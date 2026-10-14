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Astrologija
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat

N. Č.
14. 10. 2026 10.50
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Druga polovica oktobra prinaša močne astrološke premike. Astrologi opozarjajo predvsem na vpliv retrogradne Venere, obrat Plutona v direktno gibanje ter polno luno v biku, zaradi katerih bodo nekatera znamenja prisiljena sprejeti pomembne odločitve in obrniti nov list v življenju.

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Tehtnica

Če je kdo v središču dogajanja, so to tehtnice. Mlaj v tehtnici 10. oktobra odpira novo poglavje na področju odnosov, osebnih ciljev in pomembnih življenjskih odločitev. Astrološki portali izpostavljajo, da je to za tehtnice obdobje novih začetkov in druge priložnosti.

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Do konca meseca lahko številne tehtnice sprejmejo odločitev, ki jo odlašajo že dlje časa. Nekatere bodo zaključile odnos, ki jih ne osrečuje več, druge pa bodo končno naredile korak proti cilju, o katerem sanjajo že več let.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Škorpijon

Oktober 2026 močno zaznamuje tudi škorpijone. Retrogradna Venera v njihovem znamenju prinaša globok vpogled v ljubezenske odnose, samopodobo in osebne želje. Astrologi poudarjajo, da je to čas, ko se razkrijejo resnice, ki jih ni več mogoče ignorirati.

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Za številne škorpijone bo konec meseca pomenil pomemben preobrat v ljubezni. Nekateri bodo obnovili odnos iz preteklosti, drugi bodo ugotovili, da je čas za drugačno smer. Ker Sonce 23. oktobra vstopi v znamenje škorpijona, bodo dogodki še intenzivnejši.

Škorpijon
ŠkorpijonFOTO: iStock

Vodnar

Po več mesecih občutka zastoja bi lahko končno zadihali tudi vodnarji. Pluton, planet globokih sprememb, se sredi oktobra obrne v direktno gibanje, kar astrologi povezujejo z napredkom, osebnim razvojem in premikom naprej po daljšem obdobju negotovosti.

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Številni vodnarji bodo do konca meseca dobili priložnost, da zaprejo staro poglavje. To je lahko povezano s kariero, financami ali pomembnim osebnim ciljem. Kar je bilo do zdaj na čakanju, bi se lahko nenadoma začelo premikati v želeno smer.

Vodnar
VodnarFOTO: Dreamstime
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