Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
0
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
0
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Novice
0
Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Horoskop znamenja
0
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Oddaje
0
Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Letos bo zimski solsticij – najkrajši dan in najdaljša noč v letu – 21. decembra 2025. Ta datum označuje trenutek, ko bo severna polobla doživela najmanj svetlobe skozi celoten dan, nato pa se bodo dnevi spet začeli daljšati.
Horoskop znamenja
0
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta

3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta

Zadnji mlaj leta 2025, 20. decembra ob 2.43, prinaša temno nebo in močne vplive. Odkrijte, zakaj bodo raki, strelci in ribe to lunacijo občutili najmočneje ter kakšne priložnosti odpira ta prazna luna za osebno rast.
Horoskop znamenja
0
Tedenski horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe bodo čutile hvaležnost

Tedenski horoskop: Strelci bodo optimistični, ribe bodo čutile hvaležnost

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Horoskop znamenja
0
Kaj nam prinaša odprtje angelskega portala 12/12?

Kaj nam prinaša odprtje angelskega portala 12/12?

12. december 2025 je ključnega pomena zaradi odprtja angelskega poratala 12/12, ki obljublja pomemben energetski premik.
Horoskop znamenja
0
Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okolja

Letni horoskop 2026: Bike čaka razširitev družine ali sprememba okolja

Leto 2026 za Bika obljublja ravnovesje med stabilnostjo in spremembo, med varnostjo in rastjo. Če boš dovolj pogumna, da stopiš iz cone udobja, in dovolj premišljena, da odločitve gradiš postopoma, boš lahko na vseh ključnih področjih ustvarila trdne temelje za prihodnost.
Horoskop znamenja
0
Nocojšnja superluna bo vplivala na 4 astrološka znamenja

Nocojšnja superluna bo vplivala na 4 astrološka znamenja

Zadnja superluna leta 2025, 5. decembra ob 0:14 v znamenju dvojčkov, je idealna za sproščanje tistega, kar nam ne služi več, in doseganje zaključkov. Prinaša jasnost v odnosih, pomaga prepoznati resnične življenjske strasti in cilje, ki jih velja zasledovati.
Horoskop znamenja
0
3 znamenja, ki jim bo to zimo šlo vse kot po maslu

3 znamenja, ki jim bo to zimo šlo vse kot po maslu

S prihajajočo zimo se obeta posebno astrološko obdobje – nekatera horoskopska znamenja bodo deležna močnega vala sreče. Po poročanju Story.hr, kot piše Jelena Mileusnić, se bodo trije horoskopski znaki v prihajajočih mesecih 'prelevili' in doživeli korenite spremembe na finančnem, ljubezenskem in osebnem področju.
Horoskop znamenja
0
To nam prinaša kombinacija mlaja in retrogradnega Merkurja

To nam prinaša kombinacija mlaja in retrogradnega Merkurja

Mlaj oz. prazna luna v škorpijonu nas čaka 20. novembra 2025 ob 7.47. Ta nam prinaša močno priložnost za introspekcijo in opustitev zastalih čustev. Sledite notranjim impulzom za avtentično prebujenje in postavitev novih temeljev.
Horoskop znamenja
0
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo zapeljivi, vodnarje čaka preobrat

Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo zapeljivi, vodnarje čaka preobrat

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Horoskop znamenja
0
3 znamenja, ki vas bodo najverjetneje prevarala

3 znamenja, ki vas bodo najverjetneje prevarala

Zvestoba je temelj zaupanja v partnerskih odnosih, a nekatere astrološke značilnosti lahko "odprejo vrata" skušnjavam. Kot poroča Jelena Mileusnić za Story.hr, obstajajo horoskopska znamenja, ki so še posebej dovzetna za afere in čustveno varanje. V nadaljevanju so predstavljeni trije znaki, ki se lahko kar hitro znajdejo v napačni postelji.
Horoskop znamenja
0
Tedenski horoskop: Bike čaka umirjen začetek tedna, dvojčke pa nova iskrica

Tedenski horoskop: Bike čaka umirjen začetek tedna, dvojčke pa nova iskrica

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!
Horoskop znamenja
0
Tako bo retrogradni Merkur vplival na posamezna astrološka znamenja

Tako bo retrogradni Merkur vplival na posamezna astrološka znamenja

Od 9. do 29. novembra 2025 se planet Merkur vrača v retrogradno gibanje. Kot smo že poročali, bo najbolj vplival na strelce in škorpijone, a njegovo moč bomo v resnici občutili čisto vsi.
Horoskop znamenja
0
