Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden

N. Č.
19. 04. 2026 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ta teden boš polna zagona in motivacije. Čas je, da se lotiš stvari, ki si jih odlašala. V ljubezni se lahko zgodi iskren pogovor, ki bo razjasnil marsikaj. Poslušaj, kaj ti govori srce, ne le razum.

Oven FOTO: Dreamstime

Bik

V ospredju bo stabilnost, a tudi potreba po spremembi. Na področju financ bodi nekoliko bolj previdna. V odnosih pa si dovoli več nežnosti – nekdo čaka, da narediš prvi korak.

Dvojčka

Komunikacija bo tvoja supermoč. Ta teden je idealen za pogovore, dogovore in nova poznanstva. V ljubezni pa pazi, da ne ostaneš le pri besedah – pokaži tudi dejanja.

Rak

Čustva bodo nekoliko bolj intenzivna kot običajno. Daj si čas zase in ne sprejemaj odločitev v naglici. Nekdo iz preteklosti se lahko znova pojavi – premisli, ali si to res želiš.

Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden prinaša priložnosti za napredek, še posebej na poslovnem področju. Zasijala boš v svoji samozavesti, kar bodo drugi opazili. V ljubezni pa ne pozabi na iskrenost.

Devica

Organiziranost ti bo prišla zelo prav. Uspešno boš zaključila nekaj, kar te je dolgo obremenjevalo. V odnosih se poskusi nekoliko sprostiti – ni vse potrebno analizirati do potankosti.

Tehtnica

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem bo ključnega pomena. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo priložnost, a si vzemi čas za razmislek. V ljubezni se obeta več romantike.

Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intenziven teden, poln globokih spoznanj. Lahko pride do pomembne prelomnice v odnosu. Zaupaj svoji intuiciji – ta te ne bo pustila na cedilu.

Strelec

Potreba po svobodi bo izrazita. Če čutiš, da te nekaj omejuje, je čas za spremembo. V ljubezni bodi iskrena glede svojih želja, tudi če to pomeni neprijeten pogovor.

Kozorog

Osredotočenost na cilje ti bo prinesla dobre rezultate. Ne pozabi pa na počitek. V odnosih se lahko odpre tema, ki zahteva resen pristop – ne izogibaj se ji.

Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Teden bo poln idej in navdiha. Kreativnost bo na vrhuncu, zato jo izkoristi. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, kar ti bo polepšalo dneve.

Ribi

Intuicija bo tvoja največja zaveznica. Poslušaj svoje občutke, še posebej v odnosih. Teden je idealen za umik, razmislek in postavljanje novih osebnih meja.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
