Nocoj bo nebo osvetlila jagodna luna, kot je še niste videli

Nocoj bo na nebu zasvetila junijska polna luna, ki jo tradicionalno imenujemo jagodna luna. Gre za polno luno v Kozorogu, ki bo svoj vrhunec doživela 30. junija 2026 ob 1:56, ko bo njena energija najmočnejša. Ta lunacija prinaša preplet čustvene zrelosti, ambicij in zaključkov, ki jih Kozorog vedno osvetli brez olepševanja. Kaj pomeni, kakšne teme odpira in katera znamenja bo najbolj zaznamovala, si lahko preberete v nadaljevanju.
Kaj pomeni jagodna polna luna?
Junijska polna luna tradicionalno nosi ime 'Strawberry Moon' oz. jagodna luna, saj so severnoameriška plemena z njo označevala čas zorenja divjih jagod. V astrologiji pa simbolizira dozorevanje, zaključek cikla in pobiranje sadov preteklih odločitev. Portal Astrology poudarja, da bo letošnja jagodna luna zaradi svoje lege v Kozorogu izrazito pragmatična, resna in usmerjena v rezultate.
Polna luna v Kozorogu: resničnost, ki je ne moremo več prezreti
Kozorog je znamenje discipline, strukture, odgovornosti in dolgoročnih ciljev. Ko se polna luna zgodi v tem znamenju, se po poročanju portala Astrology razkrije resnica o naših ambicijah, karieri, odnosu do dela in osebnih mejah.
To je čas, ko se pokaže, ali nas naše obveznosti podpirajo ali izčrpavajo. Polna luna v Kozorogu pogosto prinese zaključke projektov, pomembne odločitve ali prelomne trenutke, ki nas usmerijo v bolj stabilno prihodnost. Ker se dogaja na osi Kozorog–Rak, se poudari tudi ravnovesje med delom in domom. Mnogi bodo občutili potrebo po jasnejših mejah, večji strukturi ali spremembi rutine.
Duhovni pomen jagodne lune
Jagodna luna simbolizira zorenje, pobiranje sadov in zaključek pomembnega cikla. V Kozorogu to pomeni, da bomo pobirali sadove svojega dela, discipline in odločitev, ki smo jih sprejeli v preteklih mesecih. Astrology poudarja, da ta lunacija prinaša občutek treznosti, jasnosti in notranje moči. Ni dramatična, temveč stabilna. Ni čustveno razburkana, temveč prizemljena.
Katera znamenja bodo najbolj občutila letošnjo jagodno polno luno?
Ker se polna luna zgodi v Kozorogu, bodo njen vpliv najmočneje občutila znamenja, ki so neposredno povezana z osjo Kozorog–Rak ter z glavnimi kardinalnimi energijami.
Kozorog
Polna luna v njihovem znamenju prinaša jasnost, zaključke in pomembne osebne odločitve. Kozorogi bodo občutili močan premik v karieri, odnosih ali osebnih mejah.
Rak
Ker je Rak nasprotno znamenje Kozoroga, bo lunacija razsvetlila teme doma, družine, čustvene varnosti in osebnih potreb. Pričakujete lahko čustveno prebujenje.
Tehtnica
Tehtnice bodo občutile pritisk na področju ravnovesja med osebnimi cilji in odnosi. Polna luna bo razkrila, kje so potrebne jasnejše meje in več strukture.
Vir: astrology.com
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