Tedenski horoskop: Dvojčki bodo iskreni, levom se obeta bližina

N. Č.
04. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov teden in z njim tudi nov tedenski horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Teden te spodbuja k umirjenemu začetku in odločnemu nadaljevanju. V prvi polovici tedna bo pomembno, da ne reagiraš prehitro, proti vikendu pa boš bolj samozavestna. V ljubezni se krepi jasnost – veš, kaj želiš in česa ne.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred tabo je stabilen, a čustveno bogat teden. Dobro se boš počutila v znanem okolju in ob ljudeh, ki jim zaupaš. V ljubezni pride do več topline, če boš dovolila bližino brez zadržkov.

Dvojčka

Teden bo zelo komunikativen. Pogovori, sporočila in ideje se bodo vrstili, ena izmed njih pa ima dolgoročni potencial. V ljubezni bo ključna iskrenost – povej, kar čutiš, brez olepševanja.

Rak

Čustva bodo ves teden prisotna, a bolj umirjena. Primeren čas za urejanje odnosov in notranjega sveta. V ljubezni se lahko poglobi občutek varnosti, še posebej proti koncu tedna.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Teden ti prinaša več pozornosti, kot si je morda želiš, a jo boš znala dobro usmeriti. Na delu ali med ljudmi boš opažena. V ljubezni se obeta lep trenutek potrditve ali bližine.

Devica

Osredotočen in produktiven teden je pred tabo. Dobro boš organizirala obveznosti, a pazi, da ne pozabiš nase. V ljubezni se učiš spuščati nadzor in zaupati toku.

Tehtnica

Teden te vabi k ravnovesju med razumom in srcem. Nek odnos bo zahteval več pozornosti, a se bo obrestovalo. V ljubezni je ugoden čas za iskren pogovor in nežno odločitev.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Intenzivnost se postopoma preobraža v notranjo moč. Teden je primeren za čustveno razčiščevanje in spuščanje starega. V ljubezni se lahko zgodi globok premik, če boš odprta.

Strelec

Teden prinaša več lahkotnosti in optimizma. Navdih te lahko ujame v nepričakovanem trenutku. V ljubezni boš bolj igriva in odprta, kar bo okrepilo povezanost.

Kozorog

Teden je usmerjen v cilje, a tudi v odnose. Naučila se boš, da ni vse odvisno od odgovornosti. V ljubezni pokaži več čustev – toplina bo lepo sprejeta.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Pred tabo je teden novih idej in drugačnih pogledov. Dovoli si razmišljati izven okvirjev. V ljubezni bo pomembna svoboda, a tudi jasna komunikacija.

Ribi

Dobro boš zaznavala razpoloženja drugih, a ne pozabi na svoje meje. Ne ugajaj za vsako ceno. V ljubezni se lahko zgodi lep, tih trenutek povezanosti.

horoskop tedenski horoskop
Horoskop znamenja

