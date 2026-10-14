3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat

Tehtnica
Če je kdo v središču dogajanja, so to tehtnice. Mlaj v tehtnici 10. oktobra odpira novo poglavje na področju odnosov, osebnih ciljev in pomembnih življenjskih odločitev. Astrološki portali izpostavljajo, da je to za tehtnice obdobje novih začetkov in druge priložnosti.
Do konca meseca lahko številne tehtnice sprejmejo odločitev, ki jo odlašajo že dlje časa. Nekatere bodo zaključile odnos, ki jih ne osrečuje več, druge pa bodo končno naredile korak proti cilju, o katerem sanjajo že več let.
Škorpijon
Oktober 2026 močno zaznamuje tudi škorpijone. Retrogradna Venera v njihovem znamenju prinaša globok vpogled v ljubezenske odnose, samopodobo in osebne želje. Astrologi poudarjajo, da je to čas, ko se razkrijejo resnice, ki jih ni več mogoče ignorirati.
Za številne škorpijone bo konec meseca pomenil pomemben preobrat v ljubezni. Nekateri bodo obnovili odnos iz preteklosti, drugi bodo ugotovili, da je čas za drugačno smer. Ker Sonce 23. oktobra vstopi v znamenje škorpijona, bodo dogodki še intenzivnejši.
Vodnar
Po več mesecih občutka zastoja bi lahko končno zadihali tudi vodnarji. Pluton, planet globokih sprememb, se sredi oktobra obrne v direktno gibanje, kar astrologi povezujejo z napredkom, osebnim razvojem in premikom naprej po daljšem obdobju negotovosti.
Številni vodnarji bodo do konca meseca dobili priložnost, da zaprejo staro poglavje. To je lahko povezano s kariero, financami ali pomembnim osebnim ciljem. Kar je bilo do zdaj na čakanju, bi se lahko nenadoma začelo premikati v želeno smer.
Viri: Almanac, Cafe Astrology, Monthly Zodiac Sign, Patrick Arundell Astrology
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