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borovnice, maline in robide
Dieta

To se zgodi z vašim telesom, če jeste robide vsak dan

N. Č.
04. 06. 2026 04.00
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Robide so eno najbolj hranilnih vrst jagodičevja, ki jih lahko vključite v svojo prehrano. Imajo izjemno visoko vsebnost antioksidantov in vlaknin, zaradi česar pozitivno vplivajo na številne telesne funkcije, še posebej koristne pa so za ženske, saj podpirajo zdravje kosti, hormonsko ravnovesje in zdravo kožo.

Robide so izjemno hranilne, nizkokalorične in bogate z antioksidanti, vlakninami ter ključnimi vitamini. Kot poroča Tportal, imajo številne pozitivne učinke na zdravje, od podpore prebavi do zaščite pred oksidativnim stresom. Strokovni viri, kot sta Healthline in Cleveland Clinic, potrjujejo, da redno uživanje robid izboljšuje tudi zdravje srca, možganov, kože in imunskega sistema.

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Če jih vključite v vsakodnevno prehrano, boste svojemu telesu naredili veliko uslugo še posebej, če ste ženska, ki želi poskrbeti za kosti, kožo, hormone in splošno vitalnost.

Kaj se zgodi z vašim telesom, če jeste robide vsak dan?

Redno uživanje robid prinaša številne koristi, ki jih potrjujejo različni zdravstveni viri. Po navedbah Cleveland Clinic robide pomagajo zmanjševati vnetja, stabilizirati krvni sladkor in izboljšati prebavo. Healthline dodaja, da antioksidanti v robidah ščitijo možgane pred starostnimi spremembami in izboljšujejo kognitivne funkcije.

Robide so tudi izjemno bogate z vodo (približno 88 %), zato so odlične za hidracijo in občutek sitosti, kar je še posebej koristno pri uravnavanju telesne teže, še navajaj omenjeni viri.

Tudi ve obožujete robide?
Tudi ve obožujete robide?FOTO: AdobeStock

Kakšne učinke imajo robide na zdravje?

Močan antioksidativni učinek

Kot poroča Tportal, robide vsebujejo polifenole in antocianine, ki ščitijo celice pred oksidativnimi poškodbami. Healthline potrjuje, da ti antioksidanti zmanjšujejo vnetja in lahko pomagajo pri zaščiti pred kroničnimi boleznimi.

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Podpora prebavi

Robide so bogate z vlakninami, ki spodbujajo redno prebavo in pomagajo vzdrževati zdravo črevesno mikrobioto. Po podatkih Cleveland Clinic vlaknine prispevajo k boljšemu delovanju prebavnega sistema in zmanjšujejo tveganje za zaprtje.

Stabilizacija krvnega sladkorja

Zaradi nizkega glikemičnega indeksa in visoke vsebnosti vlaknin robide pomagajo preprečevati hitre skoke krvnega sladkorja. To potrjuje Healthline, ki robide priporoča tudi ljudem s prediabetesom ali diabetesom tipa 2.

Podpora srcu in ožilju

Antocianini v robidah lahko pomagajo izboljšati zdravje žil in zmanjšati vnetja, kar je povezano z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni. To potrjujejo podatki Cleveland Clinic.

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Krepitev imunskega sistema

Vitamin C v robidah podpira imunski sistem, pospešuje celjenje ran in pomaga pri tvorbi kolagena. To je potrjeno v virih, kot je Healthline.

Podpora zdravju možganov

Antioksidanti v robidah lahko pomagajo zmanjševati oksidativni stres v možganih. Healthline navaja, da lahko uživanje jagodičevja, vključno z robidami, podpira kognitivne funkcije.

Tudi ve obožujete robide?
Tudi ve obožujete robide?FOTO: AdobeStock

Zakaj so robide odlična izbira za ženske?

Podpora zdravju kosti

Robide vsebujejo veliko vitamina K in mangana, ki sta ključna za mineralizacijo kosti. Ženske so po menopavzi bolj nagnjene k izgubi kostne gostote, zato so živila z vitaminom K še posebej priporočljiva. To potrjuje Harvard School of Public Health.

Lepa koža in tvorba kolagena

Vitamin C spodbuja tvorbo kolagena, ki ohranja kožo čvrsto in elastično. Redno uživanje robid lahko pomaga zmanjšati znake staranja, kar potrjuje Healthline.

Podpora hormonskemu ravnovesju

Mangan sodeluje pri presnovi hormonov in tvorbi energije. Ena skodelica robid vsebuje skoraj polovico dnevne vrednosti, kar je koristno za ženske v vseh življenjskih obdobjih.

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Uravnavanje telesne teže

Robide so nizkokalorične, bogate z vlakninami in vsebujejo veliko vode. To pomeni, da nasitijo brez odvečnih kalorij, kar potrjuje Cleveland Clinic.

Koliko robid na dan?

Strokovnjaki, kot navaja Healthline, priporočajo približno eno skodelico robid na dan, kar predstavlja optimalno količino za izkoristek vseh njihovih hranilnih koristi. Harvard School of Public Health priporoča, da odrasli zaužijejo tri do štiri porcije jagodičevja na teden, kamor sodijo tudi robide, maline, borovnice in jagode. 

Robide so odlična in okusna izbira.
Robide so odlična in okusna izbira.FOTO: Shutterstock

Kako jih vključiti v prehrano?

Robide lahko preprosto vključite v vsakdanjo prehrano. Odlične so v jogurtu, ovseni kaši, smoothijih ali kot svež prigrizek. Dodate jih lahko tudi v solate ali sladice. Nekaj receptov lahko najdete na Okusno.je.

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Kakšna je hranilna vrednost robid?

Robide vsebujejo tudi vitamine A in E, folate ter minerale, kot so baker, magnezij in kalij. Ta kombinacija hranil podpira imunski sistem, zdravje kosti, tvorbo kolagena in presnovo.

Po podatkih Healthline ena skodelica (približno 144 g) robid vsebuje:
približno 62 kalorij,
8 g vlaknin,
30 mg vitamina C (približno 35 % dnevne vrednosti),
29 g vitamina K (približno 36 % dnevne vrednosti),
0,9 mg mangana (približno 43 % dnevne vrednosti).
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Vir: Tportal, Healthline, Cleveland Clinic

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