Ženske po 40. letu pogosto spregledajo ta vitamin, posledice pa hitro občutijo

Ko govorimo o zdravju žensk po 40. letu, se največkrat omenja beljakovine, kalcij ali magnezij. A strokovnjaki opozarjajo, da številne ženske premalo pozornosti namenijo vitaminu D, ki ima pomembno vlogo pri zdravju kosti, mišic in imunskega sistema. Kot pojasnjujejo pri Mayo Clinic, vitamin D pomaga telesu absorbirati kalcij, brez katerega močne in zdrave kosti niso mogoče.
Zakaj je vitamin D po 40. letu še posebej pomemben?
Po 40. letu se pri ženskah začnejo postopne hormonske spremembe, ki se pozneje še okrepijo v obdobju perimenopavze in menopavze. Te spremembe lahko vplivajo tudi na kostno gostoto.
Po navedbah Cleveland Clinic je vitamin D ključnega pomena za razvoj ter ohranjanje zdravih kosti in mišic. Če ga primanjkuje, telo težje izkorišča kalcij, kar lahko dolgoročno poveča tveganje za osteopenijo in osteoporozo.
Pri Healthline poudarjajo, da vitamin D sodeluje pri absorpciji kalcija in pomaga ohranjati kostno maso, kar je za ženske v srednjih letih še posebej pomembno.
Znaki, ki lahko opozarjajo na pomanjkanje vitamina D
Pomanjkanje vitamina D pogosto ostane neopaženo, saj simptomi niso vedno očitni.
Po navedbah Cleveland Clinic in Mayo Clinic so med najpogostejšimi znaki:
utrujenost,
mišična oslabelost,
pogostejše bolečine v mišicah,
bolečine v kosteh,
zmanjšana telesna zmogljivost,
večje tveganje za zlome,
splošno slabše počutje.
Mnogi svoje težave pripisujejo stresu, pomanjkanju spanja ali staranju, v resnici pa je lahko vzrok tudi prenizka raven vitamina D.
Zakaj ga številnim ženskam primanjkuje?
Vitamin D je nekoliko poseben, saj ga telo proizvaja tudi samo ob izpostavljenosti sončni svetlobi.
A kot pojasnjuje Mayo Clinic, lahko na količino vplivajo letni čas, geografska lega, starost, življenjski slog in čas, ki ga preživimo v zaprtih prostorih. Starejši odrasli ga pogosto proizvedejo manj kot mlajši.
Pri Cleveland Clinic dodajajo, da so premalo sončne svetlobe, delo v zaprtih prostorih in neuravnotežena prehrana med najpogostejšimi razlogi za pomanjkanje.
Katera živila vsebujejo vitamin D?
Vitamin D je naravno prisoten v razmeroma majhnem številu živil.
Po podatkih Mayo Clinic in Healthline ga najdemo predvsem v:
lososu,
skuši,
sardelah,
postrvi,
jajčnih rumenjakih,
nekaterih gobah,
obogatenih mlečnih izdelkih,
obogatenih žitnih izdelkih.
Ker samo s prehrano pogosto težko dosežemo priporočene količine, zdravniki v določenih primerih svetujejo tudi prehranska dopolnila.
Koliko vitamina D potrebujemo?
Po priporočilih, ki jih navaja Mayo Clinic, odrasli do 70. leta potrebujejo približno 600 IU vitamina D dnevno, po 70. letu pa 800 IU.
Strokovnjaki opozarjajo, da dodatkov ni smiselno jemati na pamet. Če sumite na pomanjkanje, je smiselno opraviti krvno preiskavo in se glede morebitnega dodajanja vitamina posvetovati z zdravnikom.
Vitamin, ki ga ne gre podcenjevati
Čeprav se vitamin D pogosto omenja predvsem pozimi, njegovo pomanjkanje ni omejeno le na hladnejši del leta. Številne raziskave kažejo, da je pomanjkanje vitamina D med najpogostejšimi prehranskimi primanjkljaji pri odraslih.
Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Healthline
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