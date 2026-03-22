Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe

Oven

Teden prinaša val energije in željo po novih začetkih. V prvi polovici tedna se lahko pojavi izziv, ki bo zahteval hitro odločitev. Proti vikendu se bo razpoloženje umirilo, čas bo za sprostitev in zabavo. V ljubezni bodi bolj pozorna na čustva druge osebe.

Bik

Stabilnost in potreba po varnosti bosta zaznamovali teden. Dobro obdobje za finančne odločitve ali načrtovanje prihodnosti. Vikend bo idealen za razvajanje in stik z naravo. Nekdo ti lahko izkaže posebno zaupanje.

Dvojčka

Veliko komunikacije, novih informacij in manjših sprememb. Sredi tedna lahko dobiš zanimivo priložnost ali povabilo. Poskusi ohraniti notranji mir in ne razpršiti energije na preveč stvari.

Rak

Čustva bodo v tem tednu globlja kot običajno. Pomembno bo, da najdeš ravnovesje med skrbjo za druge in časom zase. Proti koncu tedna prihaja občutek olajšanja in več topline v odnosih.

Lev

Teden bo ustvarjalen in poln želje po izražanju. Na delovnem ali osebnem področju lahko zasiješ v svoji najboljši luči. Vikend prinaša priložnost za druženje in sproščeno zabavo.

Devica

Organizacija in praktičnost ti bosta pomagali premagati vsakodnevne izzive. Sredi tedna se lahko pojavi naloga, ki zahteva več potrpežljivosti. Nedelja bo primerna za počitek in načrtovanje prihodnjih korakov.

Tehtnica

V ospredju bodo odnosi in potreba po harmoniji. Lahko pride do pomembnega pogovora, ki bo razjasnil situacijo. Vikend ti prinaša več lahkotnosti in prijetnih družabnih trenutkov.

Škorpijon

Intenzivna energija te spodbuja k notranjim spremembam. Ta teden je primeren za osebno rast in globoke odločitve. Proti koncu tedna se lahko odpre nova čustvena priložnost.

Strelec

Želja po svobodi in novih izkušnjah bo močna. Če si že dolgo razmišljala o spremembi, je zdaj pravi trenutek za prvi korak. Vikend je idealen za gibanje, izlet ali spontano druženje.

Kozorog

Odgovornosti bodo v ospredju, vendar bo trud poplačan z občutkom napredka. Sredi tedna se lahko pokaže nova priložnost na poklicnem področju. Nedelja prinaša potrebo po miru in umiku.

Vodnar

Navdih in izvirne ideje bodo zaznamovale teden. Sodelovanje z drugimi lahko prinese presenetljivo dobre rezultate. Vikend bo ustvarjalen in poln zanimivih pogovorov.

Ribi

Občutljivost in intuicija bosta zelo poudarjeni. Dobro obdobje za umetnost, duhovnost ali poglobljene odnose. Proti koncu tedna se bo pojavila priložnost za romantičen trenutek ali lep notranji uvid.