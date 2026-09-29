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Zdravje in vitamini
Prehrana

Ženske po 40. letu pogosto spregledajo ta vitamin, posledice pa hitro občutijo

N. Č.
29. 09. 2026 04.00
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Vitamin D je eden najpomembnejših vitaminov po 40. letu. Pomanjkanje lahko vpliva na kosti, mišice, energijo in splošno počutje.

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Ko govorimo o zdravju žensk po 40. letu, se največkrat omenja beljakovine, kalcij ali magnezij. A strokovnjaki opozarjajo, da številne ženske premalo pozornosti namenijo vitaminu D, ki ima pomembno vlogo pri zdravju kosti, mišic in imunskega sistema. Kot pojasnjujejo pri Mayo Clinic, vitamin D pomaga telesu absorbirati kalcij, brez katerega močne in zdrave kosti niso mogoče.

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Zakaj je vitamin D po 40. letu še posebej pomemben?

Po 40. letu se pri ženskah začnejo postopne hormonske spremembe, ki se pozneje še okrepijo v obdobju perimenopavze in menopavze. Te spremembe lahko vplivajo tudi na kostno gostoto.

Po navedbah Cleveland Clinic je vitamin D ključnega pomena za razvoj ter ohranjanje zdravih kosti in mišic. Če ga primanjkuje, telo težje izkorišča kalcij, kar lahko dolgoročno poveča tveganje za osteopenijo in osteoporozo.

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Pri Healthline poudarjajo, da vitamin D sodeluje pri absorpciji kalcija in pomaga ohranjati kostno maso, kar je za ženske v srednjih letih še posebej pomembno.

Vitamin D
Vitamin DFOTO: Dreamestime

Znaki, ki lahko opozarjajo na pomanjkanje vitamina D

Pomanjkanje vitamina D pogosto ostane neopaženo, saj simptomi niso vedno očitni.

Po navedbah Cleveland Clinic in Mayo Clinic so med najpogostejšimi znaki:

utrujenost,

mišična oslabelost,

pogostejše bolečine v mišicah,

bolečine v kosteh,

zmanjšana telesna zmogljivost,

večje tveganje za zlome,

splošno slabše počutje.

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Mnogi svoje težave pripisujejo stresu, pomanjkanju spanja ali staranju, v resnici pa je lahko vzrok tudi prenizka raven vitamina D.

Mnogi svoje težave pripisujejo stresu, pomanjkanju spanja ali staranju, v resnici pa je lahko vzrok tudi prenizka raven vitamina D.
Mnogi svoje težave pripisujejo stresu, pomanjkanju spanja ali staranju, v resnici pa je lahko vzrok tudi prenizka raven vitamina D.FOTO: Shutterstock

Zakaj ga številnim ženskam primanjkuje?

Vitamin D je nekoliko poseben, saj ga telo proizvaja tudi samo ob izpostavljenosti sončni svetlobi.

A kot pojasnjuje Mayo Clinic, lahko na količino vplivajo letni čas, geografska lega, starost, življenjski slog in čas, ki ga preživimo v zaprtih prostorih. Starejši odrasli ga pogosto proizvedejo manj kot mlajši.

Pri Cleveland Clinic dodajajo, da so premalo sončne svetlobe, delo v zaprtih prostorih in neuravnotežena prehrana med najpogostejšimi razlogi za pomanjkanje.

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Katera živila vsebujejo vitamin D?

Vitamin D je naravno prisoten v razmeroma majhnem številu živil.

Po podatkih Mayo Clinic in Healthline ga najdemo predvsem v:

lososu,

skuši,

sardelah,

postrvi,

jajčnih rumenjakih,

nekaterih gobah,

obogatenih mlečnih izdelkih,

obogatenih žitnih izdelkih.

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Ker samo s prehrano pogosto težko dosežemo priporočene količine, zdravniki v določenih primerih svetujejo tudi prehranska dopolnila.

Ali veste, v katerih živilih najdete vitamin D?
Ali veste, v katerih živilih najdete vitamin D?FOTO: Adobe Stock

Koliko vitamina D potrebujemo?

Po priporočilih, ki jih navaja Mayo Clinic, odrasli do 70. leta potrebujejo približno 600 IU vitamina D dnevno, po 70. letu pa 800 IU.

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Strokovnjaki opozarjajo, da dodatkov ni smiselno jemati na pamet. Če sumite na pomanjkanje, je smiselno opraviti krvno preiskavo in se glede morebitnega dodajanja vitamina posvetovati z zdravnikom.

Magnezij in vitamin D
Magnezij in vitamin DFOTO: Shutterstock

Vitamin, ki ga ne gre podcenjevati

Čeprav se vitamin D pogosto omenja predvsem pozimi, njegovo pomanjkanje ni omejeno le na hladnejši del leta. Številne raziskave kažejo, da je pomanjkanje vitamina D med najpogostejšimi prehranskimi primanjkljaji pri odraslih.

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Za ženske po 40. letu je še posebej pomemben, saj pomaga ohranjati zdravje kosti in mišic v obdobju, ko telo začne doživljati pomembne spremembe. Prav zato strokovnjaki svetujejo, da nanj ne pozabimo, tudi če se sicer prehranjujemo zdravo.

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Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Healthline

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