Tedenski horoskop: Dvojčke čakajo drobna presenečenja, devicam se obeta veliko romantike

Oven

Pred tabo je teden, ko boš polna energije in novih zamisli. Čas je, da narediš prvi korak tam, kjer si predolgo oklevala. V ljubezni bo pomembna iskrenost, saj lahko ena sama beseda spremeni veliko. Konec tedna si privošči več počitka in razvajanja.

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Bik

Ta teden te bo spomnil, da so majhne stvari pogosto najdragocenejše. Na delovnem področju se obeta prijetno presenečenje ali pohvala. V odnosih boš našla več miru, če boš poslušala, preden odgovoriš. Nedelja je odlična za druženje z ljudmi, ki te navdihujejo.

Dvojčka

Komunikacija bo tvoja največja prednost. Marsikateri nesporazum boš rešila z nasmehom in pravo besedo. Nekdo ti lahko ponudi zanimivo priložnost, zato ostani odprta za nove ideje. Ljubezensko življenje bo živahno in polno drobnih presenečenj.

Rak

Posveti več pozornosti sebi in svojim občutkom. Ni ti treba vedno poskrbeti za vse druge. Teden prinaša priložnost za iskren pogovor, ki bo razbremenil tvoje srce. Proti koncu tedna si vzemi čas za naravo ali krajši pobeg od vsakdana.

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Lev

Zvezde ti prinašajo samozavest in pogum. To je pravi trenutek, da pokažeš svoje talente in stopiš v ospredje. V ljubezni bo iskrilo, še posebej če boš pripravljena narediti prvi korak. Pazi le, da ne prevzameš preveč obveznosti.

Devica

Teden bo od tebe zahteval nekaj organizacije, a trud se bo obrestoval. Rešila boš nalogo, ki se je zdela precej zahtevna. Na čustvenem področju bo pomembno, da ne analiziraš vsake podrobnosti. Včasih je dovolj, da preprosto zaupaš.

Tehtnica

Pred tabo so dnevi lepih srečanj in prijetnih pogovorov. Nekdo ti bo namenil kompliment, ki ti bo polepšal razpoloženje. Na finančnem področju ostani nekoliko bolj previdna. Vikend prinaša priložnost za romantiko ali ustvarjalno sprostitev.

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Škorpijon

Intuicija bo ta teden tvoj najboljši kompas. Če boš sledila notranjemu občutku, boš sprejela pravo odločitev. Na delovnem področju se obeta napredek, čeprav morda ne bo takoj opazen. Ljubezen bo zahtevala več zaupanja in manj ugibanja.

Strelec

Želja po novih doživetjih bo močnejša kot običajno. Tudi manjša sprememba rutine ti bo dala občutek svežine. Nekdo te lahko navduši z zanimivo idejo ali povabilom. Ob koncu tedna si privošči nekaj, kar že dolgo odlašaš.

Kozorog

Vztrajnost bo tvoja največja prednost. Čeprav se bo zdelo, da se stvari odvijajo počasi, bo vsak korak štel. V osebnih odnosih boš cenila iskrenost bolj kot velike obljube. Nedelja prinaša občutek zadovoljstva in notranjega miru.

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Vodnar

Teden spodbuja ustvarjalnost in drugačen pogled na vsakdanje izzive. Ne boj se predlagati svojih idej, saj bodo dobro sprejete. V ljubezni bo pomembna spontanost. Preseneti nekoga ali dovoli, da življenje preseneti tebe.

Ribi

Pred tabo je nežen in čustveno bogat teden. Poslušaj svoje srce, vendar ne pozabi tudi na razum. Nekdo iz preteklosti lahko ponovno stopi v tvoje misli ali življenje. Vikend bo kot nalašč za sprostitev, dobro knjigo ali dolg sprehod, ki ti bo povrnil notranje ravnovesje.