolj osvežilna. Sveža mocarela, sladke breskve, bazilika in balzamični preliv ustvarijo popolno kombinacijo za vroče dni. Ta jed je idealna za malico ali lahko kosilo.

Solata Caprese
Solata CapreseFOTO: Shutterstock

Več idej za poletne obroke vas čaka na Okusno.je.

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