Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost

Oven

Teden se bo začel odločno, skoraj preveč hitro zate. V prvi polovici boš želela urediti stvari, ki si jih odlašala. Proti koncu tedna boš bolj čustvena in boš potrebovala potrditev. V ljubezni: manj boja, več iskrenosti – to bo ključ.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Ta teden te bo učil potrpežljivosti. Nekaj se bo premikalo počasneje, kot bi si želela, a bo zato bolj trdno. Dobro je, da poslušaš telo in ne siliš čez mejo. V odnosih se obeta miren, topel trenutek, če si ga boš dovolila.

Dvojčka

Teden bo poln misli, pogovorov in sporočil. Nekdo ti lahko pove nekaj, kar ti bo odprlo nov pogled. Pazi, da ne razpršiš energije na sto strani hkrati. V ljubezni boš iskala lahkotnost, a globoko v sebi želiš več pomena.

Rak

Čustveno boš bolj občutljiva kot običajno. Nekaj iz preteklosti se lahko oglasi – ne kot bolečina, ampak kot lekcija. Ta teden je idealen za razumevanje sebe. V ljubezni boš hrepenela po varnosti in nežnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo rasla iz dneva v dan. Na začetku tedna boš polna energije, proti koncu pa boš želela tudi priznanje. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav tega ne bo povedal takoj. V ljubezni: manj ponosa, več topline.

Devica

Teden bo praktičen, a tudi nekoliko naporen. Želela boš imeti nadzor, a te bo življenje rahlo potisnilo v improvizacijo. Če si dovoliš popustiti, boš lažje zadihala. V ljubezni bo pomembno, da ne analiziraš čustev, ampak jih čutiš.

Tehtnica

Ta teden boš iskala ravnovesje med tem, kar želiš, in tem, kar drugi pričakujejo. Ena odločitev bo imela večjo težo, kot se zdi. V odnosih se obeta poglobitev – ali pa jasen odgovor, ki si ga že dolgo želiš.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Teden bo intenziven, a tudi osvobajajoč. Nekaj boš razumela drugače kot prej in to te bo notranje umirilo. Ne boš imela potrpljenja za površnost. V ljubezni boš želela resnico, tudi če ni popolna.

Strelec

Teden bo prinesel nemir in željo po spremembi. Lahko se pojavi nova ideja ali povabilo, ki te bo mikalo. Ne odloči se prehitro, a ne zapiraj vrat. V odnosih boš želela več svobode in manj omejitev.

Kozorog

Ta teden boš čutila več odgovornosti, kot bi si želela. Nekdo se bo zanesel nate, ti pa boš znala držati stvari skupaj. Ne pozabi pa nase. V ljubezni boš iskala stabilnost, ne dram.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden bo ustvarjalen in nekoliko nepredvidljiv. Misli bodo bežale naprej, proti prihodnosti. Nek pogovor se lahko razvije v presenetljivo smer. V odnosih boš želela biti razumljena takšna, kot si – brez razlag.

Ribi

Ta teden boš zelo intuitivna. Veliko boš zaznavala, tudi tisto, česar drugi ne povedo. Pazi, da se ne izgubiš v tujih čustvih. V ljubezni se obeta nežen trenutek, ki ti bo ostal v spominu.