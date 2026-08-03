Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop znamenja

3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust

N. Č.
03. 08. 2026 13.26
0

Letošnji avgust bo poln prebojev, jasnosti in transformacije. Še posebej nepozaben bo za tri astrološka znamenja, ki jih čakajo veliki premiki in spremembe, podrobnosti pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Dvojčka

Za dvojčke prihaja priložnost, ki se lahko zgodi nenapovedano. Lahko gre za kariero, odnos ali pomemben pogovor, ki razjasni dolgo prisotno zmedo. Energija je lahkotna, a hkrati izjemno prebojna. Ta mesec bodo dvojčki dobili občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Avgust jim prinaša več samozavesti, jasnosti in občutek, da so pripravljeni narediti korak, ki so ga odlašali že od pomladi.

Dvojčka
DvojčkaFOTO: Dreamstime

Devica

Avgust devicam prinaša pogum, fokus in odločnost. Devica končno lahko postavi meje, sprejme pomembno odločitev ali naredi korak, ki bo vplival na naslednjih šest mesecev. Avgust bo za device tudi izjemno produktiven. Počutijo se bolj organizirane, motivirane in pripravljene na spremembe, ki bodo izboljšale njihovo rutino, zdravje ali odnose. To je njihov mesec jasnosti.

Devica
DevicaFOTO: Dreamstime

Vodnar

Vodnarjem energija meseca avgusta prinaša transformacijo, ki je globlja od običajnih sprememb. Gre za preobrat identitete, vloge ali odnosa. Vodnarji lahko doživijo močan "aha moment", ki jim bo pokazal, kaj morajo pustiti za sabo. Avgust bo za vodnarje prelomni mesec. Nekaj se konča, nekaj novega se začne. To je čas osvoboditve od starega vzorca, ki jih je držal nazaj. Počutijo se močnejše, jasnejše in bolj povezane s svojo resnično potjo.

Vodnar
VodnarFOTO: Dreamstime
Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop horoskop znamenja dvojčka devica vodnar avgust 2026 astrologija
Horoskop znamenja

Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka nova ljubezen

Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje

Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Zadovoljna.si 3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozabno poletje
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jim bo to zimo šlo vse kot po maslu
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
Zadovoljna.si Tri znamenja, pred katerimi je zelo pester teden
Zadovoljna.si 3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Zadovoljna.si Tri astrološka znamenja, ki so najbolj iznajdljiva
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906