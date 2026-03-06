3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe

Devica
Za device bo marec lahko začetek povsem novega poglavja. V tem obdobju se lahko pojavijo situacije, ki jih bodo prisilile, da ponovno razmislijo o sebi, svojih ciljih in o tem, kaj si v resnici želijo od prihodnosti. Mnogi se bodo znašli pred pomembnimi odločitvami, ki lahko vplivajo na različna področja življenja, od osebnega razvoja do odnosov. Čeprav bodo spremembe sprva lahko povzročile nekaj negotovosti, prinašajo tudi priložnost za nov začetek in večjo samozavest pri sprejemanju odločitev.
Tehtnica
Tehtnice se lahko v marcu znajdejo v obdobju, ko bodo morale bolj jasno postaviti svoje meje. Pogosto skušajo ohranjati mir in zadovoljiti druge, vendar jih lahko dogodki v tem mesecu spodbudijo, da končno povedo, kaj zares mislijo in čutijo. Prav to lahko prinese pomembne premike v odnosih, tako v ljubezni kot v prijateljstvu. Če bodo znale stopiti v ospredje in izraziti svoje potrebe, lahko iz tega obdobja izidejo veliko bolj samozavestne in odločne.
Škorpijon
Za škorpijone marec prinaša globoke notranje premike, predvsem na področju odnosov in zaupanja. Mnogi se bodo morali soočiti z vprašanjem, komu lahko resnično zaupajo in katere vezi so še vedno smiselne. Nekateri odnosi se lahko končajo, drugi pa se lahko na novo okrepijo. Čeprav bodo ti premiki lahko čustveno zahtevni, bodo škorpijonom pomagali, da se osvobodijo starih vzorcev in naredijo prostor za bolj iskrene ter stabilne povezave v prihodnosti.
