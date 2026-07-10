3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe

Lev
Levi bodo to poletje zasijali v svoji najmočnejši energiji. Čaka jih obdobje, ko se samozavest dvigne, priložnosti pa se začnejo odpirati ena za drugo. Počutili se bodo bolj sproščeno, bolj ustvarjalno in bolj povezano s sabo. V odnosih se obeta več topline in iskrenosti, v karieri pa občutek, da se stvari končno premikajo naprej. Poletje bo za leve čas, ko se bodo počutili opažene, cenjene in močne – kot da se jim življenje postavlja na novo, v bolj svetlo smer.
Dvojčka
Dvojčki bodo poleti 2026 v središču dogajanja. Dogodki se bodo odvijali hitro, spontano in pogosto nepričakovano, kar jim bo prineslo občutek živosti in navdiha. To je obdobje novih ljudi, novih idej in novih poti, ki se odprejo skoraj mimogrede. V ljubezni se obeta več igrivosti, v karieri pa možnosti, ki jih ne smejo izpustiti. Poletje bo za dvojčke polno zgodb, ki jih bodo še dolgo pripovedovali – lahkotno, intenzivno in polno presenečenj.
Vodnar
Vodnarje čaka poletje velikih osebnih sprememb. Čutili bodo močan notranji premik, željo po osvoboditvi od starih vzorcev in potrebo po tem, da končno naredijo nekaj, kar so dolgo odlašali. To je čas pogumnih odločitev, iskrenih pogovorov in novih začetkov, ki bodo vplivali na njihovo prihodnost. Vodnarji bodo poleti doživeli trenutke, ki jih bodo preoblikovali – na boljše, bolj svobodno in bolj avtentično različico sebe.
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