Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Novice
Najkrajši dan v letu je že pred vrati
Horoskop znamenja
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Oddaje
Arhiv člankov
Najkrajši dan v letu je že pred vratiLetos bo zimski solsticij – najkrajši dan in najdaljša noč v letu – 21. decembra 2025. Ta datum označuje trenutek, ko bo severna polobla doživela najmanj svetlobe skozi celoten dan, nato pa se bodo dnevi spet začeli daljšati.
Horoskop znamenja
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega letaZadnji mlaj leta 2025, 20. decembra ob 2.43, prinaša temno nebo in močne vplive. Odkrijte, zakaj bodo raki, strelci in ribe to lunacijo občutili najmočneje ter kakšne priložnosti odpira ta prazna luna za osebno rast.
Horoskop znamenja
Tedenski horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe bodo čutile hvaležnostPred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Horoskop znamenja
Kaj nam prinaša odprtje angelskega portala 12/12?12. december 2025 je ključnega pomena zaradi odprtja angelskega poratala 12/12, ki obljublja pomemben energetski premik.
Horoskop znamenja
Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okoljaLeto 2026 za Bika obljublja ravnovesje med stabilnostjo in spremembo, med varnostjo in rastjo. Če boš dovolj pogumna, da stopiš iz cone udobja, in dovolj premišljena, da odločitve gradiš postopoma, boš lahko na vseh ključnih področjih ustvarila trdne temelje za prihodnost.
Horoskop znamenja
Nocojšnja superluna bo vplivala na 4 astrološka znamenjaZadnja superluna leta 2025, 5. decembra ob 0:14 v znamenju dvojčkov, je idealna za sproščanje tistega, kar nam ne služi več, in doseganje zaključkov. Prinaša jasnost v odnosih, pomaga prepoznati resnične življenjske strasti in cilje, ki jih velja zasledovati.
Horoskop znamenja
3 znamenja, ki jim bo to zimo šlo vse kot po masluS prihajajočo zimo se obeta posebno astrološko obdobje – nekatera horoskopska znamenja bodo deležna močnega vala sreče. Po poročanju Story.hr, kot piše Jelena Mileusnić, se bodo trije horoskopski znaki v prihajajočih mesecih 'prelevili' in doživeli korenite spremembe na finančnem, ljubezenskem in osebnem področju.
Horoskop znamenja
To nam prinaša kombinacija mlaja in retrogradnega MerkurjaMlaj oz. prazna luna v škorpijonu nas čaka 20. novembra 2025 ob 7.47. Ta nam prinaša močno priložnost za introspekcijo in opustitev zastalih čustev. Sledite notranjim impulzom za avtentično prebujenje in postavitev novih temeljev.
Horoskop znamenja
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo zapeljivi, vodnarje čaka preobratPred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Horoskop znamenja
3 znamenja, ki vas bodo najverjetneje prevaralaZvestoba je temelj zaupanja v partnerskih odnosih, a nekatere astrološke značilnosti lahko "odprejo vrata" skušnjavam. Kot poroča Jelena Mileusnić za Story.hr, obstajajo horoskopska znamenja, ki so še posebej dovzetna za afere in čustveno varanje. V nadaljevanju so predstavljeni trije znaki, ki se lahko kar hitro znajdejo v napačni postelji.
Horoskop znamenja
Tedenski horoskop: Bike čaka umirjen začetek tedna, dvojčke pa nova iskricaPred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Horoskop znamenja
