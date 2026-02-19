Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?

Magnezij in vitamin D sta pomembni mikrohranili, ki morata delovati skupaj za optimalno zdravje telesa. Kot navaja Tportal, je nujno, da se jemljeta skupaj, saj se medsebojno dopolnjujeta pri več ključnih telesnih funkcijah.

Preberi še Koliko magnezija potrebuje naše telo po 40. letu?

Medsebojna povezanost magnezija in vitamina D

Oba sta znana po tem, da podpirata zdravje kosti, saj prispevata k absorpciji in izkoriščanju kalcija ter ohranjanju kostne gostote. Prav tako imata ugoden vpliv na kardiovaskularno zdravje, saj pomagata pri vzdrževanju normalnega srčnega ritma in presnovi glukoze. Poleg fizičnih koristi imata magnezij in vitamin D vpliv tudi na duševno zdravje in razpoloženje. Tportal pojasnjuje, da lahko pomanjkanje enega vpliva na delovanje drugega, kar kaže na pomen uravnoteženega vnosa obeh s prehrano ali prehranskimi dopolnili, po posvetu z zdravnikom.

icon-expand Magnezij in vitamin D FOTO: Shutterstock

Vitamin D kot hormon in vloga magnezija v telesu

Tportal poudarja, da je vitamin D več kot le vitamin, saj deluje kot hormon, ki vpliva na imunski sistem, na ustvarjanje hormonov in beljakovin ter na splošno zdravje celic. Magnezij sodeluje v številnih celičnih procesih po vsem telesu ter je ključen za rast celic, delovanje mišic in ustvarjanje energije. Pomembno je razumeti, da magnezij sodeluje pri presnovi vitamina D v telesu. Encimi, ki so vključeni v pretvorbo vitamina D v njegovo aktivno obliko, za svoje delovanje potrebujejo magnezij, zato lahko pomanjkanje magnezija vpliva na učinkovitost vitamina D v telesu.

Preberi še Vitamin D: zakaj je pomemben, kakšen mora biti dnevni vnos in kje ga najdemo?

Skupni vpliv na zdravje kosti in mišic

Magnezij in vitamin D sta pomembna za zdrave in močne kosti, poudarja Tportal. Vitamin D pomaga telesu, da absorbira kalcij in fosfate, ki so bistveni za izgradnjo in vzdrževanje kosti. Prav tako vitamin D podpira zdravje mišic, kar zmanjšuje tveganje za padce in zlome, še posebej pri starejših osebah. Velik del magnezija v telesu se nahaja v kosteh, kjer sodeluje pri procesih razgradnje in ponovne izgradnje kostnine. Študije so pokazale, da so ustrezne ravni magnezija povezane z boljšo trdnostjo kosti in manjšim tveganjem za zlome. Pri starejših ljudeh sta vitamin D in magnezij povezana z zmanjšanim tveganjem za kostne zlome, kar potrjuje njun prispevek k trdnosti okostja.

icon-expand Pomembna sta za zdravje kosti in mišic. FOTO: Shutterstock

Vpliv na srce, ožilje in presnovo

Kot piše Tportal, imata vitamin D in magnezij pomembno vlogo pri zdravju srca in krvnih žil. Vitamin D sodeluje pri presnovi glukoze in uravnavanju ravni inzulina. Nizke ravni vitamina D so povezane s slabšim delovanjem srca. Magnezij pomaga pri širjenju arterij, kar izboljšuje pretok krvi, podpira normalen srčni ritem ter sodeluje pri presnovi glukoze.

Preberi še Moramo kolagen res jemati v kombinaciji z vitaminom C?

Nekatere raziskave so pokazale, da lahko magnezij nekoliko prispeva k znižanju krvnega tlaka. Nizke ravni magnezija so povezane z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, vključno s povišanim krvnim tlakom, diabetesom in vnetnimi stanji.

icon-expand Ali dobite dovolj magnezija s prehrano? FOTO: AdobeStock

Učinek na razpoloženje in duševno zdravje

Tportal poudarja, da lahko magnezij in vitamin D prispevata k boljšemu duševnemu počutju. Magnezij ima lahko pozitiven učinek pri simptomih anksioznosti in depresije, čeprav učinki niso vedno enaki pri vseh posameznikih. Vitamin D nastaja v koži ob izpostavljenosti sončni svetlobi, zato je izboljšanje razpoloženja na soncu delno povezano tudi s tvorbo tega vitamina. Vitamin D deluje tudi v možganih, višje ravni pa so povezane z manjšo pojavnostjo simptomov depresije. Kljub temu so za natančno razumevanje vpliva teh snovi na motnje razpoloženja potrebne dodatne raziskave.

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.