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Koktajl, pijača
Prehrana

To je pijača, ki jo letošnje poletje naročajo vsi - nova poletna klasika

N. Č.
07. 08. 2026 04.00
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Poletje 2026 ima nov hit. Če je bil aperol spritz dolga leta kralj teras, druženj in poletnih večerov, ga je letos prehitela pijača, ki je lažja, bolj sveža in vizualno še bolj privlačna. Sarti Spritz je postal pijača poletja 2026.

Sarti Spritz je postal pijača, ki jo poletje 2026 pijemo vse. Je lažji, bolj svež in bolj eleganten od aperola, zato ni presenetljivo, da je postal nova poletna klasika. Če iščeš pijačo, ki je popolna za vroče dni, vizualno privlačna in okusno osvežilna, je Sarti Spritz najboljša izbira letošnjega poletja.

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Sarti Spritz je novi hit poletja 2026 - trend, ki ga vidiš na Instagramu, TikToku in v poletnih menijih po vsej Evropi. Ženske ga obožujejo, ker je manj sladek, manj grenak in bolj poletno lahkoten.

Kaj je Sarti Spritz?

Sarti je italijanski bitter, ki je po okusu bližje citrusom kot klasični grenčici. Barva je živahno oranžnordeča, kar ga naredi izjemno fotogeničnega. Ko ga zmešamo s penino ali proseccem, mineralno vodo in rezino pomaranče, dobimo pijačo, ki je osvežilna, lahkotna in popolna za vroče poletne dni.

Sarti Spritz je postal priljubljen, ker združuje vse, kar poleti iščemo: manj alkohola, več svežine, manj sladkorja in okus, ki ni težek niti pri visokih temperaturah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je postal hit poletja 2026?

Sarti Spritz je trend, ki se je začel v Italiji, razširil na Hrvaško, Avstrijo in Slovenijo, nato pa eksplodiral na družbenih omrežjih. Poletni meniji ga ponujajo kot "novo poletno klasiko", uporabnice TikToka pa ga opisujejo kot "clean girl summer drink".

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Njegova priljubljenost temelji na tem, da je lažji od aperola, manj grenak in bolj citrusen. V vročinskem valu, ko si želimo nekaj osvežilnega, ne pretežkega, je postal popolna izbira. Vizualno je izjemno privlačen, kar ga dela idealnega za poletne fotografije, ki jih nato lahko objavimo na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ga pripravimo?

Sarti Spritz je preprosta pijača, ki jo lahko naredimo doma ali naročimo v baru. Osnova je Sarti bitter, ki ga zmešamo s penino ali proseccem, dodamo mineralno vodo in rezino citrusov. Okus je svež, rahlo grenak, a ne tako intenziven kot pri Aperolu.

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Ker je manj sladek, ga ženske pogosto opisujejo kot "bolj eleganten" in "bolj poletni". Je pijača, ki jo lahko pijemo tudi čez dan, saj ni težka in ne obremeni želodca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj ga ženske obožujejo?

Sarti Spritz je postal priljubljen predvsem zato, ker se popolnoma ujema s poletnim načinom življenja. Je lahkoten, osvežilen in vizualno čudovit. Ne povzroča občutka teže, ne napihne in ne pusti sladkega priokusa.

V vročinskem valu je to pijača, ki jo lahko pijemo brez občutka, da nas bo utrudila ali obtežila. Po okusu je bolj nežna, bolj citrusna in bolj poletna.

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