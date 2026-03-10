3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen

Datum 10. marec 2026 je ključen za tri astrološka znamenja, saj se bo na ta dan zgodila poravnava med Venero in Plutonom. Ta pomemben astrološki dogodek bo spodbudil čustveni preporod in močno željo po prejemanju in dajanju ljubezni, piše portal Your Tango. Preverite, katera znamenja bodo ta premik občutila najmočneje.

Dvojčka

Dvojčki, pretekle izkušnje so v vas ustvarile dvome, ki so vas ovirali pri polnem uživanju v ljubezni. Morda ste nezavedno razvili obrambni mehanizem, ki vam je preprečeval, da bi se prepustili, kar je pustilo občutek, da ne morete ljubiti zares svobodno, piše Your Tango.

icon-expand Dvojčka FOTO: Dreamstime

Vendar 10. marec 2026 prinaša preobrat, ko boste spoznali, da to sploh ni vaša prava narava. Spoznali boste, da ste ohranili prijaznost in skrbnost, a ste ljubezen držali na distanci – morda sploh ne veste več, zakaj, še dodajajo. Na ta dan se bo v vas prebudilo zavedanje, da ste enako upravičeni do ljubezni in romantike kot vsi ostali. To spoznanje bo sprožilo verižno reakcijo, ki vas bo vodila do tega, da sami podrete lastne zidove in vstopite v novo obdobje romance, polno svežih možnosti in pristnih povezav.

Bik

Trenutno se v življenju bika dogaja močna želja po preoblikovanju ljubezenskega življenja, a hkrati želite ohraniti in nadgraditi to, kar ste že zgradili, piše Your Tango. Preprosto povedano, želite več! Stvari gredo dobro, vendar obstajajo določene malenkosti, ki jih je treba urediti. Morda ste v srcu pravi romantik, vendar potrebujete, da vam partner sledi.

Spoznali boste, da bo dotok ljubezni in romance na 10. marec veliko lažji. Ko boste razumeli, kaj se dogaja, boste začeli usmerjati pretok energije v svojo smer, kar vam bo omogočilo, da si ustvarite ljubezensko zgodbo, ki resnično ustreza vašim sanjam in potrebam, še dodajajo.

icon-expand Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Škorpijon

Dragi škorpijoni, vselej ste vedeli, da imate v sebi tisti stari romantični plamen. Vendar ste ga zaradi zaščite svojega srca za kar nekaj časa potisnili v ozadje. To je povsem normalno, saj vsi prehajamo skozi takšne faze. Pri vas se ta faza zdaj zaključuje, na obzorju pa so že nove izkušnje, piše Your Tango. Ko gre za ljubezen in romantiko, se definitivno zdi, da ste na vrsti za nekaj čudovitega in vznemirljivega.

icon-expand Škorpijon - horoskop FOTO: Shutterstock

