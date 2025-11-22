3 znamenja, ki jim bo to zimo šlo vse kot po maslu

Zima 2025 bi lahko za nekatera znamenja – po poročanju Story.hr – bila res nekaj posebnega. Ribe bodo razčistile svoj notranji svet, Ovni bodo izkoristili novo energijo, Kozorogi pa bodo pobrali sadove svojega dosedanjega truda. Če spadate med ta znamenja, je zdaj idealen čas, da poslušate intuicijo in se prepustite priložnostim, ki jih prinašajo zvezde.
Ribi
Po poročanju Story.hr bodo Ribe do konca zime 2025 doživele preobrat, ki jim bo res prišel prav. Nejasni načrti bodo zamenjani z odločenostjo – nekatere Ribe se bodo odločile zapustiti delo, ki jih obremenjuje, in se podati v nove poslovne priložnosti z boljšim finančnim izkupičkom.
Tudi v ljubezni bodo nekateri naredili pogumne korake: tisti, ki niso zadovoljni z razmerjem, v katerem so trenutno, bi ga lahko prekinili, medtem ko bodo tisti, ki so zadovoljni, naredili velike korake naprej v razmerju (morda razširitev družine, selitev v novo stanovanje ...).
Oven
Ovne čakajo priložnosti, ki jih morda niso pričakovali. Nekateri bodo dobili obetajočo ponudbo na kariernem področju ali doživeli preobrat, ki bo izboljšal njihov socialni položaj.
V ljubezenskem življenju se napovedujejo presenečenja: samski Ovni lahko srečajo novo osebo, ki jih bo pritegnila, medtem ko bodo tisti v zvezi razmišljali o tem, ali narediti pomemben korak naprej ali majhen korak nazaj.
Kozorog
Za Kozoroge bo konec zime prav posebno obdobje – po napovedih Story.hr bodo rezultati njihove pretekle vztrajnosti končno vidni. Mnogi Kozorogi lahko dobijo povišico, napredovanje ali nekaj novih zadolžitev v službi, saj bodo njihove sposobnosti bolj izpostavljene in cenjene.
Prav tako obstaja možnost dodatnih virov zaslužka, na primer skozi investicije ali stransko delo, kar bo dolgoročno prispevalo k finančni stabilnosti.
