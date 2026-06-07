Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne

Oven

Ta teden boš polna energije in želje po spremembah. V službi ali pri osebnem projektu se lahko pojavi priložnost, ki bo zahtevala hitro odločitev. V ljubezni se obeta več iskrenih pogovorov, ki bodo razjasnili nekatere neizrečene občutke. Konec tedna si vzemi čas zase in za svoje hobije.

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Bik

Pred tabo je obdobje stabilnosti, vendar ne brez presenečenj. Finančne zadeve bodo zahtevale nekaj več pozornosti, a boš z dobrim občutkom za praktičnost našla pravo rešitev. Na čustvenem področju bo pomembno, da poveš, kaj si zares želiš. Nekdo te posluša bolj pozorno, kot misliš.

Dvojčka

Tvoj čas prihaja z obilico druženja, novih idej in zanimivih srečanj. Komunikacija bo tvoja največja prednost. Če razmišljaš o spremembi, učenju ali krajšem potovanju, je teden zelo ugoden. V ljubezni bo igrivost odprla vrata lepim trenutkom.

Rak

Čustva bodo nekoliko intenzivnejša kot običajno. Poslušaj svojo intuicijo, saj te bo vodila v pravo smer. Domače okolje in družina bodo v ospredju. V odnosih ne prevzemaj vse odgovornosti nase – tudi drugi morajo prispevati svoj del.

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Lev

Pred teboj je dinamičen teden, v katerem boš pogosto v središču pozornosti. Tvoja samozavest bo nalezljiva, zato lahko navdušiš ljudi okoli sebe. Na ljubezenskem področju se obeta več strasti, samske pa lahko preseneti nepričakovano poznanstvo.

Devica

Ta teden boš uspešna predvsem zaradi svoje organiziranosti. Nekaj, kar si dolgo načrtovala, se začne premikati v pravo smer. Pazi le, da ne boš preveč kritična do sebe. Tvoje delo je bolj cenjeno, kot si trenutno predstavljaš.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi in iskanje ravnovesja. Nekdo bo od tebe pričakoval iskren odgovor. Če boš sledila svojemu srcu, ne boš zgrešila. Ustvarjalnost bo okrepljena, zato si dovoli več spontanosti in manj analiziranja.

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Škorpijon

Teden prinaša globlje uvide in pomembna spoznanja. Nekatere stvari se bodo odvile drugače od pričakovanj, vendar se bo pozneje pokazalo, da je bilo tako najbolje. V ljubezni bo pomembno zaupanje. Ne skrivaj svojih občutkov.

Strelec

Obeta se več gibanja, aktivnosti in novih izkušenj. Nekaj te bo vleklo iz rutine, kar ti bo zelo koristilo. Prijateljski odnosi bodo vir navdiha. Če si samska, lahko zanimivo srečanje nastane med povsem vsakdanjim opravkom.

Kozorog

Usmerjena boš v cilje in dolgoročne načrte. Nekdo bo opazil tvojo vztrajnost in ti ponudil podporo ali sodelovanje. V zasebnem življenju pa ne pozabi na sprostitev. Dober pogovor lahko odpravi napetosti, ki so se nabirale zadnje tedne.

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Vodnar

Pred tabo je teden navdiha in novih zamisli. Nekaj, kar se je zdelo oddaljeno, bo postalo dosegljivo. Ne boj se izraziti svojih drugačnih pogledov. V ljubezni bo privlačnost rasla skozi pogovor in skupne interese.

Ribi

Tvoja občutljivost bo ta teden prednost. Lažje boš razumela ljudi okoli sebe in prepoznala njihove prave namene. Kreativne dejavnosti ti bodo prinesle zadovoljstvo. Konec tedna prinaša prijetno presenečenje, povezano z osebo, ki ti veliko pomeni.