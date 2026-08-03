3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust

Dvojčka
Za dvojčke prihaja priložnost, ki se lahko zgodi nenapovedano. Lahko gre za kariero, odnos ali pomemben pogovor, ki razjasni dolgo prisotno zmedo. Energija je lahkotna, a hkrati izjemno prebojna. Ta mesec bodo dvojčki dobili občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Avgust jim prinaša več samozavesti, jasnosti in občutek, da so pripravljeni narediti korak, ki so ga odlašali že od pomladi.
Devica
Avgust devicam prinaša pogum, fokus in odločnost. Devica končno lahko postavi meje, sprejme pomembno odločitev ali naredi korak, ki bo vplival na naslednjih šest mesecev. Avgust bo za device tudi izjemno produktiven. Počutijo se bolj organizirane, motivirane in pripravljene na spremembe, ki bodo izboljšale njihovo rutino, zdravje ali odnose. To je njihov mesec jasnosti.
Vodnar
Vodnarjem energija meseca avgusta prinaša transformacijo, ki je globlja od običajnih sprememb. Gre za preobrat identitete, vloge ali odnosa. Vodnarji lahko doživijo močan "aha moment", ki jim bo pokazal, kaj morajo pustiti za sabo. Avgust bo za vodnarje prelomni mesec. Nekaj se konča, nekaj novega se začne. To je čas osvoboditve od starega vzorca, ki jih je držal nazaj. Počutijo se močnejše, jasnejše in bolj povezane s svojo resnično potjo.
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