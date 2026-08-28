Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Morje
Horoskop znamenja

4 znamenja, pred katerimi je zabaven vikend

N. Č.
28. 08. 2026 17.20
0

Vikend prinaša lahkotno, igrivo energijo, ki bo nekaterim astrološkim znamenjem še posebej dobro dela. Pred štirimi znamenji je nekaj dni, polnih smeha, spontanosti, druženja in prijetnih presenečenj. Če si med njimi, bo ta vikend idealen za sprostitev, zabavo in trenutke, ki si jih boš zapomnila.

Ribi: sproščenost, ki prinaša zabavne trenutke

Ribe bodo ta vikend končno odložile skrbi, ki so jih spremljale zadnje dni. Ko se sprostijo, se odpre prostor za lahkotne, zabavne situacije, ki jih bodo našle povsod – v družbi prijateljev, na kratkem izletu ali celo doma. Njihova naravna toplina bo pritegnila ljudi, zato se lahko zgodi, da bodo spontano povabljene na druženje, ki se bo razvilo v nepozaben večer. Ribi bo ta vikend dobro delo vse, kar je igrivo, nežno in sproščeno.

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime

Lev: vikend, ki bo poln smeha in druženja

Levi bodo ta vikend zasijali v svoji najbolj igrivi različici. Njihova energija bo magnetna, zato bodo povsod, kjer se bodo pojavili, ustvarili dobro vzdušje. To je idealen čas za druženje, zabave, piknike ali večerne izhode. Lev bo užival v pozornosti, ki jo bo prejel, in v občutku, da se stvari končno odvijajo lahkotno. Pred njim je vikend, ki bo poln smeha, spontanosti in prijetnih presenečenj.

Lev - horoskop
Lev - horoskopFOTO: Dreamstime

Tehtnica: prijetni trenutki v dobri družbi

Tehtnice bodo ta vikend našle popolno ravnovesje med sproščenostjo in zabavo. Njihova družabnost bo v polnem razcvetu, zato bodo uživale v druženju, klepetih in prijetnih večerih. To je idealen čas za kratke izlete, družinske aktivnosti ali večer s prijatelji. Tehtnice bodo ta vikend začutile, da se jim odpira prostor za lahkotne, prijetne trenutke, ki jim bodo napolnili baterije.

Tehtnica
TehtnicaFOTO: iStock

Strelec: spontanost, ki vodi v najboljše zgodbe

Strelci bodo ta vikend v svojem elementu. Njihova naravna želja po pustolovščinah bo prinesla spontane ideje, ki se lahko razvijejo v najbolj zabavne zgodbe. To je čas za izlete, nove kraje, druženje ali aktivnosti, ki prinašajo adrenalin in smeh. Strelec bo užival v občutku svobode, ki ga bo spremljal ves vikend, zato je pred njim nekaj dni, ki bodo polni živahne, igrive energije.

Strelec
StrelecFOTO: Dreamstime
Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop horoskop znamenja zabaven vikend vikend horoskop
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: škorpijone čaka globok pogovor, strelci bodo navdušili z igrivostjo
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Dvojčki povezujejo ljudi, raki pa cenijo prave prijatelje
Zadovoljna.si Kam ta vikend na gasilsko veselico?
24ur.com Podaljšan vikend za Dan državnosti na morju? Poglejte, kam!
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Energija ovnov bo nalezljiva, dvojčki se bodo zaprli vase
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: 'Bike čakajo gurmanski užitki'
Moskisvet.com Poletna avantura, ki je ne boste nikoli pozabili!
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906