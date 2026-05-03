Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih

Oven
Ta teden te spodbuja k akciji, a z več premisleka kot običajno. V službi ali pri projektih se lahko odpre nova priložnost, ki zahteva pogum. V ljubezni bodi iskrena – nekaj, kar si zadrževala, želi na plano.
Bik
V ospredju bo stabilnost, a tudi potreba po spremembi. Morda se znajdeš pred odločitvijo, ki bo vplivala na tvojo prihodnost. V odnosih išči ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem.
Dvojčka
Teden bo dinamičen, poln komunikacije in novih idej. Pazi le, da se ne razpršiš preveč. Nekdo ti lahko pomaga videti situacijo iz drugega zornega kota.
Rak
Čustva bodo intenzivnejša, a tudi bolj jasna. To je dober čas za poglobitev odnosov. Če nekaj ni več zate, boš to zdaj lažje sprejela.
Lev
Teden prinaša priložnost, da zasiješ, a ne pozabi na sodelovanje z drugimi. Na delovnem področju lahko dosežeš pomemben premik. V ljubezni bodi odprta za kompromis.
Devica
Organizacija in disciplina ti bosta ta teden zelo koristili. Uredi stvari, ki so čakale. V odnosih pa poskusi biti bolj spontana – ni treba, da je vse popolno.
Tehtnica
Teden prinaša željo po harmoniji, a tudi nekaj izzivov v odnosih. Iskren pogovor lahko razreši napetosti. Posveti se tudi sebi, ne le drugim.
Škorpijon
Tvoja intuicija bo izjemno močna. Lahko odkriješ nekaj pomembnega, kar ti bo pomagalo naprej. V ljubezni se obeta več strasti, a tudi potreba po zaupanju.
Strelec
Teden te spodbuja k širjenju obzorij. Nova ideja ali priložnost te lahko navduši. V odnosih bodi bolj prisotna – ne beži pred globljimi temami.
Kozorog
Fokus bo na ciljih in napredku. Delo se lahko obrestuje, a ne pozabi na ravnovesje. Nekdo v tvojem življenju potrebuje več tvoje pozornosti.
Vodnar
Tvoja kreativnost bo na vrhuncu. Ideje, ki jih imaš, so vredne pozornosti. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, a prijetnega.
Ribi
Teden bo čustveno bogat, a tudi navdihujoč. Zaupaj svoji intuiciji. To je dober čas za ustvarjanje, pa tudi za nežne trenutke v odnosih.
