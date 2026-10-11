7 živil, ki jeseni podpirajo imunski sistem

Jeseni se začne sezona prehladov, viroz in drugih okužb, zato ni presenetljivo, da mnogi iščejo načine za krepitev odpornosti. Strokovnjaki poudarjajo, da čudežnega živila ni, lahko pa z ustrezno prehrano telesu zagotovimo hranila, ki jih imunski sistem potrebuje za učinkovito delovanje. Med njimi so predvsem vitamin C, cink, antioksidanti in probiotične kulture.

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Zakaj je prehrana pomembna za imunski sistem?

Imunski sistem za normalno delovanje potrebuje številna hranila. Med najpomembnejšimi so vitamin C, vitamin D, cink, beljakovine in različni antioksidanti. Po podatkih Office of Dietary Supplements pri NIH ima vitamin C pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, cink pa sodeluje pri številnih procesih, povezanih z imunskim odzivom. Čeprav nobeno živilo ne more preprečiti bolezni, lahko uravnotežena prehrana pomembno prispeva k boljšemu delovanju obrambnih mehanizmov telesa.

icon-expand Živila, ki krepijo imunski sistem. FOTO: Shutterstock

Katera živila jeseni podpirajo naš imunski sistem?

Citrusi: klasika, ki ni brez razloga

Pomaranče, limone, grenivke in mandarine so znane po visoki vsebnosti vitamina C. Ta vitamin sodeluje pri delovanju različnih imunskih celic in pomaga zaščititi telo pred oksidativnim stresom. Jeseni so citrusi enostaven način za povečanje vnosa vitamina C, ki ga telo ne more samo proizvajati.

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Rdeča paprika vsebuje še več vitamina C

Mnogi ob omembi vitamina C najprej pomislijo na pomaranče, vendar je rdeča paprika med živili z najvišjo vsebnostjo tega vitamina. Poleg tega vsebuje tudi karotenoide, ki delujejo kot antioksidanti. Dodate jo lahko v solate, omlete ali pečene zelenjavne jedi.

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Česen že stoletja velja za naravnega zaveznika zdravja

Česen vsebuje žveplove spojine, med njimi alicin, ki ga znanstveniki povezujejo z različnimi koristnimi učinki na zdravje. Nekatere raziskave kažejo, da lahko podpira normalno delovanje imunskega sistema in pomaga pri obrambi pred nekaterimi okužbami. Kot navaja Healthline, so študije pokazale, da bi lahko redno uživanje česna prispevalo k manj pogostim in krajšim prehladnim obolenjem, čeprav raziskave na tem področju še vedno potekajo.

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Jogurt in fermentirana živila za zdravje črevesja

Vse več raziskav potrjuje povezavo med zdravjem črevesja in imunskim sistemom. V črevesju namreč živi velik del mikroorganizmov, ki vplivajo na imunske odzive telesa. Jogurt, kefir, kislo zelje in druga fermentirana živila vsebujejo koristne bakterije, ki lahko podpirajo ravnovesje črevesne mikrobiote.

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Oreščki in semena so odličen vir cinka

Cink velja za enega ključnih mineralov za delovanje imunskega sistema. Pomanjkanje cinka je povezano z oslabljenim imunskim odzivom, zato je pomembno, da ga zaužijemo dovolj.

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Dober vir cinka so: bučna semena, sezam, indijski oreščki, mandlji, orehi. Strokovnjaki opozarjajo, da je zadosten vnos cinka še posebej pomemben pri starejših odraslih.

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Brokoli je prava hranilna bomba

Brokoli vsebuje vitamin C, vlaknine in številne koristne rastlinske spojine. Poleg tega je nizkokaloričen in se odlično poda v jesenske juhe, priloge in enolončnice. Nutricionisti ga pogosto uvrščajo med živila, ki jih je smiselno redno vključevati v prehrano skozi vse leto.

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Mastne ribe zaradi vitamina D

Losos, sardine in skuša vsebujejo vitamin D, ki ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Jeseni in pozimi je izpostavljenost soncu manjša, zato je vnos vitamina D s prehrano še posebej pomemben. Prav pomanjkanje vitamina D je v evropskih državah razmeroma pogosto, zlasti v hladnejšem delu leta.

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Kaj še pomaga?

Poleg prehrane strokovnjaki priporočajo: dovolj kakovostnega spanca, redno telesno dejavnost, obvladovanje stresa, zadostno hidracijo, opustitev kajenja.

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Tudi najbolj zdrava živila namreč ne morejo nadomestiti slabih življenjskih navad. Za močan imunski sistem je pomemben celosten pristop.

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Viri: National Institutes of Health (NIH), Healthline, PubMed