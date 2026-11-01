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Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive

N. Č.
01. 11. 2026 04.00
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Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

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Oven

Pred vami je teden, poln zagona in novih idej. Na delovnem področju boste želeli stvari premakniti naprej, vendar pazite, da ne boste prehitro sklepali pomembnih dogovorov. V ljubezni bo iskren pogovor odpravil dvome, ki vas spremljajo že nekaj časa. Vikend prinaša priložnost za druženje z ljudmi, ki vas navdihujejo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Tokrat boste najbolj zadovoljni, če si boste vzeli nekoliko več časa zase. Mnogi biki boste ugotovili, da vas utrujenost opozarja na potrebo po boljšem ravnovesju med obveznostmi in počitkom. V partnerstvu bodo pomembne malenkosti, samske pa lahko preseneti zanimivo poznanstvo.

Dvojčka

Pred vami so dnevi intenzivne komunikacije. Telefon bo nenehno zvonil, e-poštni predal pa se bo hitro polnil. Čeprav vas čaka veliko obveznosti, boste prav zaradi svoje prilagodljivosti med najbolj uspešnimi znamenji tedna. V ljubezni bo pomembno, da poveste, kaj si v resnici želite.

Rak

Finančne teme bodo tokrat v ospredju. Nekatere rake čaka pomembna odločitev glede večjega nakupa ali vlaganja. Ne hitite. V čustvenem življenju pa boste ugotovili, da nekdo ceni vašo podporo bolj, kot si mislite. Konec tedna prinaša prijetne družinske trenutke.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. To je odličen čas za predstavitve, razgovore, nastope ali pogovore, v katerih želite narediti dober vtis. Partner bo potreboval nekoliko več vaše pozornosti, zato ne zanemarite zasebnega življenja. Vikend bo kot ustvarjen za razvajanje.

Devica

Ta teden vam prinaša priložnost, da zaključite nekaj, kar se vleče že predolgo. Ko boste enkrat naredili red, se boste počutili precej lažje. Ne dovolite, da vas zmoti kritika nekoga, ki ne pozna celotne zgodbe. V ljubezni vas čaka prijetno presenečenje.

Tehtnica

Prijatelji in družabno življenje bodo v ospredju. Povabila se bodo vrstila eno za drugim, zato boste morali izbirati, komu boste namenili svoj čas. Na delovnem področju se odpira zanimiva možnost sodelovanja. Samske tehtnice bi lahko nekoga zagledale v povsem novi luči.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Prihaja teden, ko boste želeli prevzeti nadzor nad stvarmi, ki vam veliko pomenijo. Na področju kariere boste odločni in usmerjeni k ciljem, kar vam lahko prinese pohvale ali novo odgovornost. V ljubezni pa bo največ doseženega z iskrenostjo, ne z ugibanjem.

Strelec

V vas se prebuja želja po spremembi, učenju ali raziskovanju nečesa novega. Če že dolgo razmišljate o tečaju, potovanju ali novem hobiju, je zdaj pravi čas za prvi korak. Na čustvenem področju boste bolj odprti kot običajno, kar bo izboljšalo odnose z bližnjimi.

Kozorog

Nekatere stvari bodo zahtevale potrpežljivost, a trud se bo obrestoval. Ne pričakujte takojšnjih rezultatov. V drugi polovici tedna boste dobili potrditev, da ste na pravi poti. V partnerstvu bodo v ospredju vprašanja zaupanja in skupnih načrtov za prihodnost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Odnosi bodo glavna tema tedna. Mnogi vodnarji boste ugotovili, kdo vam res stoji ob strani. Pri delu se pokažejo možnosti za sodelovanje z ljudmi, ki delijo vaše ideje. Samske čaka povečana pozornost okolice, zato ne bo manjkalo zanimivih pogledov in spogledovanja.

Ribi

Teden bo zahteval nekaj discipline, vendar boste na koncu zadovoljni z doseženim. Zdravje in dobro počutje bosta pomembni temi, zato ne ignorirajte signalov svojega telesa. V ljubezni bodo najbolj uspešne tiste ribe, ki bodo upale odkrito pokazati svoja čustva.

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