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Astrologija
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja

N. Č.
28. 08. 2026 10.32
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Ta vikend prinaša posebno, mehko, poletno energijo, ki odpira prostor za bližino, nežnost in romantiko. Nekatera znamenja bodo občutila, da se odnosi poglobljajo, komunikacija mehča in da se romantična dinamika končno premika v pravo smer.

Rak

Raki bodo ta vikend občutili toplino, ki jim že nekaj časa manjka. Nekdo jim lahko pokaže več pozornosti, več nežnosti ali več iskrenosti, kar jim bo odprlo srce. To je vikend, ko se lahko zgodi nekaj majhnega, a zelo pomembnega: iskren pogovor, povabilo, skupen trenutek, ki jim da občutek varnosti. Če so v razmerju, se lahko dinamika poglobi. Če so samski, pa jih lahko preseneti oseba, ki jim že nekaj časa namenja drobne signale.

Nežne rakice
Nežne rakiceFOTO: Shutterstock

Tehtnica

Tehtnice bodo ta vikend zasijale v svoji najbolj privlačni, magnetni energiji. Nekdo jih bo opazil in se odzval na njihovo nežno energijo. To je vikend komplimentov, lepih gest, povabil ali trenutkov, ki jim lahko dvignejo samozavest. Romantika pride naravno, brez napora, kot da se stvari končno sestavijo. Če so v odnosu, se povezanost okrepi. Če so samske, je zelo verjetno, da se zgodi prijetno, romantično presenečenje.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Ribi

Ribe bodo ta vikend doživele čustveno toplino, ki jim bo napolnila srce. Ko jim nekdo pokaže iskreno naklonjenost, razumevanje ali nežnost, jim to zelo veliko pomeni. To je vikend, ko se lahko zgodi nekaj izredno romantičnega. To je lahko nekaj, kar si že dolgo želijo, lahko pa je preprosto povabilo, sporočilo, srečanje ali trenutek, ki jih poveže z nekom na globlji ravni. Energija je mehka, intuitivna in polna pristne bližine.

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime
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