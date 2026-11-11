Angelsko število 1111: Preverite, na katera znamenja bo današnji datum najbolj vplival

Datum 11. 11. že vrsto let velja za enega najbolj posebnih dni v numerologiji. Število 1111 mnogi povezujejo z novimi začetki, manifestacijo želja in pomembnimi življenjskimi preobrati. Numerologi verjamejo, da gre za tako imenovano angelsko število, ki naj bi nosilo močno simboliko in sporočilo, da je posameznik na pravi poti. Medtem portal YourTango letošnji 11. november 2026 označuje za posebej močan dan tudi za nekatera astrološka znamenja.

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Kaj sploh pomeni angelsko število 1111?

Po razlagah numerologov, ki jih povzema revija Cosmopolitan, je število 1111 povezano z novimi začetki, intuicijo in duhovnim prebujenjem. Število 1 v numerologiji simbolizira neodvisnost, pogum in ustvarjanje lastne poti, njegova štirikratna ponovitev pa naj bi ta pomen še okrepila. Mnogi zato verjamejo, da se številka 1111 pogosto pojavi v obdobjih velikih sprememb ali takrat, ko se pripravljamo na pomemben korak v življenju. Lahko gre za novo službo, začetek zveze, selitev ali odločitev, ki bo vplivala na prihodnost.

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Zakaj toliko ljudi opazi 11:11 na uri?

Ste že kdaj pogledali na telefon in opazili, da ura kaže 11:11? Po navedbah revije Cosmopolitan mnogi verjamejo, da takšna ponavljajoča se števila niso zgolj naključje. V duhovnih praksah naj bi bila znak, da je čas, da bolj zaupamo svoji intuiciji in pozornost usmerimo v svoje želje ter cilje. Prav zato se je razvila tudi priljubljena navada, da si ljudje ob 11:11 nekaj zaželijo. Čeprav za to ni znanstvenih dokazov, je ideja postala del sodobne pop kulture in numeroloških prepričanj.

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Zakaj je letošnji 11. november poseben?

Portal YourTango poudarja, da ima datum 11. 11. 2026 zaradi simbolike števila 1111 posebno energijo. Numerologi takšne dni povezujejo s postavljanjem namenov za prihodnost, razmislekom o življenjskih ciljih in zaključevanjem poglavij, ki nam ne služijo več. Gre za trenutek, ko naj bi si vzeli čas zase, premislili o svojih željah in naredili prvi korak proti spremembam, ki si jih želimo v prihodnjih mesecih.

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Ta znamenja naj bi energijo števila 1111 občutila najmočneje

Po pisanju portala YourTango bo letošnji datum 11. 11. 2026 za nekatera astrološka znamenja še posebej pomemben. Astrologi menijo, da bi lahko prav ta dan prinesel jasnejši vpogled v prihodnost, pomembna spoznanja ali pogum za korake, ki so jih dolgo odlašali.

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Dvojčka

Za dvojčke je november obdobje pomembnih odločitev. Energija števila 1111 naj bi jim pomagala prepoznati, katere priložnosti so vredne njihove pozornosti in katere je čas pustiti za seboj. Po pisanju portala YourTango lahko številni dvojčki v tem času dobijo občutek, da se stvari končno sestavljajo v smiselno celoto.

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Tehtnica

Tehtnice naj bi občutile močan vpliv na področju odnosov. Če so bile zadnje mesece negotove glede pomembne odločitve v ljubezni ali prijateljstvu, bi jim lahko 11. november prinesel več jasnosti. Astrologi svetujejo, naj zaupajo svoji intuiciji in ne ignorirajo notranjih občutkov.

Vodnar

Za vodnarje naj bi bilo angelsko število 1111 povezano predvsem z novimi začetki. Po navedbah portala YourTango bi lahko prav ta datum sprožil dogodke, ki bodo v prihodnjih tednih odprli nova vrata na osebnem ali poklicnem področju.

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Ribi

Ribe pogosto veljajo za eno najbolj intuitivnih znamenj zodiaka, zato ni presenetljivo, da astrologi tudi njim pripisujejo posebno povezavo z energijo števila 1111. Ta dan naj bi jih spodbudil, da prisluhnejo svojim občutkom in si dovolijo sanjati nekoliko bolj na veliko.

Kaj storiti na dan 11. 11.?

Čeprav gre za simboliko in osebna prepričanja, numerologi priporočajo nekaj preprostih korakov: zapišite si cilje za prihodnje mesece, razmislite, česa si v resnici želite, zaključite obveznosti ali odnose, ki vas bremenijo, poslušajte svojo intuicijo in si vzemite čas za mir.

Naključje ali znamenje?

Ali je 1111 res sporočilo vesolja ali zgolj zanimivo naključje, se bo vsak odločil sam. Dejstvo pa je, da to število že leta navdušuje ljubitelje numerologije in duhovnosti. Za mnoge je opomnik, naj se ustavijo, prisluhnejo sebi in razmislijo, kam želijo usmeriti svoje življenje.

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Morda je čas, da si nekaj zaželite

Ne glede na to, ali verjamete v numerologijo ali ne, je 11. 11. za mnoge simboličen opomnik, da se za trenutek ustavijo in razmislijo o svojih ciljih. Število 1111 numerologi povezujejo z novimi začetki, intuicijo in manifestacijo želja, astrologi pa menijo, da bo letošnji datum za nekatera znamenja še posebej pomemben. Morda je zato prav 11. november idealen trenutek, da si zastavite nov cilj ali pa si preprosto nekaj zaželite.

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