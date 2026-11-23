Nekateri dnevi so preprosto bolj naklonjeni določenim znamenjem zodiaka. Konec novembra 2026 bo še posebej ugoden za tri astrološka znamenja, ki bodo lažje uresničevala svoje cilje, uživala v prijetnih presenečenjih in pritegnila več pozornosti kot običajno. Ste med njimi?

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Lev

Levinje boste v prihodnjih dneh težko ostale neopažene. Vaša samozavest bo na vrhuncu, zaradi česar boste navduševale tako v službi kot v zasebnem življenju. Obeta se vam več priložnosti za druženje, nova poznanstva in prijetne komplimente.

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Če že dlje časa razmišljate o pomembnem koraku, je zdaj pravi trenutek za akcijo. Zaupajte vase, saj vam zvezde stojijo ob strani.

Tehtnica

Za tehtnice prihaja obdobje harmonije in občutka, da stvari končno prihajajo na svoje mesto. Napetosti, ki so vas spremljale v zadnjih tednih, se bodo začele umirjati, vi pa boste lažje zadihale. Posebej ugodno bo na področju odnosov. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite, samskim pa se lahko obeta zanimivo srečanje. Poslušajte srce, saj vas tokrat ne bo vodilo v napačno smer.

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Strelec

Strelke boste med največjimi zmagovalkami konca novembra. Ker se bliža vaše obdobje, boste začutile nov val optimizma, motivacije in življenjske energije. Pred vami so dnevi, ko si boste upale več in prav zato tudi več dosegle. Dobra novica, nepričakovano povabilo ali priložnost, ki se zdi predobra, da bi bila resnična, vas lahko prijetno preseneti. Ne zavračajte sprememb, saj vam lahko prinesejo nekaj zelo lepega.

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Kaj to pomeni za preostala znamenja?

Čeprav bodo levinje, tehtnice in strelke v prihodnjih dneh še posebej pod srečno zvezdo, to ne pomeni, da ostala znamenja ne boste imele svojih priložnosti. Konec novembra bo ugoden za nove začetke, iskrene pogovore in sprejemanje odločitev, ki ste jih morda predolgo odlagale.

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Včasih je dovolj že majhen korak, da se začnejo dogajati velike stvari.