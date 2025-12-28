Zadovoljna.si
Tedenski horoskop: Dvojčke čaka veliko druženja, device se bodo sprostile

N. Č.
28. 12. 2025 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Pred tabo sta dva zelo različna dela obdobja. Zadnji dnevi pred božičem bodo nekoliko bolj naporni, saj boš želela vse urediti po svoje, a bo pomembno, da spustiš nadzor. Med prazniki se boš lažje sprostila in si dovolila več čustev. Prehod v novo leto prinaša jasnejšo sliko glede osebnih ciljev in novo motivacijo.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

To obdobje ti bo zelo ustrezalo, saj boš hrepenela po toplini, udobju in znanih obrazih. Prazniki bodo polni lepih trenutkov, ki ti bodo dali občutek varnosti. Konec leta te bo spodbudil k razmisleku o tem, kaj želiš ohraniti in česa ne želiš več nositi s seboj v novo leto. Vstop v januar bo miren in stabilen.

Dvojčka

V teh dneh boš obdana z ljudmi, pogovori in sporočili, kar ti bo dalo občutek živahnosti. Praznični čas prinaša veliko druženja, a pazi, da si vzameš tudi trenutek zase. Ob koncu leta se lahko pojavi pomemben uvid glede odnosa ali osebne odločitve. Novo leto začneš z večjo notranjo jasnostjo.

Rak

To obdobje bo zate zelo čustveno in globoko. Prazniki bodo prebudili spomine, nostalgijo in željo po bližini. Družina in najbližji bodo igrali ključno vlogo. Ob prehodu v novo leto boš začutila notranji mir in občutek, da si čustveno močnejša, kot si mislila.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Čeprav si običajno rada v ospredju, boš tokrat bolj uživala v iskrenih, toplih trenutkih brez velikega hrupa. Prazniki ti bodo pokazali, kdo so ljudje, ob katerih si lahko resnično ti. Vstop v novo leto prinaša novo samozavest in željo, da zasiješ na bolj pristen način.

Devica

Zadnji dnevi leta te bodo spodbudili k urejanju – tako doma kot v mislih. Praznični čas ti bo pokazal, da ni treba, da je vse popolno, da je lepo. Ob prehodu v novo leto se boš lažje sprostila in si zadala bolj nežne, realne cilje, ki te ne bodo izčrpavali.

Tehtnica

To obdobje bo polno lepih trenutkov, prijetnih pogovorov in estetskega užitka. Prazniki ti bodo dali priložnost za povezovanje in spravo. Konec leta prinaša čustveno ravnovesje, v novo leto pa vstopaš z večjo jasnostjo glede tega, kaj si v odnosih resnično želiš.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Zate bo to čas globokih notranjih procesov. Prazniki lahko odprejo teme, ki si jih dolgo potiskala ob stran, a to bo zdravilno. Ob koncu leta boš pripravljena spustiti nekaj starega, kar ti ne služi več. Novo leto prinaša občutek notranje moči in jasnejše meje.

Strelec

Praznični čas bo zate lahkoten, topel in poln optimizma. Čeprav boš razmišljala o prihodnosti, boš znala uživati v trenutku. Zadnji dnevi leta so odlični za sanjarjenje in nove ideje. V novo leto vstopaš z navdušenjem in vero vase.

Strelec
Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Zate je to pomembno prehodno obdobje. Prazniki ti bodo pokazali, kako dragoceni so mir, bližina in zaupanje. Ob koncu leta boš naredila jasen rez med preteklim in prihodnjim. Novo leto začenjaš bolj mehko, a hkrati zelo odločno.

Vodnar

To obdobje ti prinaša drugačen pogled na praznike. Morda jih boš doživljala nekoliko po svoje, a ravno to bo zate najlepše. Konec leta odpira nove ideje in razmislek o osebni svobodi. V novo leto vstopaš z občutkom, da želiš živeti bolj avtentično.

Ribi

Praznični dnevi bodo nežni, čustveni in polni intuicije. Hitro boš zaznala razpoloženje drugih, zato pazi, da ne prevzameš preveč njihove energije. Konec leta prinaša notranje čiščenje, novo leto pa občutek upanja, navdiha in novih sanj.

horoskop tedenski horoskop
