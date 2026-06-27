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Astrologija
Horoskop znamenja

3 astrološka znamenja, ki v razmerju hodijo po tankem ledu

N. Č.
27. 06. 2026 20.00
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Nekatera astrološka znamenja so v razmerjih topla, predana in stabilna, a hkrati potrebujejo nekaj, kar partnerje pogosto spravlja v dvome: dodatno pozornost, občutek potrditve in celo malo nedolžnega spogledovanja. Ta znamenja ne varajo, a njihova potreba po potrditvi lahko ustvari občutek, kot da ves čas hodijo po tankem ledu. Katera so? Spoznajmo jih.

Ribi – čustveni romantiki, ki hrepenijo po potrditvi

Ribe so znane po svoji občutljivosti in globoki čustveni naravi. V razmerju dajejo ogromno, a hkrati potrebujejo stalno potrditev, da so ljubljene in zaželene. Njihova domišljija je močna, zato hitro začnejo dvomiti vase, če partner ni dovolj pozoren. Prav zaradi te potrebe po toplini in pozornosti se lahko zgodi, da ribi rade sprejemajo komplimente tudi od drugih. Ne zato, ker bi želele prestopiti mejo, ampak ker jim občutek občudovanja hrani samozavest. Ribi so zveste, a njihova duša potrebuje nežnost, pozornost in občutek, da so posebne tudi zunaj domačega kroga.

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime

Rak – nežni, predani, a presenetljivo koketni

Rak velja za eno najbolj družinsko usmerjenih znamenj, a to ne pomeni, da ne potrebuje pozornosti. Nasprotno rak je izjemno občutljiv na energijo drugih in hitro začuti, kdaj je v središču pozornosti. Čeprav je v razmerju lojalen in predan, mu prijajo komplimenti, prijazne geste in občutek, da je opažen. Rak rad koketira na neškodljiv način, predvsem zato, ker mu to dvigne samozavest in potrdi, da je še vedno privlačen. V resnici pa je njegovo srce trdno zasidrano doma le malo dodatne pozornosti potrebuje, da se počuti popolno.

Horoskop - rak
Horoskop - rakFOTO: Dreamstime

Dvojčka – mojstri komunikacije, ki obožujejo igro besed

Dvojčki so naravno radovedni, družabni in izjemno komunikativni. V razmerju so lahko zelo predani, a njihova potreba po mentalni stimulaciji je neskončna. Radi flirtajo pogosto samo z besedami, tonom ali humorjem. Zanje je to igra, način povezovanja in dokaz, da so še vedno zanimivi. Dvojčki ne flirtajo zato, da bi prestopili mejo, ampak zato, ker jih to zabava in jim daje občutek živosti. Partner, ki razume njihovo naravo, bo hitro ugotovil, da je to del njihove osebnosti, ne pa znak nezvestobe.

Dvojčka
DvojčkaFOTO: Dreamstime
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