3 znamenja, ki jim bo to zimo šlo vse kot po maslu

N. Č.
22. 11. 2025 04.00
0

S prihajajočo zimo se obeta posebno astrološko obdobje – nekatera horoskopska znamenja bodo deležna močnega vala sreče. Po poročanju Story.hr, kot piše Jelena Mileusnić, se bodo trije horoskopski znaki v prihajajočih mesecih 'prelevili' in doživeli korenite spremembe na finančnem, ljubezenskem in osebnem področju.

Zima 2025 bi lahko za nekatera znamenja – po poročanju Story.hr – bila res nekaj posebnega. Ribe bodo razčistile svoj notranji svet, Ovni bodo izkoristili novo energijo, Kozorogi pa bodo pobrali sadove svojega dosedanjega truda. Če spadate med ta znamenja, je zdaj idealen čas, da poslušate intuicijo in se prepustite priložnostim, ki jih prinašajo zvezde.

Ribi

Po poročanju Story.hr bodo Ribe do konca zime 2025 doživele preobrat, ki jim bo res prišel prav. Nejasni načrti bodo zamenjani z odločenostjo – nekatere Ribe se bodo odločile zapustiti delo, ki jih obremenjuje, in se podati v nove poslovne priložnosti z boljšim finančnim izkupičkom.

Tudi v ljubezni bodo nekateri naredili pogumne korake: tisti, ki niso zadovoljni z razmerjem, v katerem so trenutno, bi ga lahko prekinili, medtem ko bodo tisti, ki so zadovoljni, naredili velike korake naprej v razmerju (morda razširitev družine, selitev v novo stanovanje ...).

Ribi
RibiFOTO: Dreamstime

Oven

Ovne čakajo priložnosti, ki jih morda niso pričakovali. Nekateri bodo dobili obetajočo ponudbo na kariernem področju ali doživeli preobrat, ki bo izboljšal njihov socialni položaj.

V ljubezenskem življenju se napovedujejo presenečenja: samski Ovni lahko srečajo novo osebo, ki jih bo pritegnila, medtem ko bodo tisti v zvezi razmišljali o tem, ali narediti pomemben korak naprej ali majhen korak nazaj.

Oven
OvenFOTO: Dreamstime

Kozorog

Za Kozoroge bo konec zime prav posebno obdobje – po napovedih Story.hr bodo rezultati njihove pretekle vztrajnosti končno vidni. Mnogi Kozorogi lahko dobijo povišico, napredovanje ali nekaj novih zadolžitev v službi, saj bodo njihove sposobnosti bolj izpostavljene in cenjene.

Prav tako obstaja možnost dodatnih virov zaslužka, na primer skozi investicije ali stransko delo, kar bo dolgoročno prispevalo k finančni stabilnosti.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenjeFOTO: iStock
Vir: story.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
astrološka znamenja znamenja astrologija napoved horoskop
Horoskop znamenja

Nocojšnja superluna bo vplivala na 4 astrološka znamenja

Horoskop znamenja

To nam prinaša kombinacija mlaja in retrogradnega Merkurja

