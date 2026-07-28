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Jelenova polna luna (buck moon) - julijska polna luna
Horoskop znamenja

Jelenova polna luna prinaša spremembe: vodnarji bodo najbolj na udaru

N. Č.
28. 07. 2026 19.00
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Julijska polna luna bo letos izjemno močna. Vrhunec bo dosegla 29. julija 2026 ob 16:36 po našem času, ko bo razsvetlila nebo v znamenju vodnarja. Gre za lunacijo, ki tradicionalno prinaša preboje, zaključke in občutek, da je čas, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje. Julijsko polno luno imenujemo tudi jelenova luna, kar ji daje poseben simbolni pomen.

Julijska polna luna bo v znamenju vodnarja nastopila 29. junija 2026 ob 16:36. Astronomsko se polna faza zgodi ob 14:36 UTC, kar pomeni pozno popoldne pri nas, na nebu pa jo bomo kot "polno" videli v noči z 29. na 30. julij. 

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Julijska polna luna je znana tudi kot jelenova polna luna, po obdobju, ko samci jelenov razvijajo svoje rogove, kar simbolizira rast, moč in nov ciklus. Tokrat bo energija vodnarja poudarila svobodo, skupnost, avtentičnost in potrebo, da se nehamo prilagajati tam, kjer nas to duši.

Polna luna
Polna lunaFOTO: Shutterstock

Polna luna v vodnarju: zrak, svoboda in pogled v prihodnost

Vsaka polna luna prinese nekaj do vrhunca – nekaj, kar se je gradilo zadnja dva tedna, postane jasno, vidno, neizogibno. Ko se to zgodi v znamenju vodnarja, se pozornost premakne od osebnih dram k širši sliki: k prijateljstvom, skupnostim, projektom, ki gradijo prihodnost, in sistemom, v katerih živimo. 

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Vodnar je zračno znamenje, povezano s svobodo, neodvisnostjo in potrebo, da živimo v skladu s svojo resnico, ne le v skladu s pričakovanji drugih.

To je polna luna, ki nas nežno, a odločno vpraša: kje se še vedno prilagajamo, da bi bili sprejeti, in kje smo pripravljeni stopiti v svojo avtentičnost, tudi če to pomeni, da ne bomo všeč vsem. Energija je socialna, usmerjena v prihodnost, a hkrati dovolj močna, da nas prisili v iskren pogled na to, komu in čemu posvečamo svojo energijo.

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Kako bo julijska polna luna vplivala na odnose?

Polna luna v vodnarju pogosto razsvetli naše odnose z ljudmi, ki niso nujno del naše intimne sfere – prijatelji, sodelavci, skupnosti, spletne povezave. Lahko se zgodi, da se pokaže, kateri odnosi so resnično podporni in kateri temeljijo le na navadi ali površinskem občutku pripadnosti.

Vodnar
Vodnar FOTO: Dreamstime

Vodnar ne mara lažne harmonije. Če se že dolgo prilagajaš, da bi ostala del skupine, ki ti v resnici ne ustreza, lahko ta polna luna prinese trenutek jasnosti. Morda boš začutila, da je čas, da se odmakneš od ljudi, ki te ne vidijo takšne, kot si, in se približaš tistim, s katerimi lahko deliš svojo resnico brez strahu.

Hkrati pa lahko prinese tudi lepe trenutke – občutek, da si del nečesa večjega, da tvoje ideje niso čudne, ampak potrebne, in da je tvoja drugačnost pravzaprav tvoja največja moč.

Znamenja, na katera bo julijska polna luna 2026 najbolj vplivala

Vodnar

Za vodnarje bo ta polna luna izjemno osebna. Dogaja se v njihovem znamenju, kar pomeni, da bo močno osvetlila njihovo identiteto, želje in občutek svobode. Lahko se pojavi močna potreba po spremembi, po tem, da se končno izrazijo tako, kot si že dolgo želijo. To je čas, ko lahko jasno začutijo, kdo so, in kaj v njihovem življenju ni več v skladu s tem.

Lev - horoskop
Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Lev

Ker je Sonce v levu, Luna pa nasproti v vodnarju, bodo levi močno občutili napetost med željo po osebnem sijaju in potrebo po skupnosti. Lahko se pokaže, kje so preveč osredotočeni na sebe in kje bi lahko svoje talente bolj delili z drugimi. To je dober trenutek, da razmislijo, kako lahko ostanejo zvesti svoji kreativnosti, hkrati pa ne pozabijo na ljudi okoli sebe.

Bik

Biki bodo to polno luno občutili predvsem na področju kariere in javne podobe. Lahko se zgodi, da se pokaže, ali je njihova trenutna pot res v skladu z njihovimi vrednotami. Vodnar jih lahko nežno potisne k razmisleku, ali je čas za spremembo, za bolj svobodno, bolj avtentično profesionalno smer.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Škorpijon

Za škorpijone bo ta lunacija razsvetlila področje doma, družine in notranje varnosti. Lahko se pojavi potreba po spremembi v načinu, kako živijo, s kom živijo ali kako skrbijo zase. Vodnar jih spodbuja, da razmislijo, ali je njihov občutek varnosti vezan na stare strukture, ki jih v resnici omejujejo, in ali je čas, da si ustvarijo prostor, ki jim omogoča več svobode.

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