Najkrajši dan v letu je že pred vrati

N. Č.
20. 12. 2025 14.00
0

Letos bo zimski solsticij – najkrajši dan in najdaljša noč v letu – 21. decembra 2025. Ta datum označuje trenutek, ko bo severna polobla doživela najmanj svetlobe skozi celoten dan, nato pa se bodo dnevi spet začeli daljšati.

Zimski solsticij je pomemben pojav, ki že od prazgodovine spremlja človekovo zaznavanje letnih časov. Kot poroča Associated Press, se na severni polobli na dan solsticija (letos bo to 21. decembra) Sonce pojavi na svoji najjužnejši točki na nebu, kar povzroči, da je to 'najkrajši dan in najdaljša noč v letu'.

Kaj prinaša današnji zimski solsticij?
Kaj prinaša današnji zimski solsticij?

Preobrat - dnevi bodo spet daljši

Astronomi in ljubitelji neba poudarjajo, da je zimski solsticij čas preobrata – po tem dnevu se bodo dnevi znova daljšali, čeprav morda ne boste takoj opazili spremembe. Vzporedno z znanstveno razlago, kot navaja Live Science, je ta dan tudi simbolično pomemben, saj predstavlja prehod iz teme v svetlobo in s tem povezan občutek upanja ter novih začetkov.

Po tem bodo dnevi ponovno daljši.
Po tem bodo dnevi ponovno daljši.

Kako praznovati zimski solsticij?

Mnoge kulture po svetu praznujejo ta prelomni dan z različnimi običaji. V starih irskih obredih, recimo ob starodavnem mestu Newgrange, se ljudje zbirajo ob sončnem vzhodu, da bi opazovali, kako svetloba prodre v notranjost kamnite strukture – kar simbolizira ponovno rojstvo svetlobe v temi, piše The Sun, po drugi strani pa Vogue omenja sodobne prakse ob zimskem solsticiju, ki vključujejo umirjene rituale, kot so prižiganje sveč in refleksija ob najdaljši noči, ter povabilo k ustvarjanju namer in notranjemu zavedanju.

V mnogih delih sveta je solsticij ostal povezan s praznovanji, svetlobnimi simboli in pričakovanjem svetlejših dni. Tradicije, kot je Dongzhi festival na vzhodu Azije, prav tako počastijo ta dan kot priložnost za praznovanje ravnotežja in družinskega druženja.

Preberi še
Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

Zimski solsticij torej ni le astronomski pojav, ampak tudi kulturni trenutek, ki nas opominja na cikličnost narave, pomen svetlobe in upanje, ki ga prinaša vsak nov dan.

Zimski solsticij nas opominja na cikličnost narave, pomen svetlobe in upanje, ki ga prinaša vsak nov dan.
Zimski solsticij nas opominja na cikličnost narave, pomen svetlobe in upanje, ki ga prinaša vsak nov dan.

Kdaj se začne zima?

Čeprav se v meteorološkem smislu zima začne že 1. decembra, je v resnici zimski solsticij tisti trenutek, ki ga človeštvo že tisočletja sprejema kot začetek prave zime.

Čeprav je najkrajši dan v letu lahko videti temen, je prav ta trenutek prehoda in refleksije, ki nam omogoča, da z mislijo na svetlejše dni začenjamo novo poglavje zime in letnih časov. Še več o zimskem solsticiju si lahko preberete TUKAJ!

Vir: apnews.com, livescience.com, thesun.co.uk, vogue.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zimski solsticij 21. december najkrajši dan najkrajši dan v letu astrologija
Horoskop znamenja

