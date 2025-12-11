Zadovoljna.si
Kaj nam prinaša odprtje angelskega portala 12/12?

N. Č.
11. 12. 2025 19.00
0

12. december 2025 je ključnega pomena zaradi odprtja angelskega poratala 12/12, ki obljublja pomemben energetski premik.

12. december 2025 je dan, ki ga označuje odprtje angelskega energetskega portala 12/12. Ta dan je poseben zaradi več dejavnikov. Datum energetsko združuje moč angelskega števila 12, ki prinaša harmonijo in dokončnost.

Kaj pomeni portal 12/12?

Portal 12/12 je zakoreninjen v numerologiji in duhovnih tradicijah, ki poudarjajo simbolno moč števil. Število 12 pogosto predstavlja dokončanje in kozmični red – 12 je število mesecev v letu, ravno toliko je horoskopskih znamenj in ur na običajni uri je prav tako 12.

Na 12. december naj bi se energija števila 12 še povečala in ustvarila "vrata" do višjega zavedanja. Ljudje portal 12/12 pogosto opisujejo kot čas, ko je tančica med fizičnim in duhovnim svetom tanjša. To je povabilo, da stopite v poravnavo s svojim najvišjim jazom, opustite stare vzorce in postavite svoje cilje za prihodnost.

Kaj nam prinaša portal 12/12?
Kaj nam prinaša portal 12/12?
Kako izkoristiti energijo portala 12/12?

Ne glede na to, ali verjamete v portal 12. 12. ali pa nanj gledate zgolj kot na priložnost za premor in razmislek, vas lahko zanašanje na takšne trenutke neverjetno obogati. Ti trenutki nas opominjajo, da se lahko povežemo z nečim, kar je večje od nas samih.

Portal sprejmite z radovednostjo in odprtim srcem. Preobrazba ni vedno videti tako, kot pričakujemo, a ko zaupamo nevidnemu, pogosto najdemo točno tisto, kar potrebujemo.

Vir: timesofindia.indiatimes.com, parade.com, alteredhealing.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
portal 1212 1212 energija portala astrologija numerologija pomen datuma
