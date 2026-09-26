Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Prehrana
Prehrana

Ženske po 40. letu vse pogosteje dodajajo ta živila na jedilnik

N. Č.
26. 09. 2026 04.00
0

Po 40. letu se telo sooča s hormonskimi spremembami in upočasnjeno presnovo. Odkrijte, katera hranljiva živila, bogata z beljakovinami in vlakninami, vam bodo pomagala ohraniti vitko linijo, stabilen krvni sladkor in dolgoročno zdravje.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Po 40. letu številne ženske opazijo, da se njihovo telo spreminja. Maščoba se pogosteje kopiči okoli trebuha, presnova se upočasni, kilogrami pa se lahko nabirajo kljub enakim prehranskim navadam. Strokovnjaki poudarjajo, da čudežnih živil ni, vendar lahko nekatera živila zaradi visoke vsebnosti beljakovin, vlaknin in hranil pomembno prispevajo k boljšemu počutju, daljši sitosti in lažjemu uravnavanju telesne teže.

Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Preberi še
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?

Zakaj se po 40. letu maščoba pogosteje nabira okoli trebuha?

V obdobju perimenopavze in menopavze se začnejo spreminjati ravni hormonov, kar vpliva na način, kako telo shranjuje maščobo. Strokovnjaki pri Mayo Clinic opozarjajo, da se s staranjem zmanjšuje mišična masa, maščoba pa se pogosteje kopiči okoli trebuha. Več visceralne maščobe je povezane tudi z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni in sladkorno bolezen tipa 2.

Prav zato ni pomembno le, koliko pojemo, ampak tudi, kaj damo na krožnik.

Zdrava živila
Zdrava živilaFOTO: Dreamstime

Fižol, leča in čičerika

Stročnice vsebujejo veliko rastlinskih beljakovin in vlaknin. Kombinacija obeh pomaga pri občutku sitosti, hkrati pa podpira zdravo staranje in ohranjanje mišične mase. Po ugotovitvah raziskovalcev s Harvarda je večji vnos rastlinskih beljakovin v srednjih letih povezan z boljšim zdravjem tudi v poznejšem življenjskem obdobju.

Ovseni kosmiči

Oves je odličen vir topnih vlaknin, ki pomagajo uravnavati krvni sladkor in podaljšajo občutek sitosti. Harvard Health poudarja, da vlaknine upočasnjujejo prebavo, zmanjšujejo lakoto in pomagajo preprečevati prenajedanje.

Ovsena kaša pomaga pri izgubi kilogramov in izboljša prebavo
Preberi še
Ovsena kaša pomaga pri izgubi kilogramov in izboljša prebavo

Skleda ovsenih kosmičev za zajtrk je lahko preprost način, da dan začnete bolj uravnoteženo.

Ovseni kosmiči
Ovseni kosmičiFOTO: Dreamstime

Grški jogurt

Po 40. letu postajajo beljakovine še pomembnejše, saj telo postopoma izgublja mišično maso. Strokovnjaki Mayo Clinic priporočajo zadosten vnos kakovostnih beljakovin za ohranjanje mišic, moči in presnove.

Grški jogurt vsebuje veliko beljakovin in je lahko odlična izbira za zajtrk ali malico.

Grški jogurt
Grški jogurtFOTO: Shutterstock

Oreščki

Mandlji, orehi in pistacije vsebujejo zdrave maščobe, vlaknine in nekaj beljakovin. Raziskave kažejo, da so kakovostna, manj predelana živila povezana z boljšimi zdravstvenimi izidi in lažjim uravnavanjem telesne teže.

Ker so oreščki energijsko bogati, jih je smiselno uživati zmerno.

Lahko s pomočjo oreščkov res shujšamo?
Preberi še
Lahko s pomočjo oreščkov res shujšamo?

Jagodičevje

Maline, borovnice in drugo jagodičevje vsebujejo veliko vlaknin glede na količino kalorij. Poleg tega so bogati z antioksidanti in predstavljajo odlično alternativo sladkim prigrizkom. Harvardova priporočila med živila, bogata z vlakninami, uvrščajo tudi jagodičevje.

Naravni viri antioksidantov, ki jih potrebujemo v zimskih mesecih
Preberi še
Naravni viri antioksidantov, ki jih potrebujemo v zimskih mesecih

Ribe

Losos, skuša in druge mastne ribe so dober vir beljakovin. Beljakovine postajajo po 40. letu še posebej pomembne za ohranjanje mišične mase, saj se izguba mišic začne pospeševati ravno v tem življenjskem obdobju.

Losos in oljčno olje
Losos in oljčno oljeFOTO: Shutterstock

Zelenjava, ki nasiti

Brokoli, cvetača, zelje, špinača in druga zelenjava vsebujejo veliko vlaknin ter relativno malo kalorij. Strokovnjaki poudarjajo, da so živila z veliko vlakninami ključna za občutek sitosti in uravnavanje apetita.

Vsi so nori na to zelenjavo, vendar z njo nikar ne pretiravajte
Preberi še
Vsi so nori na to zelenjavo, vendar z njo nikar ne pretiravajte

Ne gre za en sam čudežni izdelek

Čeprav se pogosto pojavljajo obljube o živilih, ki naj bi "stopila trebušno maščobo", strokovnjaki opozarjajo, da takšnega živila ni. Zmanjševanje maščobe okoli trebuha je povezano predvsem s kakovostno prehrano, rednim gibanjem, zadostnim vnosom beljakovin in vlaknin ter zdravim življenjskim slogom.

Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen
Preberi še
Čudežni napitek, ki obljublja raven trebuh je postal viralen

Dobra novica pa je, da prav živila, kot so stročnice, ovseni kosmiči, grški jogurt, oreščki, jagodičevje, ribe in zelenjava, lahko pomagajo ustvariti jedilnik, ki podpira zdravje, sitost in dobro počutje tudi po 40. letu.

Mailing
Zadovoljna fit
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic

zdrava prehrana po 40. letu vitka linija izguba trebušne maščobe beljakovine metabolizem
Prehrana

Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?

Zadovoljna.si Kaj bi morale jesti po 50. in 60. letu starosti?
Vizita.si 9 živil, ki lahko ženskam po 40. letu pomagajo uravnavati hormone
Vizita.si Prehrana, ki lahko zavira staranje: 10 ključnih živil po 40. letu
Vizita.si Ali vaše prehranske navade pospešujejo staranje? 7 živil, ki jim je treba reči ne
Okusno.je 5 živil, ki so dobra izbira pri težavah s ščitnico
Vizita.si Nevarna živila po 50.: Čemu se morate ženske izogibati za boljše zdravje?
24ur.com BLOG: Ste že slišali za dieto 'golo'?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972