Najkrajši dan v letu je že pred vrati

Zimski solsticij je pomemben pojav, ki že od prazgodovine spremlja človekovo zaznavanje letnih časov. Kot poroča Associated Press, se na severni polobli na dan solsticija (letos bo to 21. decembra ) Sonce pojavi na svoji najjužnejši točki na nebu, kar povzroči, da je to 'najkrajši dan in najdaljša noč v letu' .

Astronomi in ljubitelji neba poudarjajo, da je zimski solsticij čas preobrata – po tem dnevu se bodo dnevi znova daljšali, čeprav morda ne boste takoj opazili spremembe. Vzporedno z znanstveno razlago, kot navaja Live Science, je ta dan tudi simbolično pomemben, saj predstavlja prehod iz teme v svetlobo in s tem povezan občutek upanja ter novih začetkov.

Mnoge kulture po svetu praznujejo ta prelomni dan z različnimi običaji. V starih irskih obredih, recimo ob starodavnem mestu Newgrange, se ljudje zbirajo ob sončnem vzhodu, da bi opazovali, kako svetloba prodre v notranjost kamnite strukture – kar simbolizira ponovno rojstvo svetlobe v temi, piše The Sun, po drugi strani pa Vogue omenja sodobne prakse ob zimskem solsticiju, ki vključujejo umirjene rituale, kot so prižiganje sveč in refleksija ob najdaljši noči, ter povabilo k ustvarjanju namer in notranjemu zavedanju.

V mnogih delih sveta je solsticij ostal povezan s praznovanji, svetlobnimi simboli in pričakovanjem svetlejših dni. Tradicije, kot je Dongzhi festival na vzhodu Azije, prav tako počastijo ta dan kot priložnost za praznovanje ravnotežja in družinskega druženja.