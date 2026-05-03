Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih

N. Č.
03. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ta teden te spodbuja k akciji, a z več premisleka kot običajno. V službi ali pri projektih se lahko odpre nova priložnost, ki zahteva pogum. V ljubezni bodi iskrena – nekaj, kar si zadrževala, želi na plano.

Bik

V ospredju bo stabilnost, a tudi potreba po spremembi. Morda se znajdeš pred odločitvijo, ki bo vplivala na tvojo prihodnost. V odnosih išči ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem.

Dvojčka

Teden bo dinamičen, poln komunikacije in novih idej. Pazi le, da se ne razpršiš preveč. Nekdo ti lahko pomaga videti situacijo iz drugega zornega kota.

Rak

Čustva bodo intenzivnejša, a tudi bolj jasna. To je dober čas za poglobitev odnosov. Če nekaj ni več zate, boš to zdaj lažje sprejela.

Lev

Teden prinaša priložnost, da zasiješ, a ne pozabi na sodelovanje z drugimi. Na delovnem področju lahko dosežeš pomemben premik. V ljubezni bodi odprta za kompromis.

Devica

Organizacija in disciplina ti bosta ta teden zelo koristili. Uredi stvari, ki so čakale. V odnosih pa poskusi biti bolj spontana – ni treba, da je vse popolno.

Tehtnica

Teden prinaša željo po harmoniji, a tudi nekaj izzivov v odnosih. Iskren pogovor lahko razreši napetosti. Posveti se tudi sebi, ne le drugim.

Škorpijon

Tvoja intuicija bo izjemno močna. Lahko odkriješ nekaj pomembnega, kar ti bo pomagalo naprej. V ljubezni se obeta več strasti, a tudi potreba po zaupanju.

Strelec

Teden te spodbuja k širjenju obzorij. Nova ideja ali priložnost te lahko navduši. V odnosih bodi bolj prisotna – ne beži pred globljimi temami.

Kozorog

Fokus bo na ciljih in napredku. Delo se lahko obrestuje, a ne pozabi na ravnovesje. Nekdo v tvojem življenju potrebuje več tvoje pozornosti.

Vodnar

Tvoja kreativnost bo na vrhuncu. Ideje, ki jih imaš, so vredne pozornosti. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, a prijetnega.

Ribi

Teden bo čustveno bogat, a tudi navdihujoč. Zaupaj svoji intuiciji. To je dober čas za ustvarjanje, pa tudi za nežne trenutke v odnosih.

